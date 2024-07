iOS (anciennement iPhone OS) est un système d'exploitation mobile développé par Apple qui équipe de nombreux appareils mobiles de la société, y compris l'iPhone. Il s'agit du deuxième système d'exploitation mobile le plus installé au monde, après Android. L'iOS est basé sur macOS. Comme macOS, il inclut des composants du micro-noyau Mach et de FreeBSD. Des versions majeures d'iOS sont publiées chaque année.Apple a finalement lancé Apple Intelligence, son ensemble de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle, pour ses derniers iPhone, iPad et Mac aux États-Unis. Apple Intelligence est l'effort du fabricant de l'iPhone pour rester dans la course à l'IA générative en apportant une série de mises à jour à ses appareils, telles que l'amélioration de l'assistant vocal Siri, une fonction d'écriture et un générateur d'images, entre autres.Annoncée pour la première fois lors de la conférence WWDC en Juin 2024, Apple Intelligence a été lancée aux États-Unis dans le cadre de la version bêta pour développeurs d'iOS 18.1 hier (30 juillet). Elle est également disponible en version bêta développeur pour iPad OS 18.1 et macOS Sequoia 15.1. Elle n'est actuellement disponible que pour les développeurs Apple enregistrés qui paient un abonnement annuel.La dernière mise à jour n'est qu'un aperçu de ce à quoi Apple Intelligence ressemblera lorsqu'il sera mis à la disposition du public plus tard dans l'année. Elle comprendrait un nouveau look pour Siri ainsi que des améliorations de performance, une meilleure recherche de photos et des résumés générés par l'IA pour les courriels et les messages.La version bêta destinée aux développeurs n'inclut pas la génération d'images et d'emoji, le nettoyage automatisé des photos ou, notamment, l'intégration de ChatGPT d'OpenAI, comme cela avait été promis lors de l'annonce initiale de l'ensemble des fonctionnalités. L'attention tardive mais déterminée qu'Apple porte à l'IA lui a permis d'augmenter considérablement sa capitalisation boursière récemment, portant la valeur de l'entreprise à des niveaux record le mois dernier.Toutefois, la société a révélé qu'elle prévoyait de reporter le lancement de plusieurs fonctions d'IA sur le marché européen en raison de problèmes liés aux exigences de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels. Alors qu'Apple Intelligence devrait être lancé aux États-Unis dans le courant de l'année, son lancement dans l'UE n'est pas prévu avant 2025.« Je trouve très intéressant qu'ils disent "" », a déclaré Margrethe Vestager, responsable de la concurrence à l'UE, lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait de la décision de report d'Apple. «Avez-vous pu tester ces nouvelles fonctionnalités, et si oui qu'en pensez-vous ?Pensez-vous que le report du lancement de ces fonctionnalités dans l'UE est crédible ou pertinent ?