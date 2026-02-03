Le PDG d'Apple, Tim Cook, donne des « indices » sur la crise dont tout le monde voulait avoir des nouvelles, alors que la bulle IA entraîne une pénurie de mémoire et une hausse des prix

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a abordé le sujet qui fâche lors de la présentation des résultats financiers du premier trimestre 2026 de l'entreprise : la pénurie mondiale de mémoire qui empêche l'industrie technologique de dormir. Tim Cook a révélé que la hausse des prix des puces RAM et de stockage avait eu un « impact minimal » sur la marge brute d'Apple au cours du trimestre de décembre. Mais il s'est empressé de tempérer les attentes, soulignant que l'entreprise prévoyait « un impact un peu plus important » au cours du trimestre actuel.
Pénuries de mémoire, explosion des prix du stockage, disques durs redevenus des produits sous tension : le matériel informatique traverse une nouvelle zone de turbulence. Mais derrière ces symptômes multiples, un cas cristallise toutes les dérives actuelles du marché : celui de la RTX 5070 Ti. Carte graphique annoncée, testée, commentée, mais pratiquement absente des étals, elle incarne un basculement profond. En 2026, lintelligence artificielle (IA) ne se contente plus de tirer la demande vers le haut : elle assèche littéralement le marché grand public, jusquà rendre certains produits presque théoriques.
Le PDG d'Apple, Tim Cook a révélé que la hausse des prix des puces RAM et de stockage avait eu un « impact minimal » sur la marge brute d'Apple au cours du trimestre de décembre. Mais il s'est empressé de tempérer les attentes, soulignant que l'entreprise prévoyait « un impact un peu plus important » au cours du trimestre actuel. « Nous continuons à observer une augmentation significative des prix du marché pour la mémoire », a déclaré Cook aux analystes.
« Comme toujours, nous examinerons toute une série d'options pour y faire face. » Pressé de donner des détails, Cook est resté évasif. « Nous pouvons actionner différents leviers », a-t-il déclaré. « Qui sait s'ils seront efficaces, mais il existe toute une série d'options. » Ces commentaires ont été formulés alors qu'Apple annonçait un trimestre exceptionnel avec un chiffre d'affaires de 143,8 milliards de dollars, en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente, et prévoyait une croissance de 13 % à 16 % pour le trimestre en cours, avec des marges brutes comprises entre 48 % et 49 %.
En coulisses, les efforts de négociation d'Apple ont pris une tournure inhabituelle. Selon le Korea Economic Daily, les équipes d'achat de la société ont prévu de longs séjours dans des hôtels à Hwaseong, dans la province de Gyeonggi, à proximité des usines de semi-conducteurs Samsung et SK Hynix. L'objectif est de conclure des contrats de deux à trois ans pour la mémoire vive LPDDR5X nécessaire aux prochains modèles d'iPhone.
Mais les fabricants de puces ne bougent pas. Samsung et SK Hynix s'en tiennent à des contrats trimestriels, pariant sur une hausse continue des prix jusqu'en 2027. Apple n'est pas la seule à participer à ce marathon hôtelier coréen : les dirigeants de Dell, Google et Amazon ont également établi des séjours prolongés dans la région. En janvier, un rapport a révélé que les prix de la DRAM deviennent encore plus insensés à l'aube de 2026. Un kit de mémoire DDR5 de 32 Go (kit 2x16 Go) qui coûtait environ 91 euros en septembre 2025 coûte désormais près de 405 euros, soit plus de quatre fois plus cher. Samsung Electronics a déclaré que ses bénéfices devraient tripler au dernier trimestre 2025, grâce à la flambée des prix de la mémoire.
La situation est devenue particulièrement délicate pour Apple, car SK Hynix et Micron se sont tournés vers les mémoires à bande passante élevée pour les applications d'IA. Cela a contraint Apple à s'appuyer davantage sur Samsung pour les mémoires LPDDR dont ses iPhones ont besoin. Les rapports du secteur suggèrent que la pression sur les coûts est réelle. Apple aurait payé environ 30 dollars par module de mémoire de 12 Go au début de l'année 2025. En décembre, ce même module coûtait environ 70 dollars à l'entreprise, soit une augmentation de 230 %.
L'analyste de la chaîne d'approvisionnement Ming-Chi Kuo a rapporté qu'Apple négocie désormais les prix de la mémoire avec ses fournisseurs tous les trimestres, au lieu des intervalles habituels de six mois. Selon Kuo, Apple prévoit de compenser une partie de ces coûts croissants grâce à ses services, qui comprennent les abonnements à Apple Music, iCloud et Apple TV. Les revenus des services ont atteint un niveau record de 30 milliards de dollars au dernier trimestre, soit une croissance de 14 % par rapport à l'année précédente.
La mémoire représente désormais plus de 20 % des coûts de production des smartphones, contre environ 15 % il y a quelques trimestres. L'architecture iOS efficace d'Apple et ses marges bénéficiaires plus élevées pourraient l'aider à mieux résister à la tempête que ses concurrents, mais Cook a refusé de spéculer sur la possibilité d'une augmentation des prix à la consommation. Dans le même temps, selon certains rapports en novembre 2025, Apple se prépare à ce que Tim Cook quitte son poste de PDG de l'entreprise « dès l'année prochaine », soit cette année 2026.
En effet, le conseil d'administration et les cadres supérieurs de l'entreprise « ont récemment intensifié les préparatifs en vue du départ de Cook ». Bien que le rapport indique qu'Apple ne devrait pas nommer de nouveau PDG avant la publication de son prochain rapport financier fin janvier, il explique qu'une annonce en début d'année permettrait une transition en douceur, avant la conférence annuelle des développeurs WWDC en juin et l'événement iPhone en septembre. Aucune décision définitive n'a été prise et le calendrier pourrait changer, précise le rapport.
