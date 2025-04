Apple a publié la version 18.4 d'iOS avec des notifications prioritaires, qui utilisent l'Apple Intelligence pour mettre en évidence les notifications importantes qui peuvent nécessiter une attention immédiate.



iOS (anciennement iPhone OS) est un système d'exploitation mobile développé par Apple exclusivement pour ses appareils mobiles. Il a été dévoilé en janvier 2007 pour l'iPhone de première génération, qui a été lancé en juin 2007. Des versions majeures d'iOS sont publiées chaque année ; la version stable actuelle, iOS 18, a été rendue publique le 16 septembre 2024.La version 18.4 d'iOS est désormais disponible pour tous les utilisateurs d'iPhone. La mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence. Parmi les fonctionnalités d'Apple Intelligence, il y a les notifications prioritaires qui apparaissent en haut de vos notifications, mettant en évidence les notifications importantes qui peuvent nécessiter votre attention immédiate. En outre, Sketch est désormais disponible en tant qu'option de style supplémentaire dans Image Playground, ce qui vous permet de créer de superbes croquis. Les fonctionnalités d'Apple Intelligence prendront en charge 8 langues et 2 régions anglaises supplémentaires.Vous pouvez mettre à jour votre iPhone vers iOS 18.4 en accédant à l'application Réglages, en choisissant Général, puis en sélectionnant Mise à jour logicielle. La mise à jour est disponible pour tous les modèles d'iPhone compatibles avec iOS 18.4. Les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence sont toutefois disponibles sur tous les modèles d'iPhone 16, d'iPhone 15 Pro et d'iPhone 15 Pro Max.Apple Intelligence s'étend à un nombre encore plus grand de personnes dans le monde. Avec la disponibilité d'iOS 18.4, d'iPadOS 18.4 et de macOS Sequoia 15.4, les fonctionnalités d'Apple Intelligence sont désormais disponibles dans le français, l'allemand, l'italien, le portugais (Brésil), l'espagnol, le japonais, le coréen et le chinois (simplifié) - ainsi que l'anglais localisé pour Singapour et l'Inde - et sont accessibles dans la quasi-totalité des régions du monde.En outre, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad de l'Union européenne ont accès pour la première fois aux fonctionnalités d'Apple Intelligence, et Apple Intelligence s'étend à une nouvelle plateforme avec un premier ensemble de fonctionnalités disponibles en anglais américain avec Apple Vision Pro - aidant les utilisateurs à communiquer, collaborer et s'exprimer. Désormais, les utilisateurs de Vision Pro peuvent relire, réécrire et résumer des textes à l'aide des Outils d'écriture ; composer des textes à partir de zéro à l'aide de ChatGPT dans les Outils d'écriture ; explorer de nouvelles façons de s'exprimer visuellement avec Image Playground ; créer l'emoji parfait pour n'importe quelle conversation avec Genmoji ; et bien d'autres choses encore.Cette version s'accompagne également de fonctionnalités Apple Intelligence supplémentaires, notamment les notifications prioritaires pour aider les utilisateurs à ne pas perdre de vue les communications urgentes, la possibilité de créer un film souvenir sur Mac en tapant simplement une description, et un nouveau style d'esquisse dans Image Playground qui permet de créer des croquis académiques.Apple affirme notamment : "Cette annonce intervient alors qu'Apple est dans la tourmente. Plusieurs applications iOS distribuées via l'Apple Store, qui s'adressent à la communauté LGBTQ+ et aux adeptes du sugar dating et du BDSM, ont fait l'objet de fuites de contenus très sensibles à grande échelle. Au total, près de 1,5 million de photos privées d'utilisateurs des applications BDSM People, Chica, Translove, Pink et Brish ont été compromises , rapporte l'équipe de recherche du portail lituanien Cybernews.En France, l'autorité française de la concurrence inflige une amende à Apple de 150 millions d'euros pour des problèmes liés à App Tracking Transparency . L'autorité française de la concurrence souligne que l’objectif du dispositif ATT de renforcer la protection de la vie privée des utilisateurs n’est pas critiquable. Toutefois, elle a considéré que les modalités de mise en œuvre concrètes de celui-ci ne sont ni nécessaires ni proportionnées à l’objectif affiché par Apple.Pensez-vous que cette mise à jour est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?