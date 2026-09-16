Apple lance officiellement iOS 27 et les autres systèmes, avec la nouvelle IA Siri dotée d'un contexte personnel et une version améliorée d'Apple Intelligence

iOS (anciennement iPhone OS) est un système d'exploitation mobile créé et développé par Apple pour sa gamme de smartphones iPhone. Il a été dévoilé en janvier 2007 en même temps que l'iPhone de première génération, puis commercialisé en juin 2007. Les versions majeures d'iOS sont publiées chaque année ; la version stable actuelle, iOS 27, a été mise à la disposition du public le 14 septembre 2026.
Apple s'apprêtait à lancer un nouveau programme de mise à niveau des iPhone le 28 juillet, dans le cadre duquel les utilisateurs pourraient louer des iPad, des Mac et des Apple Watch auprès de Klarna pour une durée de 24 à 36 mois. Mais du code caché dans la version bêta diOS laissait entrevoir ce qui se passerait si les clients prenaient du retard dans leurs paiements « Apple Upgrade ». Si un compte n'était plus en règle, Apple pouvait activer ce quon appelle le « mode restreint ». Celui-ci bloquait la plupart des applications, à lexception dun petit ensemble fixe. En outre, le code bêta introduisait également une fonctionnalité appelée « Partner Finance Lock ». Ce nouveau type de verrou dactivation pouvait empêcher quelquun deffacer, de revendre ou de démonter un iPhone financé.
Après avoir dévoilé en avant-première sa nouvelle génération en juin, Apple vient de lancer officiellement iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 et tvOS 27. La principale nouveauté est la nouvelle IA Siri tant attendue, une nouvelle version de Siri dotée dun contexte personnel, dune reconnaissance de ce qui saffiche à lécran, dun accès au Web, dactions plus étendues au sein des applications et de réponses plus conversationnelles.
Cette nouvelle version de Siri est capable dextraire et dutiliser vos informations personnelles issues de vos messages, e-mails et photos, tandis que les nouvelles fonctionnalités « Appareil photo » et « Intelligence visuelle » permettent aux utilisateurs de poser des questions sur ce qui saffiche à lécran ou se trouve devant eux. Il existe également une nouvelle application entièrement dédiée à cette fonctionnalité, avec un historique des conversations qui se synchronise sur tous les appareils Apple via iCloud.
Apple Intelligence sétend également à lapplication Photos, en ajoutant de nouveaux outils dédition basés sur lIA tels que le recadrage spatial, lextension dimage et un outil de nettoyage amélioré. Safari peut organiser les onglets, suivre les changements sur les sites web tels que les baisses de prix ou les réapprovisionnements, et créer des extensions personnalisées à partir de commandes en langage naturel. Apple introduit également des contrôles parentaux renforcés, notamment des paramètres daccès aux applications, des autorisations « Demander pour naviguer », des autorisations de contact, une sécurité des communications étendue et une fonctionnalité « Temps décran » repensée avec des limites quotidiennes et des horaires.
Ces mises à jour apportent également des améliorations plus générales en termes de performances et de fonctionnalités de la plateforme. Apple indique que le lancement des applications sur iPhone et iPad est jusquà 30 % plus rapide, que les transferts via AirDrop sont jusquà 80 % plus rapides et que les transferts de fichiers externes sur iPad sont jusquà cinq fois plus rapides. Parmi les autres nouveautés, citons une recherche améliorée, un curseur Liquid Glass, des albums partagés iCloud en pleine résolution, la prise en charge de la ménopause dans lapplication Santé, un égaliseur personnalisé pour les AirPods, une fonctionnalité Flyover améliorée dans Plans, de nouveaux widgets et gestes pour lApple Watch, les environnements spatiaux Vision Pro, ainsi quApple Music sans perte sur lApple TV.
LIA Siri est dans un premier temps disponible en version bêta uniquement en anglais, dautres langues étant prévues pour octobre, mais elle ne sera pas encore disponible sur liPhone, liPad ou lApple Watch dans lUnion européenne en raison dexigences réglementaires, ni en Chine lors de son lancement.
Voici l'annonce des mises à jour majeures des plateformes logicielles d'Apple :
Des mises à jour majeures pour les plateformes logicielles dApple sont désormais disponibles
Les dernières mises à jour logicielles dApple introduisent Siri AI, une version plus intelligente, plus documentée et plus performante de Siri, et proposent de nouvelles fonctionnalités utiles dApple Intelligence qui rendent les applications avec lesquelles les utilisateurs interagissent au quotidien plus intelligentes et plus pratiques. Ces mises à jour apportent également de nouvelles fonctionnalités puissantes et intuitives pour aider les parents à créer des expériences numériques plus sûres et plus enrichissantes pour leurs enfants, ainsi quun ensemble complet daméliorations qui rendent les produits Apple plus réactifs, plus agréables et plus faciles à utiliser.
Des produits Apple plus personnalisés et plus utiles que jamais
Siri AI est une toute nouvelle version de Siri, optimisée par la nouvelle génération dApple Intelligence et profondément intégrée à liPhone, liPad, le Mac, lApple Watch et lApple Vision Pro. Assistant plus performant et plus conversationnel, doté dune compréhension du contexte personnel, dune vaste culture générale, dune perception de lécran et dencore plus dactions applicatives à léchelle du système, Siri AI est désormais disponible en version bêta en anglais, et la prise en charge du français, du japonais, du coréen, du portugais et de lespagnol est prévue pour octobre.
L'IA Siri est capable de comprendre le contexte personnel à travers les messages, les e-mails, les photos et bien plus encore, afin d'aider les utilisateurs à trouver ce dont ils ont besoin à tout moment. Elle peut également répondre à des questions liées au contenu affiché à l'écran d'un utilisateur ou effectuer des recherches sur Internet pour obtenir des informations à jour et générer une réponse utile. Siri est intégrée à lapplication Appareil photo de liPhone grâce au mode Siri, ce qui permet aux utilisateurs dobtenir des informations et deffectuer des actions en fonction de ce quils ont sous les yeux, par exemple partager une note et payer leurs amis avec Apple Cash, ou ajouter un pass personnalisé à Wallet.
Grâce à lintelligence visuelle, les utilisateurs diPhone, diPad ou de Mac peuvent désormais interroger Siri sur ce quils voient à lécran, tandis que les utilisateurs de Vision Pro peuvent effectuer des recherches, poser des questions et effectuer des actions simplement en regardant leur environnement et en sadressant à Siri.
Grâce à « Écrire avec Siri », les utilisateurs peuvent simplement décrire ce dont ils ont besoin pour créer un brouillon ou peaufiner ce quils ont écrit. Une application Siri dédiée utilise iCloud pour synchroniser en toute confidentialité lhistorique des conversations sur tous les appareils dun utilisateur, ce qui lui permet de commencer à discuter avec Siri sur son iPhone et de poursuivre la conversation sur son Mac, son iPad, son Apple Watch ou son Apple Vision Pro.
La nouvelle génération dApple Intelligence apporte également de nouvelles fonctionnalités utiles aux applications que les utilisateurs utilisent au quotidien. Dans Photos, les fonctions « Recadrage spatial », « Agrandir » et un outil « Nettoyer » amélioré offrent davantage de possibilités pour retoucher les photos tout en respectant le moment tel quil a été capturé à lorigine. Image Playground permet aux utilisateurs de créer des images de haute qualité dans pratiquement tous les styles, y compris photoréalistes.
Grâce aux métadonnées dimage et à la prise en charge prochaine de la norme SynthID, les utilisateurs peuvent identifier les images générées ou modifiées par lIA. Dans Safari, lIA dApple alimente de nouveaux outils qui organisent automatiquement les onglets dun utilisateur par thèmes, linforment des changements sur les sites web, comme le réapprovisionnement dun produit ou une baisse de prix, et permettent la création dextensions personnalisées à partir dune description. La fonctionnalité « Call Context » affiche des informations pertinentes, telles quun code de confirmation ou un numéro de réservation, lorsque vous appelez une entreprise.
De nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants, élaborées en collaboration avec des experts, et une expérience « Temps décran » repensée
De nouvelles fonctionnalités faciles à utiliser aident les parents à gérer ce que leurs enfants peuvent voir, à qui ils peuvent parler et à quel moment ils ont accès aux applications. Un nouveau processus de configuration des comptes enfants facilite lactivation des mesures de protection adaptées à lâge sur lensemble du système. Dès le début, les parents peuvent choisir précisément les applications auxquelles leurs enfants ont accès sur leur appareil, puis en ajouter progressivement au fil du temps.
La fonction « Demander lautorisation de navigation » permet aux parents dexiger une validation avant que leurs enfants naccèdent à un nouveau site web dans Safari. En plus de pouvoir approuver chaque nouveau contact avec lequel leurs enfants entrent en relation, les parents peuvent compter sur la fonction « Sécurité des communications », qui détecte désormais également les contenus sanglants ou violents dans les images ou vidéos partagées, et intervient pour les bloquer.
Repensée pour être plus intuitive pour les parents, la fonctionnalité « Temps d'écran » offre un aperçu rapide de l'utilisation moyenne des appareils par leurs enfants et des applications les plus utilisées. De nouveaux outils permettent de définir facilement des limites quotidiennes pour les applications de divertissement, de jeux et de réseaux sociaux, en s'appuyant sur les conseils d'experts de renom en médecine et en développement de l'enfant. La fonctionnalité « Horaires » permet quant à elle aux parents de gérer les applications auxquelles leurs enfants ont accès à différents moments de la journée.
Une expérience encore plus fluide sur toutes les plateformes
Les mises à jour logicielles de 2027 apportent des améliorations à lensemble des plateformes, notamment en matière de performances, de connectivité et de recherche, rendant les produits Apple encore plus réactifs, fiables et agréables à utiliser.
Performances : les utilisateurs bénéficieront de performances accrues sur liPhone, liPad et le Mac. Sur liPhone et liPad, les applications se lancent jusquà 30 % plus vite, les photos saffichent jusquà 70 % plus vite après avoir été prises et les transferts AirDrop sont jusquà 80 % plus rapides. Sur liPad, la navigation dans les fichiers et leur transfert vers une clé USB externe sont désormais jusquà 5 fois plus rapides, et des améliorations supplémentaires ont été apportées à la fermeture, au changement et au glissement des fenêtres en mode multitâche.
Sur le Mac, les tâches quotidiennes des utilisateurs sont encore plus fluides et réactives. Les transferts AirDrop sont plus rapides, les téléchargements vers Photos iCloud démarrent plus vite, le balayage entre les espaces et Mission Control est plus fluide, et bien plus encore. Sur lApple Watch, la lecture de musique est encore plus rapide.
Connectivité : sur liPhone et liPad, les transitions entre les...
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