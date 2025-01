Tim Cook est le dernier dirigeant du secteur technologique à embrasser l'anneau, il donne personnellement 1 million de dollars pour l'investiture de Donald Trump

Alors que Donald Trump s’apprête à entamer un second mandat présidentiel, un fait intrigant marque l’actualité : plusieurs entreprises technologiques, longtemps perçues comme critiques ou en opposition à son administration, ont décidé de soutenir financièrement son fonds d’investiture . Parmi elles, Meta (anciennement Facebook), Amazon, et même le PDG d’OpenAI, Sam Altman, ont effectué des dons substantiels.Cette situation soulève des questions sur la dynamique entre le secteur technologique et le pouvoir politique, ainsi que sur les motivations derrière ces contributions. Pour les grandes enseignes technologiques, la victoire de Donald Trump rime avec un potentiel assouplissement des réglementations face à la montée des menaces antitrust.Le dernier en date à vouloir les faveurs du président élu est Tim Cook, le dirigeant d'Apple. Suivant les traces de ses pairs de l'industrie technologique, le PDG d'Apple, Tim Cook, a décidé de donner un million de dollars au fonds d'investiture de Donald Trump. Cette nouvelle vient d'Axios, qui a rapporté que le don représente l'aboutissement d'une "" qui a commencé il y a des années et qui a donné lieu à de nombreuses réunions, y compris un récent dîner à Mar-a-Lago.Tim Cook n'est pas le seul à avoir fait un don. En décembre 2024, il a été révélé que Meta avait fait un don d'un million de dollars au fonds d'investiture de Trump, dans ce qui a été largement considéré comme un effort de la part du PDG de l'entreprise, Mark Zuckerberg, pour dégeler les relations avec Trump (les deux ont notamment eu une histoire mouvementée). Le don de Cook diffère évidemment quelque peu de ce don, puisqu'il est fait par Cook personnellement. Le don de Meta provient ostensiblement de l'entreprise elle-même, et non de son dirigeant.Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a également fait don d'un million de dollars au fonds, et Amazon a fait de même. D'une manière générale, il semble que l'industrie technologique ait fait la queue pour embrasser l'anneau plus que d'habitude. Cela dit, les entreprises ont l'habitude de contribuer au fonds d'investiture du président et un grand nombre d'autres entreprises ont fait de même cette année. Parmi ces entreprises figurent Goldman Sachs, Bank of America, AT&T, les sociétés de crypto-monnaies Kraken et Coinbase, et d'autres encore.Tim Cook serait peut-être mieux placé que la plupart des dirigeants d'entreprises technologiques. Le New York Times révèle que le dirigeant d'Apple a bénéficié "" et que la position de Cook auprès du président était meilleure que celle d'autres concurrents.Les dons à l'investiture présidentielle sont généralement considérés comme un effort pour s'attirer les faveurs des administrations présidentielles entrantes. Bien que l'investiture proprement dite - la partie de la cérémonie au cours de laquelle le président prête serment - soit financée par des fonds publics, la plupart des célébrations qui ont lieu après cette cérémonie initiale sont alimentées par des dons privés. Diverses personnes et organisations peuvent contribuer au comité d'investiture du président mais, le plus souvent, les dons les plus importants proviennent d'entreprises, de lobbyistes et de comités d'action politique.La dernière investiture de Donald Trump a été considérée comme la plus coûteuse de l'histoire, son comité d'investiture ayant récolté la somme astronomique de 107 millions de dollars. À titre de comparaison, l'investiture de Barack Obama en 2013 a permis de récolter environ 43 millions de dollars, et celle de 2009, 55 millions.Pour rappel, lors des élections, Donald Trump a bénéficié d'un large soutien de la Silicon Valley lors de sa campagne électorale. De plus, sa victoire pourrait avoir un impact important sur le secteur américain de la technologie, notamment : la réglementation sur l'IA est susceptible de changer, les visas H-1B pourraient être affectés, le secteur des cryptomonnaies pourrait bénéficier d'une réglementation plus souple que prévu et la manière dont Donald Trump traitera la Chine déterminera l'avenir à court de l'industrie des semi-conducteurs.En outre, Donald Trump a également affirmé avoir reçu un appel personnel de Tim Cook au sujet des pénalités financières récemment imposées par l'UE à Apple. Tim Cook se serait plaint à Donald Trump des 13 milliards d'euros d'impôts impayés que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a ordonné à Apple de verser à l'Irlande, et Donald Trump a déclaré avoir dit à Tim Cook qu'il ne laisserait pas l'UE profiter des entreprises américaines s'il est réélu.Concernant Tim Cook, il lui est possible de faire ce don à titre personnel, car selon un rapport, sa rémunération annuelle en 2023 de la part d'Apple a été de 63,2 millions de dollars en 2023. Ce chiffre représente une baisse d'environ 36 % par rapport aux 99,4 millions qu'il a gagnés au cours de l'exercice 2022, mais elle reste néanmoins 672 fois supérieure à celle de l'employé moyen.: AxiosPensez-vous que ce don est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur la situation ?