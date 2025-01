Apple annonce un chiffre d'affaires trimestriel record de 124 milliards de dollars, avec un record historique de ventes pour la période d'octobre à décembre 2024

Apple Inc. est une multinationale américaine et une entreprise technologique dont le siège se trouve à Cupertino, en Californie, dans la Silicon Valley. Fondée en 1976, l'entreprise a été constituée en société sous le nom d'Apple Computer, Inc. l'année suivante. Elle a été rebaptisée Apple Inc. en 2007, l'entreprise ayant élargi son champ d'action des ordinateurs à l'électronique grand public. Apple est la plus grande entreprise technologique en termes de chiffre d'affaires, avec 391,04 milliards de dollars pour l'exercice 2024.Pour la période d'octobre-décembre 2024, le premier trimestre complet au cours duquel les nouveaux modèles d'iPhone 16 étaient disponibles, Apple a réalisé 69,1 milliards de dollars de ventes d'iPhone. Ce chiffre est en légère baisse par rapport aux 69,7 milliards de dollars enregistrés pour la période se terminant en décembre 2023.Pour donner une tournure positive à ce chiffre, le PDG Tim Cook a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs plus tard dans la journée du 30 janvier qu'Apple a établi un « record historique » pour les clients de l'iPhone qui ont choisi de mettre à niveau leurs téléphones vers de nouveaux modèles au cours de l'automne.« Nous n'avons jamais vu autant de mises à niveau. La base installée [d'appareils] a également atteint un nouveau record historique », a déclaré Tim Cook. « Et si l'on compare l'[iPhone] 16 au 15 depuis le lancement, qui a eu lieu en septembre - c'est-à-dire sur deux trimestres, de septembre à la fin du trimestre fiscal de décembre, le 16 a surpassé le 15. Je pense donc que vous pouvez en conclure qu'il y a des raisons impérieuses de passer à la vitesse supérieure ».Dans le même temps, les ventes de Mac ont augmenté pour atteindre près de 9 milliards de dollars, contre 7,8 milliards de dollars l'année précédente, les ventes d'iPad ont augmenté (8,1 milliards de dollars contre 7 milliards de dollars), et les appareils domestiques et accessoires ont baissé (11,7 milliards de dollars contre 12 milliards de dollars). Les revenus des services, qui comprennent les garanties des appareils et le streamer Apple TV+, entre autres offres, ont augmenté (26,3 milliards de dollars contre 23,1 milliards de dollars).Wall Street prévoyait un bénéfice par action (BPA) de 2,34 $ sur un chiffre d'affaires de 124 milliards de dollars pour le trimestre, qui est le premier trimestre de l'exercice 2025 d'Apple, selon les données de consensus des analystes fournies par LSEG. Apple a publié un BPA dilué de 2,40 $ (ou 36,3 milliards de dollars de bénéfice net), en hausse de 10 % par rapport au trimestre comparable d'octobre-décembre 2023, sur un chiffre d'affaires de 124,3 milliards de dollars, en hausse de 4 %.« Aujourd'hui, Apple annonce le meilleur trimestre de son histoire, avec un chiffre d'affaires de 124,3 milliards de dollars, en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente », a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple, dans une lettre adressée aux actionnaires. « Nous avons été ravis d'offrir à nos clients notre meilleure gamme de produits et de services pendant les fêtes de fin d'année. Grâce à la puissance du silicium d'Apple, nous ouvrons de nouvelles possibilités à nos utilisateurs avec l'Apple Intelligence, qui rend les applications et les expériences encore meilleures et plus personnelles. Et nous sommes ravis qu'Apple Intelligence soit disponible dans encore plus de langues en avril prochain ».Kevan Parekh, directeur financier d'Apple, a ajouté : « Notre chiffre d'affaires record et nos fortes marges d'exploitation ont permis au bénéfice par action d'atteindre un nouveau record historique avec une croissance à deux chiffres et de reverser plus de 30 milliards de dollars aux actionnaires. Nous sommes également heureux que notre base installée d'appareils actifs ait atteint un nouveau record historique pour l'ensemble des produits et des segments géographiques. »Malgré un trimestre de ventes record, Apple continue de faire l'objet de critiques concernant ses politiques relatives à l'App Store, notamment en ce qui concerne la commission de 30 % sur les achats intégrés dans les applications iOS. Certains développeurs affirment en effet que les frais appliqués par Apple dans l'App Store constituent une extorsion et ne garantissent pas la survie des petits développeurs. Certains se demandent également si Apple pourrait survivre s'il devait verser 30 % de son chiffre d'affaires à un tiers.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette performance d'Apple se maintiendra au cours des prochains trimestres ?