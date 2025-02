Apple s'empresse de corriger le bug de dictée de l'iPhone qui remplace le mot "raciste" par "Trump", alors qu'Apple veut renforcer ses liens avec Trump en investissant 500 milliards $ dans des usines de puces

I also tested voice-to-text on iPhone, speaking the word “racist.” For a brief moment, it switches the word to “Trump,” and then BACK to “racist.” pic.twitter.com/sbng2vFLRm — Austin C. Mullen (@austincmullen) February 25, 2025

Apple s'assure que son investissement en faveur de Donald Trump n'est pas gaspillé



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 167 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cet incident survient alors qu'Apple cherche à renforcer ses liens avec l'administration Trump. Tim Cook a d'ailleurs personnellement contribué à hauteur d'un million de dollars à l'investiture de Donald Trump , faisant du PDG d'Apple le dernier dirigeant du secteur technologique à embrasser l'anneau.Le bug a été constaté pour la première fois dans une vidéo postée sur TikTok, mise en ligne par « JessWhite2260 » il y a une semaine et désormais connue du grand public.Selon plusieurs médias ayant relayé l'information, un certain nombre de leurs journalistes ont réussi à reproduire le bogue. Sur X, anciennement Twitter, un utilisateur a posté une vidéo illustrant problème en action.Pendant une brève seconde, le mot « raciste » est remplacé par « Trump » avant que l'autocorrection ne prenne le relais sur l'iPhone. On ne sait pas exactement pourquoi, mais le New York Times cite un ancien membre de l'équipe de Siri qui reste en contact avec l'équipe.John Burkey, de Wonderrush.ai, affirme en effet que l'erreur a pu se produire après une mise à jour des serveurs. Il ajoute également qu'il pourrait s'agir d'une « farce sérieuse » et que quelqu'un aurait pu effectuer la modification manuellement.Apple prétend que le bug est dû à un « chevauchement phonétique » entre les deux mots. Dans un communiqué, un porte-parole d'Apple a déclaré : « Nous sommes conscients d'un problème avec le modèle de reconnaissance vocale qui alimente Dictation et nous sommes en train de déployer un correctif ». Les théories sur ce « chevauchement » tournent autour de l'utilisation de la lettre « R ».Le géant de Cupertino travaille rapidement à la résolution du problème, d'autant plus que l'entreprise courtise actuellement Donald Trump.Tim Cook a souvent rencontré le président Donald Trump au cours des dernières semaines. Les rapports concernant la dernière réunion affirment que, sous la menace des droits de douane de Donald Trump, Apple va investir plus de 500 milliards de dollars aux Etats-Unis au cours des quatre prochaines années.Le projet comprend également l'embauche de 20 000 travailleurs supplémentaires, la construction de serveurs d'IA dans un nouveau laboratoire à Houston, ainsi que des investissements accélérés dans l'ingénierie du silicium.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous que la raison évoquée par Apple concernant le problème de dictée de l'iPhone est crédible ou pertinente ?