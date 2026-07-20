IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Apple dépasse Nvidia pour devenir l'entreprise la plus valorisée au monde, alors que les investisseurs du secteur technologique se montrent désormais moins enthousiastes à l'égard de la bulle IA

Le , par Eliora
0 commentaire

0PARTAGES

5  0 
Apple a retrouvé sa place de première entreprise mondiale en termes de valeur boursière, devançant Nvidia grâce à une capitalisation boursière qui a atteint 4 900 milliards de dollars. Cette évolution reflète une réorientation plus générale parmi les investisseurs du secteur technologique. Apple était perçue comme à la traîne dans la course à l'IA car elle n'investissait pas dans le développement de modèles, mais le vent a désormais tourné.

Apple est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Cupertino, en Californie, dans la Silicon Valley, et qui est réputée pour ses produits électroniques grand public, ses logiciels et ses services en ligne. Fondée en 1976 sous le nom dApple Computer Company par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, la société a été constituée en société par Jobs et Wozniak sous le nom dApple Computer, Inc. lannée suivante. Son nom actuel a été adopté en 2007, lorsque l'entreprise a élargi son champ d'activité des ordinateurs à l'électronique grand public. Apple fait partie des « Big Tech ».

Apple a retrouvé sa place de première entreprise mondiale en termes de valeur boursière, devançant Nvidia grâce à une capitalisation boursière qui a atteint 4 900 milliards de dollars, contre 4 800 milliards pour le fabricant de puces d'IA. L'action Nvidia a reculé d'environ 3,5 %, ce qui a fait passer sa capitalisation boursière sous celle d'Apple. L'action Apple est restée stable ou a légèrement progressé. Les deux entreprises ont suivi des trajectoires très divergentes en 2026 : Apple affiche une hausse d'environ 22 à 23 % cette année, se plaçant en tête des membres des « Magnificent Seven », tandis que Nvidia n'a progressé que d'environ 7 %.

Nvidia occupait la première place du classement mondial des capitalisations boursières depuis juin dernier, date à laquelle elle avait dépassé Microsoft. Apple reprend la tête du classement pour la première fois depuis avril 2025. En octobre, Nvidia était devenue la première entreprise à franchir le seuil des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cette évolution reflète une réorientation plus générale parmi les investisseurs du secteur technologique. Wall Street se montre désormais moins enthousiaste à légard des entreprises au cur du développement des infrastructures dIA, lindice Philadelphia SE Semiconductor ayant reculé de près de 19 % par rapport à ses plus hauts historiques. Les fabricants de puces mémoire sont apparus comme les grands gagnants de cette année, Micron Technology ayant franchi la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en mai.


Apple a également obtenu l'autorisation des autorités chinoises pour déployer Apple Intelligence en Chine. HSBC a relevé sa recommandation sur l'action Apple, passant de « conserver » à « acheter » ; l'analyste Nicolas Cote-Colisson a écrit qu'Apple « se trouve désormais à un tournant opérationnel » et est bien placée pour tirer parti de son parc de 2,5 milliards d'appareils installés. Apple était perçue comme à la traîne dans la course à l'IA car elle n'investissait pas dans le développement de modèles, mais le vent a désormais tourné. « Apple est moins exposée à des dépenses d'investissement importantes et mieux placée pour monétiser l'IA grâce à ses services, à la fidélisation de son écosystème et aux mises à niveau matérielles. »

L'écart de capitalisation boursière entre les deux entreprises s'était réduit à environ 190 milliards de dollars, après que des informations faisant état d'un élargissement de la gamme d'iPhone ont fait grimper le titre Apple de près de 5 %. Les analystes ont souligné que la pression exercée sur les valeurs du secteur des puces reflétait un changement de sentiment plutôt qu'un problème fondamental chez Nvidia, qui a enregistré un chiffre d'affaires total de 81,6 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal 2027, soit une hausse de 85 % par rapport à l'année précédente.

Cette étape importante intervient alors qu'Apple connaît une transition à sa tête. Le PDG Tim Cook devrait quitter ses fonctions en septembre pour passer le relais à John Ternus, responsable de l'ingénierie matérielle, et occuper désormais le poste de président exécutif. Apple a dévoilé une nouvelle version de Siri, basée sur la technologie Gemini de Google, conçue pour être plus performante et plus conversationnelle. Son déploiement à grande échelle est prévu cet automne. Alphabet, la société mère de Google, se classe derrière ces deux entreprises avec une capitalisation boursière de 4 200 milliards de dollars.

En février 2026, le PDG d'Apple, Tim Cook, a abordé le sujet qui fâche lors de la présentation des résultats financiers du premier trimestre 2026 de l'entreprise : la pénurie mondiale de mémoire qui empêche l'industrie technologique de dormir. Tim Cook a révélé que la hausse des prix des puces RAM et de stockage avait eu un « impact minimal » sur la marge brute d'Apple au cours du trimestre de décembre. Mais il s'est empressé de tempérer les attentes, soulignant que l'entreprise prévoyait « un impact un peu plus important » au cours du trimestre actuel.

Et vous ?

Pensez-vous que cette valorisation est crédible ou pertinente ?
Pensez-vous que ce retour d'Apple en tête des capitalisations boursières est durable ou conjoncturel ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Le PDG d'Apple, Tim Cook, prévient que les hausses de prix dues à l'intelligence artificielle sont inévitables, car la situation concernant les puces mémoire est devenue « insoutenable »

L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a donné son feu vert au service d'IA d'Apple, et Alibaba a confirmé que son modèle Qwen alimenterait Apple Intelligence sur iOS, iPadOS, macOS et visionOS

La bulle de l'IA est sur le point d'éclater : la chute de 400 milliards de dollars de Microsoft un avant-goût du krach à venir ? Peu d'entreprises peuvent démontrer un ROI proportionnel aux dépenses engagées
Vous avez lu gratuitement 1 200 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

0 commentaire
Commenter Signaler un problème