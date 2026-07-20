Apple dépasse Nvidia pour devenir l'entreprise la plus valorisée au monde, alors que les investisseurs du secteur technologique se montrent désormais moins enthousiastes à l'égard de la bulle IA

Apple est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Cupertino, en Californie, dans la Silicon Valley, et qui est réputée pour ses produits électroniques grand public, ses logiciels et ses services en ligne. Fondée en 1976 sous le nom dApple Computer Company par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, la société a été constituée en société par Jobs et Wozniak sous le nom dApple Computer, Inc. lannée suivante. Son nom actuel a été adopté en 2007, lorsque l'entreprise a élargi son champ d'activité des ordinateurs à l'électronique grand public. Apple fait partie des « Big Tech ».
Apple a retrouvé sa place de première entreprise mondiale en termes de valeur boursière, devançant Nvidia grâce à une capitalisation boursière qui a atteint 4 900 milliards de dollars, contre 4 800 milliards pour le fabricant de puces d'IA. L'action Nvidia a reculé d'environ 3,5 %, ce qui a fait passer sa capitalisation boursière sous celle d'Apple. L'action Apple est restée stable ou a légèrement progressé. Les deux entreprises ont suivi des trajectoires très divergentes en 2026 : Apple affiche une hausse d'environ 22 à 23 % cette année, se plaçant en tête des membres des « Magnificent Seven », tandis que Nvidia n'a progressé que d'environ 7 %.
Nvidia occupait la première place du classement mondial des capitalisations boursières depuis juin dernier, date à laquelle elle avait dépassé Microsoft. Apple reprend la tête du classement pour la première fois depuis avril 2025. En octobre, Nvidia était devenue la première entreprise à franchir le seuil des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cette évolution reflète une réorientation plus générale parmi les investisseurs du secteur technologique. Wall Street se montre désormais moins enthousiaste à légard des entreprises au cur du développement des infrastructures dIA, lindice Philadelphia SE Semiconductor ayant reculé de près de 19 % par rapport à ses plus hauts historiques. Les fabricants de puces mémoire sont apparus comme les grands gagnants de cette année, Micron Technology ayant franchi la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en mai.
Apple a également obtenu l'autorisation des autorités chinoises pour déployer Apple Intelligence en Chine. HSBC a relevé sa recommandation sur l'action Apple, passant de « conserver » à « acheter » ; l'analyste Nicolas Cote-Colisson a écrit qu'Apple « se trouve désormais à un tournant opérationnel » et est bien placée pour tirer parti de son parc de 2,5 milliards d'appareils installés. Apple était perçue comme à la traîne dans la course à l'IA car elle n'investissait pas dans le développement de modèles, mais le vent a désormais tourné. « Apple est moins exposée à des dépenses d'investissement importantes et mieux placée pour monétiser l'IA grâce à ses services, à la fidélisation de son écosystème et aux mises à niveau matérielles. »
L'écart de capitalisation boursière entre les deux entreprises s'était réduit à environ 190 milliards de dollars, après que des informations faisant état d'un élargissement de la gamme d'iPhone ont fait grimper le titre Apple de près de 5 %. Les analystes ont souligné que la pression exercée sur les valeurs du secteur des puces reflétait un changement de sentiment plutôt qu'un problème fondamental chez Nvidia, qui a enregistré un chiffre d'affaires total de 81,6 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal 2027, soit une hausse de 85 % par rapport à l'année précédente.
Cette étape importante intervient alors qu'Apple connaît une transition à sa tête. Le PDG Tim Cook devrait quitter ses fonctions en septembre pour passer le relais à John Ternus, responsable de l'ingénierie matérielle, et occuper désormais le poste de président exécutif. Apple a dévoilé une nouvelle version de Siri, basée sur la technologie Gemini de Google, conçue pour être plus performante et plus conversationnelle. Son déploiement à grande échelle est prévu cet automne. Alphabet, la société mère de Google, se classe derrière ces deux entreprises avec une capitalisation boursière de 4 200 milliards de dollars.
En février 2026, le PDG d'Apple, Tim Cook, a abordé le sujet qui fâche lors de la présentation des résultats financiers du premier trimestre 2026 de l'entreprise : la pénurie mondiale de mémoire qui empêche l'industrie technologique de dormir. Tim Cook a révélé que la hausse des prix des puces RAM et de stockage avait eu un « impact minimal » sur la marge brute d'Apple au cours du trimestre de décembre. Mais il s'est empressé de tempérer les attentes, soulignant que l'entreprise prévoyait « un impact un peu plus important » au cours du trimestre actuel.
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