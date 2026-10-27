L'iPhone Duo est le premier smartphone pliable d'Apple. L'appareil a été dévoilé lors d'un événement Apple organisé à l'Apple Park de Cupertino, en Californie, le 9 septembre 2026, aux côtés de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max, et a été commercialisé le 23 octobre 2026. Apple a commencé à déposer des brevets pour un écran d'iPhone pliable dès 2011 ; un brevet portant sur un écran flexible à commande gestuelle a été délivré en janvier 2015.
En novembre 2016, Apple a obtenu des brevets pour des iPhone pouvant se plier en forme de livre ou de coque. En octobre 2017, The Bell a rapporté quApple travaillait sur un écran pliable en collaboration avec LG Display, dont la production devait débuter en 2020. En 2020, Tim Cook, alors PDG, sest convaincu quApple devait se lancer sur le marché des téléphones pliables après avoir constaté leur popularité croissante auprès des consommateurs asiatiques utilisant des appareils de Samsung et de Huawei.
En décembre 2024, l'analyste Ross Young a indiqué qu'Apple lancerait un iPhone pliable au cours du second semestre 2026. Les premières rumeurs concernant cet iPhone pliable laissaient entendre qu'il pourrait mesurer entre 7,9 et 8,3 pouces (20 et 21 cm) et adopter un design à clapet. En janvier 2025, le téléphone en était encore au stade précoce de la planification, et selon certaines informations, il ne prendrait en charge que les eSIM, à linstar du futur iPhone Air dApple, lui aussi en cours de développement. En février 2025, Apple a commencé à sélectionner des fournisseurs de verre décran ultra-fin, tandis que des détails concernant la taille de lécran et les plis commençaient à faire surface.
Après le lancement la semaine dernière de la gamme iPhone Duo dApple, plusieurs critiques ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que certaines applications nétaient pas correctement optimisées pour ce format pliable. Même si Apple devrait être en mesure doptimiser assez facilement les applications pour ce nouveau format, une préoccupation récemment soulevée par les utilisateurs semble bien plus grave. À la suite du lancement, un certain nombre de propriétaires ont signalé sur Reddit que l'écran intérieur de leur appareil s'était fissuré ou cassé de lui-même. D'après les cas signalés, les écrans se sont cassés de manière similaire, avec des fissures descendant le long de la ligne centrale de la charnière et un bloc horizontal de pixels restant constamment allumé en blanc.
L'ampleur du problème reste incertaine, mais les dégâts observés sont similaires sur plusieurs iPhone Duo. Tous les appareils ayant apparemment rencontré ce type de problème l'ont fait dans les jours qui ont suivi leur déballage. Quelques utilisateurs ont même indiqué que les fissures étaient apparues dès la procédure de configuration initiale. Toutefois, les utilisateurs ayant acheté leur téléphone auprès d'un opérateur pourraient rencontrer des difficultés. Si certains ont bénéficié d'un remplacement pur et simple, d'autres ont été interrogés pour savoir s'ils avaient fait tomber leur téléphone, ce qui aurait pu causer les dommages.
La raison du défaut
Selon une théorie qui gagne du terrain les subreddits et les forums de discussion, un lot diPhone Duo pourrait présenter un composant de charnière défectueux. Une partie de la charnière serait légèrement désalignée et ferait saillie vers le haut, en direction de lécran intérieur, ce qui pourrait être à lorigine de la rupture. Certains comptes sur les réseaux sociaux ont suggéré aux utilisateurs déviter de fermer liPhone Duo en appuyant au centre de lécran intérieur.
On ignore encore si ce conseil est pertinent au regard du problème signalé. Apple na pour linstant publié aucune consigne officielle sur la manière de plier et de déplier le téléphone. Alors que les signalements continuent daffluer, Apple a déjà livré des milliers dappareils, et seul un faible pourcentage dutilisateurs a signalé que son téléphone sétait cassé. La plupart des utilisateurs devraient pouvoir utiliser leur téléphone sans aucun problème.
Source : Reddit
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