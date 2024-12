Apple lance iOS 18.2 avec des outils de génération d'images et l'intelligence visuelle qui utilise l'appareil photo de votre téléphone pour reconnaître le monde qui vous entoure et effectuer des tâches d'IA

iOS est le système d'exploitation mobile développé par Apple exclusivement pour ses appareils mobiles, notamment l'iPhone. iOS est le deuxième système d'exploitation mobile le plus installé dans le monde, après Android. iOS constitue la base de trois autres systèmes d'exploitation conçus par Apple : iPadOS, tvOS et watchOS.Récemment, Apple a publié iOS 18.2 ainsi que les mises à jour correspondantes pour iPadOS et macOS, apportant Visual Intelligence (intelligence visuelle) à la famille iPhone 16 ainsi qu'une série de fonctions d'image Apple Intelligence.Dévoilée en septembre, l'intelligence visuelle utilise l'appareil photo du téléphone pour reconnaître le monde qui vous entoure et effectuer des tâches d'intelligence artificielle (IA). Maintenez le bouton de contrôle de l'appareil photo enfoncé et l'iPhone peut rechercher sur Google des produits à acheter, répondre à des questions avec ChatGPT ou résumer le texte qui se trouve devant vous. Cette fonction est quelque peu similaire à celle de Google Lens, mais elle est disponible plus immédiatement et n'est pas liée aux modèles d'IA de Google.La génération d'images joue également un rôle important dans la mise à jour iOS 18.2. Vous pouvez désormais produire des Genmoji, c'est-à-dire des emoji personnalisés basés sur vous ou sur des éléments génériques. Image Playground est également disponible, à la fois intégré dans Messages et en tant qu'application autonome, pour créer des images basées sur des invites, des suggestions et (si vous le souhaitez) des personnes que vous connaissez. Elle se limite aux styles animés et illustrés, de sorte que vous n'obtiendrez pas d'images photoréalistes comme avec DALL-E d'OpenAI ou Gemini de Google.Siri peut désormais utiliser ChatGPT pour répondre à des demandes avec votre permission, y compris la génération d'images et de textes. Vous n'avez pas besoin d'un compte ChatGPT, et ni Apple ni OpenAI ne stockent les requêtes.Sur l'iPad, Image Wand transforme les croquis et les phrases de vos notes en images détaillées. Les outils d'écriture sont désormais disponibles sur Mac, et iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2 vous permettent tous de décrire le ton que vous souhaitez donner à votre texte, au lieu de choisir parmi des options simples telles que "amical" ou "professionnel".Outre l'extension des fonctionnalités, Apple Intelligence est désormais disponible dans d'autres langues que l'anglais américain. Vous pouvez l'utiliser en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni sans avoir à modifier vos paramètres. Les pays non anglophones devraient bénéficier d'une prise en charge au début de l'année 2025. Quelle que soit la région, vous aurez besoin au minimum d'un iPhone 15 Pro, d'un iPad mini 7 ou d'un appareil basé sur la norme M1 (comme l'iPad Air ou les Mac de ces dernières années) pour utiliser Apple Intelligence.Apple n'a pas encore précisé quand certaines des fonctionnalités les plus avancées d'Apple Intelligence seront disponibles, notamment une mise à jour de Siri qui comprend le contexte et les fonctions spécifiques des applications. Toutefois, ces fonctionnalités devraient également arriver au début de l'année 2025, et Mark Gurman, de Bloomberg, a suggéré qu'Apple adopte une approche plus progressive pour les mises à jour dans leur ensemble, certaines fonctionnalités d'iOS 19 étant même déjà reportées à 2026.Si c'est le cas, ce n'est pas surprenant. Les modèles d'IA générative comme GPT et Gemini ont tendance à avoir des calendriers de mise à jour rapides qui peuvent rendre difficile le respect des versions annuelles traditionnelles d'Apple. Apple fait également la course pour ajouter des fonctionnalités d'IA tout en améliorant son logiciel sous-jacent - même Google n'a introduit que progressivement Gemini Live et des fonctionnalités similaires sur Android. En ce sens, iOS 18.2 s'inscrit dans le cadre d'une transition vers une nouvelle approche dans laquelle Apple propose un flux régulier d'améliorations plutôt que des mises à jour monolithiques.Ce lancement intervient alors qu' Apple fait face à une plainte de 3,6 milliards d'euros concernant les pratiques de tarification d'iCloud. L'association britannique de défense des consommateurs « Which? » accuse Apple d’enfreindre les règles de la concurrence avec son service de stockage iCloud. Le groupe a intenté une action en justice contre Apple pour avoir promu son service iCloud auprès des consommateurs au détriment des solutions alternatives.La plainte accuse Apple d'avoir verrouillé les clients dans iCloud et de leur avoir facturé très cher ce privilège. Environ 40 millions de clients d'Apple pourraient être concernés. Le groupe accuse également Apple d'avoir abusé de la position dominante d'iCloud sur iOS et réclame 3 milliards de livres sterling (3,6 milliards d'euros) de dommages et intérêts.Pensez-vous que ces fonctionnalités sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?