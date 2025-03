Apple s'engage à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de ses activités d'ici 2030,

Hier, Apple a lancé un plan visant l'atteinte de la neutralité carbone pour sa chaîne d'approvisionnement et ses produits d'ici 2030. Une fois cet objectif atteint, l'entreprise sera totalement à 100 % neutre en carbone. En effet, la firme de Cupertino revendique que tous ses magasins, bureaux et data centers sont déjà alimentés à 100 % d'électricité renouvelable. Ainsi, chaque appareil vendu à partir de 2030 aura un impact climatique net nul, promet la marque. Le plan se décline en cinq principaux axes, dont la conception d'appareils à faible teneur en carbone comme le nouveau robot recycleur nommé Dave.« Les entreprises ont une profonde opportunité de contribuer à la construction d'un avenir plus durable, né de notre préoccupation commune pour la planète que nous partageons », a déclaré Tim Cook, le PDG d'Apple. « Les innovations qui alimentent notre voyage environnemental ne sont pas seulement bonnes pour la planète, elles nous ont aidés à rendre nos produits plus efficaces sur le plan énergétique et à mettre en ligne de nouvelles sources d'énergie propre dans le monde entier. L'action en faveur du climat peut être le fondement d'une nouvelle ère de potentiel d'innovation, de création d'emplois et de croissance économique durable. Grâce à notre engagement en faveur de la neutralité carbone, nous espérons être une vague de changement beaucoup plus importante », a-t-il ajouté.Pour atteindre cet objectif, la firme de Cupertino a notamment mis en place un accélérateur d'impact qui « se concentrera sur l'investissement dans des entreprises appartenant à des minorités qui génèrent des résultats positifs dans sa chaîne d'approvisionnement et dans les communautés qui sont touchées de manière disproportionnée par les risques environnementaux ». L'entreprise précise que cet accélérateur « fait partie de l'initiative récemment annoncée par Apple pour l'équité raciale et la justice de 100 millions de dollars, axée sur les efforts visant l'éducation, l'égalité économique et la réforme de la justice pénale ». De plus, Apple a présenté une feuille de route décennale composée de cinq grands axes.« Apple continuera à augmenter l'utilisation de matériaux à faible teneur en carbone et recyclés dans ses produits, à innover dans le recyclage des produits et à concevoir des produits pour être aussi écoénergétiques que possible ».À cette occasion, la marque a présenté Dave, un robot capable de démonter le Taptic Engine de l'iPhone, pour mieux récupérer les matériaux clés tels que les aimants en terres rares, le tungstène et l'acier. Il complète le robot Daisy, qui a été conçu en 2018 pour démanteler les iPhone dans leur ensemble.Apple a également précisé que tous les iPhone, iPad, Mac et Apple Watch sortis en 2019 ont été fabriqués avec des matériaux recyclés à 100 % dans l'iPhone Taptic Engine. Apple s'engage à chercher de nouvelles façons pour réduire la consommation d'énergie dans ses installations et aidera sa chaîne d'approvisionnement à faire de même. La marque a par exemple aidé l'US-China Green Fund à investir 100 millions de dollars dans des projets accélérés d'efficacité énergétique pour les fournisseurs de la marque. L'entreprise annonce aussi que 92 installations appartenant à ses fournisseurs ont participé à un programme mis en place en 2019, permettant à ceux-ci d'éviter l'émission de plus de 779 000 tonnes métriques de carbone. La firme de Cupertino entend garder les émissions de ses magasins, bureaux et data centers à zéro grâce à la mise en œuvre de nouveaux projets. Actuellement, plus de 80 % de l'énergie renouvelable fournie par Apple pour ses installations provient de projets qu'elle a créés. À l'échelle mondiale, l'entreprise est en train d'installer des panneaux solaires en Scandinavie. Elle projette également de construire deux autres centrales aux Philippines et en Thaïlande.Apple souhaite améliorer les technologies des processus et des matériaux nécessaires à ses appareils. « Apple soutient le développement du tout premier processus de fusion directe d'aluminium sans carbone grâce à des investissements et à une collaboration avec deux de ses fournisseurs d'aluminium », indique l'entreprise. Le premier lot de ce matériau à faible teneur en carbone est déjà utilisé dans les MacBook Pro 16 pouces en cours de construction.« Grâce à des partenariats avec ses fournisseurs, Apple a réduit les émissions de gaz fluorés de plus de 242 000 tonnes métriques en 2019. Les gaz fluorés sont utilisés dans la fabrication de certains composants électroniques grand public et peuvent contribuer au réchauffement climatique », ajoute Apple.« Apple investit dans les forêts et d’autres solutions fondées sur la nature à travers le monde pour éliminer le carbone de l’atmosphère ». L’entreprise a notamment créé un fonds destiné à investir dans la restauration et la protection des forêts et des écosystèmes naturels. Elle a également annoncé des partenariats avec des acteurs environnementaux dans le but de réaliser de nombreux projets dans le monde entier.« Nous sommes fiers de notre parcours environnemental et de la feuille de route ambitieuse que nous avons établie pour l'avenir », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente d'Apple pour l'environnement, les politiques et les initiatives sociales. « Nous avons une opportunité générationnelle d'aider à bâtir une économie plus verte et plus juste, une économie dans laquelle nous développons de toutes nouvelles industries dans le but de donner à la prochaine génération une planète qui mérite d'être habitée », a-t-elle ajouté.D'autres entreprises technologiques ont déjà annoncé des engagements en faveur du climat. En janvier, Microsoft s'est engagé à être négatif en émission de carbone d'ici 2030 , et même à être négative vingt ans plus tard. De son côté, Amazon a annoncé en juin la création du Fonds d'engagement pour le climat (The Climate Pledge Fund) , doté d'un financement initial de 2 milliards de dollars, pour atteindre un niveau net de zéro carbone d'ici 2040.Source : Apple Que pensez-vous de ces objectifs fixés par Apple ?