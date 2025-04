Apple va déplacer la production d'iPhones pour les États-Unis de la Chine vers l'Inde en raison des droits de douanes imposés par le président Donald Trump



Apple est l'une des entreprises les plus exposées aux conséquences fâcheuses des droits de douane de Donald Trump. Les iPhone d'Apple sont principalement assemblés en Chine, notamment dans les usines de Foxconn. Ce choix s'explique par : la disponibilité des matières premières, une chaîne d'approvisionnement intégrée, une infrastructure industrielle développée, le faible coût de la main-d'œuvre (qualifiée et abondante) par rapport aux États-Unis.Selon les analystes, fabriquer un iPhone 100% américain, comme le souhaite Donald Trump, représente une initiative présentant de nombreux défis. La complexité de la chaîne d'approvisionnement d'Apple rend l'opération impossible avant de nombreuses années. Le prix d'un iPhone pourrait grimper jusqu'à 3 500 dollars s'il est fabriqué aux États-Unis.C'est pourquoi, Apple aurait précipité les livraisons d'iPhone en provenance d'Inde et de Chine. Selon Apple, cette expédition accélérée lui permet de stocker dans ses entrepôts américains des réserves suffisantes d'iPhone pour plusieurs mois. Elle permettrait également au géant technologique d'éviter les droits de douane américains de Donald Trump et de maintenir temporairement les prix actuels.Récemment, un rapport a révélé qu'Apple prévoit de déplacer la production des iPhones qu'elle vend aux États-Unis vers l'Inde et non plus vers la Chine. Le géant technologique a pour stratégie de diversifier sa chaîne d'approvisionnement, mais la guerre tarifaire et commerciale en cours entre la Chine et les États-Unis accélérerait ce processus. En outre, cette initiative est une réponse aux droits de douane imposés par le président Donald Trump.Apple espère utiliser l'Inde comme source d'approvisionnement pour les plus de 60 millions d'iPhones vendus chaque année aux États-Unis d'ici à la fin de 2026. Actuellement, la majorité des téléphones iPhone sont fabriqués en Chine, mais le pays a été la cible des nouveaux tarifs douaniers les plus agressifs de Trump, et Apple se serait déjà empressé d'exporter d'autres iPhones d'Asie vers les États-Unis afin d'éviter l'augmentation des tarifs douaniers. Apple devrait augmenter sa capacité de production en Inde afin de pouvoir répondre à toutes les commandes américaines.Trump avait initialement annoncé son intention d'imposer des droits de douane de plus de 100 % sur les importations en provenance de Chine, mais il a depuis offert une exemption pour les smartphones, bien que l'administration Trump ait depuis déclaré que cette exemption n'était que temporaire. Les experts ont déjà prévenu que le prix de l'électronique en général, et pas seulement celui des produits Apple, risquait d'augmenter en raison des nouvelles taxes à l'importation introduites en Chine, qui reste un centre de fabrication clé pour de nombreuses entreprises.Le fabricant de l'iPhone devrait présenter ses derniers résultats financiers prochainement, au cours duquel, l'impact et la réponse aux droits de douane pourraient être discutés.Pour rappel, Donald Trump est persuadé qu'Apple peut fabriquer un iPhone 100% américain . La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a réaffirmé l'idée que des produits tels que les iPhones pourraient de manière réaliste être fabriqués aux États-Unis, affirmant que "", citant son plan d'investissement américain de 500 milliards de dollars récemment annoncé.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur cette initiative d'Apple ?