Amazon va acquérir Globalstar et étendre son réseau satellite Amazon Leo

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Les entreprises technologiques investissent des milliards de dollars pour conquérir le marché lucratif de la connectivité par satellite, mais il sera difficile de rivaliser avec le réseau de Starlink, qui compte 10 000 unités. Récemment, Amazon a annoncé qu'elle allait acquérir Globalstar dans le cadre d'une transaction de 11,57 milliards de dollars, renforçant ainsi son activité satellite naissante alors qu'elle tente de rattraper Starlink, l'entreprise d'Elon Musk. Grâce à cette transaction, Amazon ajoute les deux douzaines de satellites de Globalstar à son réseau existant de plus de 200 satellites.Amazon s'efforce de développer son réseau en déployant environ 3 200 satellites en orbite basse d'ici 2029, dont près de la moitié doit être en place d'ici une échéance réglementaire fixée au mois de juillet. L'entreprise se prépare également à lancer ses services Internet par satellite plus tard cette année. Le réseau satellitaire de Globalstar est conçu pour offrir des connexions fiables à faible débit directement vers les appareils mobiles, ou Direct-to-Device (D2D). Cette technologie évite aux appareils de se connecter à des antennes-relais terrestres, ce qui la rend indispensable pour alimenter les services durgence et fournir une connectivité dans les zones où la couverture cellulaire est limitée. Cet accord aidera Amazon à déployer le D2D à partir de 2028, ont déclaré les entreprises.Par ailleurs, Starlink dessert déjà plus de 9 millions dutilisateurs dans le monde. La filiale de SpaceX, qui fournit un accès haut débit via des terminaux utilisateurs, développe également des services D2D grâce à des partenariats avec des opérateurs de télécommunications tels que T-Mobile. «», a déclaré Armand Musey, président et fondateur de Summit Ridge Group. La constellation de centres de données qu'elle propose éclipserait le réseau actuel de Starlink de plusieurs ordres de grandeur.Les actions de Globalstar, basée en Louisiane, ont bondi de plus de 10 %, après avoir gagné plus de 6 % au cours des deux dernières semaines suite à des informations parues dans les médias concernant des discussions en vue d'un accord. L'action Amazon a progressé de 3 %. MDA Space, le principal contractant pour la constellation de nouvelle génération de Globalstar, a également bondi de 9 %.Globalstar alimente actuellement des fonctionnalités de sécurité par satellite telles que Emergency SOS et Find My pour les utilisateurs diPhone et dApple Watch dApple. Amazon a déclaré avoir signé un accord avec Apple pour continuer à fournir ces services. Apple a investi environ 1,5 milliard de dollars dans Globalstar en 2024 pour financer lexpansion de ses services de communication sur iPhone, dans le cadre dun accord qui a également donné au géant technologique une participation de 20 % dans Globalstar.Globalstar a déclaré à la fin de l'année dernière qu'un nouveau réseau soutenu par Apple, actuellement en cours de développement, étendrait sa couverture à 54 satellites, dont un petit nombre de satellites de secours, contre les deux douzaines actuelles.La décision d'Amazon intervient peu après que SpaceX a donné le feu vert à son projet d'introduction en bourse. SpaceX, la société de Musk, déploie les satellites Starlink à un rythme effréné, en lançant des dizaines à la fois et en construisant la plus grande constellation de satellites au monde. Starlink représente environ 50 % à 80 % du chiffre daffaires de SpaceX. «», a déclaré Austin Moeller, directeur de la recherche sur les actions chez Canaccord Genuity.Dans le cadre de laccord avec Amazon, les actionnaires de la société de satellites peuvent choisir de recevoir soit 90 dollars en espèces, soit 0,3210 action ordinaire dAmazon pour chaque action Globalstar quils détiennent, ont indiqué les sociétés. L'offre représente une prime de plus de 31 % par rapport au cours de clôture de Globalstar le 1er avril, soit la veille de l'annonce des négociations. Amazon a indiqué que le montant total de la transaction fluctuerait en fonction de l'évolution du cours de son action jusqu'à la conclusion de l'accord, ajoutant que la valeur des actions de Globalstar s'élevait à environ 10,8 milliards de dollars au 9 avril.La finalisation de l'acquisition est prévue pour l'année prochaine, sous réserve des autorisations réglementaires et de la réalisation d'étapes clés de déploiement par Globalstar. L'opération devra également être approuvée par la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis, a déclaré le président de l'agence, Brendan Carr, ajoutant que la FCC était « très ouverte » à cette acquisition.Voici l'annonce d'Amazon :Aujourd'hui, Amazon.com, Inc. et Globalstar, Inc. ont annoncé avoir conclu un accord de fusion définitif aux termes duquel Amazon acquerra Globalstar, permettant ainsi à Amazon Leo d'ajouter des services « Direct-to-Device » (D2D) à son réseau de satellites en orbite terrestre basse et d'étendre la couverture cellulaire aux clients situés hors de portée des réseaux terrestres. De plus, Amazon et Apple ont annoncé un accord permettant à Amazon Leo de fournir des services par satellite pour l'iPhone et l'Apple Watch1, y compris la fonction SOS d'urgence via satellite. Ces nouvelles fonctionnalités sinscrivent dans la vision à long terme dAmazon en matière de connectivité spatiale, et Amazon prévoit de collaborer avec des opérateurs de réseaux mobiles (ORM) et dautres partenaires pour concrétiser cette vision et offrir une connectivité fiable et haut débit à ses clients, où quils se trouvent dans le monde.« Des milliards de clients vivent, voyagent et travaillent dans des endroits hors de portée des réseaux existants, et nous avons lancé Amazon Leo pour aider à combler ce fossé », a déclaré Panos Panay, vice-président senior des appareils et services chez Amazon. « En combinant lexpertise éprouvée et les bases solides de Globalstar avec lobsession dAmazon pour le client et son esprit dinnovation, les clients peuvent sattendre à...