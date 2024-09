L'iPhone est un smartphone produit par Apple qui utilise son propre système d'exploitation mobile iOS. L'iPhone de première génération a été annoncé par Steve Jobs, alors PDG d'Apple, le 9 janvier 2007. Depuis, Apple sort chaque année de nouveaux modèles d'iPhone et des mises à jour d'iOS. Au 1er novembre 2018, plus de 2,2 milliards d'iPhones avaient été vendus.Apple vient de dévoiler ses nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Plus. La série iPhone 16, dotée d'une toute nouvelle puce A18, offre un certain nombre d'améliorations par rapport à ses prédécesseurs, notamment de nouvelles fonctionnalités pour l'appareil photo et une meilleure autonomie de la batterie. Le nouveau système Camera Control permet des interactions intuitives avec les réglages de l'appareil photo et intègre un commutateur tactile pour un accès rapide, un capteur de force pour des réglages précis et un capteur capacitif pour une interaction aisée.Les deux modèles sont équipés d'un appareil photo principal de 48 mégapixels qui combine deux qualités optiques en une seule unité, offrant des options de grand angle et de téléobjectif. En outre, l'introduction d'un nouvel appareil photo ultra-large de 12 Mpixels prend en charge la macrophotographie et améliore les performances dans des conditions de faible luminosité en capturant plus de lumière.Les modèles iPhone 16 sont conçus pour durer. Ils sont dotés de la technologie Ceramic Shield qui améliore la résistance aux chutes, à l'eau et à la poussière. La structure interne des appareils a été repensée pour accueillir des batteries plus volumineuses et améliorer la dissipation de la chaleur, ce qui contribue à prolonger l'autonomie de la batterie.L'Apple Intelligence, intégrée à la gamme iPhone 16, utilise le silicium Apple avancé et des modèles génératifs pour améliorer et simplifier les interactions avec l'utilisateur en comprenant et en générant du langage et des images. Apple indique qu'elle intègre intelligemment le contexte personnel pour rationaliser les tâches entre les applications tout en garantissant la confidentialité de l'utilisateur grâce à Private Cloud Compute. Ce système permet d'obtenir une puissance de calcul modulable, en équilibrant le traitement sur l'appareil et les tâches plus importantes sur des serveurs dédiés, ce qui renforce les mesures de protection de la vie privée dans les cadres de l'intelligence artificielle.Apple prévoit de déployer Apple Intelligence sous la forme d'une mise à jour logicielle gratuite, disponible dans un premier temps en anglais aux États-Unis, offrant des fonctionnalités telles que les outils d'écriture dans iOS 18 pour l'édition de texte et le résumé, à l'échelle du système. Cette mise à jour offre également une intégration plus poussée de Siri pour un dialogue plus naturel et une compréhension contextuelle.", a déclaré Kaiann Drance, vice-présidente d'Apple chargée du marketing mondial des produits iPhone. "Ces nouveaux iPhones sont disponibles avec un écran de 6,1 pouces et de 6,7 pouces et se déclinent en cinq couleurs : noir, blanc, rose, sarcelle et outremer. L'iPhone 16 est proposé à partir de 799 $ et l'iPhone 16 Plus à partir de 899 $. Les précommandes débuteront le 13 septembre et la disponibilité générale à partir du 20 septembre.Quel est votre avis sur les nouveaux modèles d'iPhone 16 ?