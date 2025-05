Même avec des droits de douane de 25 % imposés par Donald Trump, les iPhone d'Apple seraient moins chers à fabriquer à l'étranger qu'aux États-Unis, selon Morgan Stanley

Même avec des droits de douane de 25 % imposés par Donald Trump, les iPhone seraient moins chers à fabriquer à l'étranger qu'aux États-Unis, selon Morgan Stanley



Ces conclusions font suite aux pressions exercées par le président Donald Trump pour inciter Apple à relocaliser sa production aux États-Unis. Le 23 mai dernier, Donald Trump a en effet menacé Apple de droits de douane d'au moins 25 % sur les iPhone fabriqués à l'étranger, poursuivant ainsi sa stratégie d'utilisation des tarifs douaniers pour influencer les décisions des entreprises.Michael Zezas, qui dirige l'équipe de politique publique américaine de Morgan Stanley, affirme que Donald Trump aurait probablement l'autorité légale d'augmenter les droits de douane sur les iPhone fabriqués en dehors des États-Unis, mais cela ne changerait pas la stratégie d'Apple.Le 23 mai, juste après que Donald Trump a brandi la menace des droits de douane, les actions d'Apple ont chuté de 3 % alors qu'elles étaient en hausse dans les échanges de pré-marché de la veille, tout comme le marché en général.Selon l'équipe de Morgan Stanley, il faudrait d'une part au moins neuf mois pour mettre en place et faire fonctionner une usine d'assemblage de produits électroniques grand public de taille moyenne aux États-Unis, même en supposant qu'il n'y ait pas de problèmes d'autorisation et que la main-d'œuvre soit qualifiée.« Considérons maintenant qu'Apple ait besoin de plusieurs installations et probablement de centaines de milliers de travailleurs saisonniers (ou de robots humanoïdes), spécialisés dans les machines-outils de haute technologie, pour produire plus de 65 [millions] d'iPhone par an pour le marché américain », ajoutent-ils.Cela prendrait alors plusieurs années, avant même de considérer qu'il serait probablement 75 % plus cher de fabriquer un iPhone aux États-Unis qu'en Chine ou en Asie du Sud-Est, indiquent les analystes.En revanche, des droits de douane de 25 % sur quelque 450 dollars de matériaux représentent 110 dollars par appareil, d'après Morgan Stanley. Apple pourrait donc augmenter ses prix de moins de 5 % au niveau mondial pour compenser entièrement les droits de douane.L'équipe de Morgan Stanley indique qu'Apple pourrait choisir de rapatrier la production d'appareils à faible volume comme les AirTags ou les HomePods. « Mais dans l'ensemble, même des droits de douane de 25 % n'inciteraient probablement pas suffisamment Apple à transférer 30 % de la production de l'iPhone aux États-Unis », précise l'équipe d'analystes.En outre, l'idée d'une production entièrement nationale de l'iPhone a longtemps été jugée irréaliste par les experts. Ces derniers préviennent qu'un iPhone fabriqué aux États-Unis pourrait coûter jusqu'à 3 500 dollars , ce qui rendrait l'idée économiquement non viable. Même Steve Jobs et Tim Cook ont reconnu depuis des années que la fabrication aux États-Unis n'est pas envisageable compte tenu de la complexité de la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Apple.Ces limitations sont par ailleurs aggravées par des tensions commerciales croissantes. Apple a récemment indiqué que les droits de douane sur les importations lui coûteront au moins 900 millions de dollars au cours du trimestre de mai 2025. Bien que les iPhone soient temporairement exemptés, les nouveaux droits de douane de 25 % imposés par l'administration Trump sur les semi-conducteurs font peser de lourdes menaces sur Apple et sur l'ensemble de l'industrie technologique américaine.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de Morgan Stanley crédibles ou pertinentes ?