L'interface cerveau-ordinateur d'Apple permet à un homme atteint de la SLA de contrôler un iPad uniquement par la pensée, une avancée révolutionnaire en matière d'accessibilité et de technologie neuronale

Un homme atteint de la maladie de Charcot (ou SLA, pour sclérose latérale amyotrophique) a réussi à contrôler un iPad uniquement à l'aide de ses pensées, grâce à l'interface cerveau-ordinateur d'Apple intégrée à iPadOS 26 et à l'implant Stentrode peu invasif de la start-up Synchron. Cette percée technologique, qui permet de contrôler des appareils sans les mains en traduisant les signaux cérébraux en actions en temps réel, constitue une avancée révolutionnaire en matière d'accessibilité et de technologie neuronale.
Cette avancée fait suite à une étape importante franchie par Synchron, qui a été la première entreprise à implanter une interface cerveau-ordinateur chez un patient américain atteint de SLA, lui permettant ainsi d'écrire par la pensée. La start-up avait précédemment testé cette technologie sur quatre patients australiens, qui n'ont tous subi aucun effet secondaire lors de son utilisation pour des tâches telles que l'envoi de messages WhatsApp et les achats en ligne, même si les experts restent divisés sur la sécurité des implants cérébraux.
Ce succès précurseur a ouvert la voie à la collaboration entre Synchron et Apple pour intégrer le contrôle par la pensée dans l'écosystème de ce dernier. La société a annoncé en mai 2025 que les prochains iOS 26, iPadOS 26 et visionOS 3 d'Apple prendront en charge un nouveau protocole pour les interfaces cerveau-ordinateur (BCI), permettant aux utilisateurs souffrant de graves handicaps moteurs de « contrôler leur appareil sans mouvement physique » en convertissant directement les signaux neuronaux en commandes d'un dispositif.
Plus récemment, une avancée révolutionnaire dans le domaine de la technologie et de l'accessibilité a vu le jour : un individu a réussi à contrôler un iPad en utilisant uniquement ses signaux cérébraux. Aucun contact physique, aucune commande vocale, aucun suivi oculaire n'ont été nécessaires : seule la puissance de la pensée a suffi.Cette personne, prénommée Mark, atteinte de la SLA, une maladie qui limite considérablement les mouvements volontaires, a réussi à utiliser le nouveau protocole d'interface cerveau-ordinateur d'Apple et le dispositif implantable Stentrode de Synchron pour communiquer avec un iPad par la seule force de sa pensée.
Jusqu'à récemment, même une tâche aussi simple que l'envoi d'un SMS ou la navigation sur le Web représentait un défi qui nécessitait beaucoup d'aide. Mais aujourd'hui, grâce à un implant cérébral révolutionnaire et à la technologie avancée d'interface cerveau-ordinateur d'Apple, Mark peut ouvrir des applications, naviguer dans les menus et taper des messages simplement en y pensant. Cette avancée incroyable est rendue possible par le Synchron Stentrode, un minuscule dispositif placé dans un vaisseau sanguin près du cortex moteur du cerveau. Il capte les signaux cérébraux liés au mouvement et les transmet sans fil à un petit décodeur situé à l'extérieur du corps. L'interface cerveau-ordinateur d'Apple dans iOS 26 traduit ensuite ces schémas neuronaux en actions en temps réel sur l'écran de l'appareil.
L'un des aspects les plus intéressants de cette approche est son caractère peu invasif, car le Stentrode est inséré dans une veine du cou, comme pour les procédures de pose de stent, ce qui évite d'avoir à pratiquer une chirurgie à cerveau ouvert. Cela réduit considérablement les risques et rend cette technologie plus accessible aux patients du monde entier. Le Dr Tom Oxley, cofondateur de Synchron, décrit cette avancée comme « un aperçu de l'avenir de l'interaction entre l'homme et l'ordinateur ».
Les capacités BCI d'Apple sont directement intégrées à iOS 26 et iPadOS 26 dans le cadre de ses fonctionnalités d'accessibilité. La société prévoit également de commercialiser des outils de développement dans le courant de l'année, afin de permettre la création d'applications contrôlées par la pensée pour un large éventail d'utilisations.
Même si cette technologie n'est pas aussi rapide que le fait de toucher un écran ou d'utiliser des commandes vocales, son potentiel pour les personnes atteintes de maladies telles que la SLA ou de lésions de la moelle épinière est énorme. Cette avancée majeure marque un grand pas vers un avenir où contrôler des appareils par la seule force de la pensée ne sera pas seulement possible, mais pourrait un jour devenir une façon normale d'interagir avec la technologie.
Si le succès d'Apple illustre à quel point la technologie neuronale peut transformer des vies, il souligne également la nécessité de faire preuve de prudence. Les premiers essais cliniques de Neuralink, la société d'Elon Musk, sur des humains ont connu des revers dès le début, lorsque les fils de l'implant cérébral se sont détachés du cerveau du sujet, perturbant la transmission des données. Selon des sources familières de l'affaire, ce problème était connu de l'entreprise, mais n'avait pas été résolu.
De tels incidents nous rappellent que le progrès doit s'accompagner de responsabilité. Une surveillance continue, une collaboration et un contrôle éthique seront essentiels pour garantir que les interfaces cerveau-ordinateur évoluent vers des dispositifs sûrs et fiables permettant d'autonomiser véritablement les personnes qui en ont le plus besoin.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative d'Apple crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Neuralink implante une troisième puce cérébrale. L'entreprise prévoit d'en implanter « 20 ou 30 » cette année et éventuellement, des dispositifs de vision artificielle pour aveugle, malgré les préoccupations
Un implant cérébral qui pourrait permettre de communiquer à partir de la seule pensée, l'implant décode les signaux cérébraux en ce que la personne essaie de dire, par des scientifiques de Duke
Les entreprises d'implants cérébraux s'empressent pour implanter leurs dispositifs dans le cerveau de sujets humains, malgré les préoccupations liées à la sécurité et à l'éthique
Vous avez lu gratuitement 503 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.