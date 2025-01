Il y a un an, SpaceX a reçu le feu vert pour tester la communication de ses satellites Starlink avec les téléphones portables. La Federal Communications Commission a approuvé la demande de la société d'Elon Musk de s'associer à T-Mobile pour un essai de six mois, qui impliquait environ 840 satellites et 2 000 dispositifs de test dans environ deux douzaines d'endroits. Ce service représente une opportunité pour les utilisateurs des régions éloignées dépourvues de tours cellulaires.Un récent rapport révèle qu'Apple serait en train d'intégrer le réseau Starlink à l'iPhone. Cette nouvelle fonction devrait fonctionner de la même manière que la fonction SOS par satellite, qui permet aux utilisateurs de contacter les services d'urgence en l'absence de connectivité cellulaire ou Wi-Fi. La fonction SOS d'urgence par satellite a été introduite pour la première fois avec les modèles iPhone 14 en 2022 aux États-Unis et au Canada, en utilisant l'un des 24 satellites en orbite basse de Globalstar pour la connectivité cellulaire.L'entreprise technologique basée à Cupertino a collaboré avec SpaceX d'Elon Musk, le créateur du réseau de satellites Starlink, ainsi qu'avec un fournisseur de télécommunications américain pour lancer des tests bêta. Selon Apple, le partenariat avec Starlink vise à fournir une fonctionnalité similaire. Le rapport indique que ce service servira d'alternative au service interne existant d'Apple et qu'il sera dans un premier temps limité aux États-Unis.Dans un premier temps, il prendra en charge la messagerie texte, mais il est prévu de l'étendre aux données et aux appels vocaux à l'avenir. Pour cette initiative, Apple a fait équipe avec T-Mobile, et le service est actuellement en phase de test bêta. Les clients peuvent s'inscrire pour accéder à une "" du service Starlink sur certains modèles d'iPhone.Le rapport mentionne que les derniers modèles d'iPhone, y compris l'iPhone 16, sont compatibles avec cette initiative, et qu'Apple a l'intention d'étendre cette fonctionnalité à l'Apple Watch Ultra plus tard dans l'année. Cette fonctionnalité aurait été introduite avec la récente mise à jour iOS 18.3. Un nombre limité d'utilisateurs d'iPhone dont l'opérateur est T-Mobile auraient reçu la notification suivante : "Concernant SpaceX, la société d'Elon Musk a reçu l'autorisation de la FCC d'utiliser les fréquences cellulaires de T-Mobile via sa constellation Starlink Gen2 existante fin novembre 2024. Les 7 500 satellites ont été autorisés à opérer à des altitudes orbitales de 340-360 km en utilisant des fréquences en bandes Ku, Ka, E et V. En décembre 2024, SpaceX a lancé 20 de ses satellites Starlink sur l'orbite terrestre, ce qui permet aux abonnés de bénéficier d'une connexion directe au téléphone partout sur la planète. Il s'agit de la première mise en orbite de la constellation, après le lancement d'un premier lot de six satellites à des fins d'essai en janvier 2024.Pensez-vous que cette fonctionnalité est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?