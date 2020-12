Mozilla exhorte les utilisateurs à soutenir les plans anti-traçage d'Apple pour l'iPhone, Qualifiant l'initiative de la société comme « une grande victoire pour les consommateurs » 0PARTAGES 4 0 Le système d’exploitation mobile iOS 14 d’Apple exigera des applications, à partir du début de l'année prochaine, qu'elles obtiennent l'autorisation des utilisateurs pour collecter leur identifiant publicitaire aléatoire, que les annonceurs utilisent pour diffuser des publicités personnalisées et suivre l'efficacité de leurs campagnes. Le fabricant d’iPhone a pris cette initiative en début de cette année. Dans un post publié récemment sur son site Web, le fabricant du navigateur Internet Firefox, Mozilla, a fait savoir qu'il soutenait pleinement les plans d'Apple visant à limiter le suivi de ses utilisateurs sur iOS. Il appelle les utilisateurs à signer le post en signe de leur soutien à l’initiative.



Dans son message, la société a déclaré :



« En 2019, Mozilla a demandé à Apple d'accroître la confidentialité des utilisateurs en réinitialisant automatiquement l'Identifiant pour les annonceurs (IDFA) sur les iPhone. L'IDFA permet aux annonceurs de suivre les actions des utilisateurs lorsqu'ils utilisent les applications - un peu comme un vendeur qui vous suit de magasin en magasin pendant que vous faites vos courses, enregistrant chaque article que vous regardez. C'est effrayant, non ?



« Début 2020, Apple est allé encore plus loin que ce que les partisans de Mozilla avaient demandé lorsqu'il a annoncé qu'il donnerait aux consommateurs la possibilité de refuser le suivi dans chaque application, ce qui a essentiellement pour effet de désactiver l'IDFA et de donner à des millions de consommateurs plus de vie privée en ligne. L'annonce d'Apple a également fait une déclaration forte : la collecte massive de données et la publicité envahissante n'ont pas à être la norme en ligne », lit-on en début du message.





Mozilla a félicité Apple pour ne pas avoir reculé face aux réactions des sociétés comme Facebook, mais a mis en garde contre le retard d'Apple dans la mise en place de cette fonctionnalité : « Mais Apple a bien retardé la mise en place de ses fonctionnalités de contrôle de la vie privée. Nous devons nous assurer que l'entreprise reste forte et qu'elle offre aux utilisateurs d'iPhone cette fonction améliorée de contrôle de la vie privée dès que possible ».



En effet, cette nouvelle exigence devait en fait entrer en vigueur en septembre 2020 au lancement de l’iOS 14, mais Apple a



Facebook a affirmé dans un rapport que cela pourrait entraîner une baisse des revenus publicitaires d'au moins 40 % et même de 50 %. Quoi qu'il en soit, certaines sociétés comme Facebook sont toujours mécontentes du changement lorsque cela touche leurs intérêts, la publicité en ligne. Un groupe représentant diverses organisations et intérêts publicitaires a également appelé à un "dialogue" sur la mise en œuvre de cette nouvelle fonctionnalité. Un autre groupe de sociétés de publicité et d'éditeurs en France est allé jusqu'à déposer une plainte antitrust à ce sujet.



C’est cette pression de la part de certains annonceurs qui a conduit Mozilla à lancer une nouvelle page dans laquelle il invite les gens à montrer leur soutien à la décision d'Apple, afin qu'elle ne soit pas retardée davantage. « C'est là que vous intervenez : nous avons besoin d'un soutien massif à la décision d'Apple de renforcer sa détermination à protéger la vie privée des consommateurs », a écrit Mozilla.



Les nouvelles mesures impliqueront que les utilisateurs devront choisir d’être suivis par les applications et les sites Web dans iOS 14 à partir de l'année prochaine, une mesure que Mozilla a qualifiée d'« énorme victoire pour les consommateurs », dont beaucoup « ne savaient même pas que l'IDFA et la collecte continue de données par les applications existaient ». Et « les consommateurs qui connaissaient son existence ne savaient toujours pas comment la réinitialiser », a déclaré Mozilla en citant un sondage qu’il a mené en 2019.



Mozilla demande aux consommateurs de signer un message de remerciement à Apple, indiquant ainsi à la société que « les consommateurs attendent avec impatience la protection anti-traçage sur l'iPhone ». Le soutien de Mozilla arrive à un moment où l'App Store d’Apple permet désormais aux utilisateurs de mieux comprendre les pratiques de protection de la vie privée d'une application avant de la télécharger à partir d’une plateforme Apple.



Détails sur la confidentialité des applications sur l'App Store



Désormais, dans l’App Store, vous aurez droit à un petit rapport de confidentialité de chaque application afin que vous puissiez voir d’un coup d’œil à quelles données elles peuvent accéder. Nous savons tous que c’est une mesure que beaucoup de développeurs ne vont pas aimer, en particulier du côté de Facebook et ses autres services numériques, mais pour les utilisateurs, c’est une fonction très intéressante. Ces nouvelles étiquettes sont disponibles dans l’App Store pour iOS et macOS.



Dans un post publié lundi sur son site Developer, Apple exige des développeurs qu’ils fournissent désormais des informations sur les pratiques de confidentialité de leurs applications, y compris les pratiques des partenaires tiers dont ils intègrent le code dans leurs applications, dans App Store Connect.



« Sur la page produit de chaque application, les utilisateurs peuvent se renseigner sur certains types de données que l'application peut collecter, et savoir si ces données sont liées à ces dernières ou utilisées pour les suivre ». Pour les développeurs, Apple dit que « Ces informations sont nécessaires pour soumettre de nouvelles applications et des mises à jour d'applications à l'App Store ».



Pour l’enregistrement des étiquettes de confidentialité dans App Store Connect, les développeurs ont le devoir d’identifier toutes les données qu’ils ou leurs partenaires tiers collectent, à moins que ces données ne répondent à tous les critères de divulgation facultative d’Apple dans App Store Connect.





Les pratiques de confidentialité de leur application doivent respecter les directives d'examen de l'App Store et toutes les lois applicables. Apple dit que les développeurs sont responsables de l'exactitude et de la mise à jour de leurs réponses parmi les options qu’il présente. Si les pratiques relatives à une application changent, les développeurs doivent mettre à jour leurs réponses dans App Store Connect. « Vous pouvez mettre à jour vos réponses à tout moment, et vous n'avez pas besoin de soumettre une mise à jour de l'application pour modifier vos réponses », lit-on.



Vous n’êtes pas obligés de divulguer sur l’étiquette de confidentialité d’une application les données qui répondent à tous les critères suivants :



Les données qui ne sont pas utilisées à des fins de suivi - ce qui signifie qu'elles ne sont pas liées à des données de tiers à des fins de publicité ou de mesure de la publicité - ni partagées avec un courtier en données.

Les données qui ne sont pas utilisées à des fins de publicité de tiers, à vos fins de publicité ou de marketing, ou à d'autres fins.

Si la collecte des données n'a lieu que dans des cas peu fréquents qui ne font pas partie de la fonctionnalité principale de votre application, et qui sont facultatifs pour l'utilisateur.

Les données qui sont fournies par l'utilisateur dans l'interface de votre application, ce qui veut dire qu’il est clair pour l'utilisateur quelles données sont collectées, le nom de l'utilisateur ou le nom de compte est affiché en évidence dans le formulaire de soumission à côté des autres éléments de données soumis, et l'utilisateur choisit positivement de fournir les données pour la collecte à chaque fois.

Toutefois, si un type de données collectées par votre application répond à certains des critères ci-dessus, mais pas à tous, il doit être divulgué dans App Store Connect.



Il est également facultatif de divulguer les types de données qui sont collectées par une application qui facilite les services financiers réglementés et où les données collectées répondent à tous les critères suivants :



La collecte des données réglementées se fait conformément à un avis de confidentialité légalement requis en vertu des lois ou réglementations applicables en matière de services financiers ou de protection des données (par exemple, GDPR ou GLBA).

La collecte de ces données par l'application n'a lieu que dans les cas qui ne font pas partie de la fonctionnalité principale de votre application, et qui sont facultatifs pour l'utilisateur.

De tel avis qui prévoit que les données ne sont pas partagées avec des tiers non affiliés pour commercialiser d'autres produits et services.

De telles données qui ne sont pas liées à des données de tiers à des fins publicitaires ni partagées avec un courtier en données, sauf à des fins de détection ou de prévention de la fraude ou à des fins de sécurité et uniquement au nom du développeur, ou avec une agence de renseignements sur les consommateurs pour le suivi du crédit.

Comme la séquence précédente, si un type de données collectées par votre application répond à certains des critères ci-dessus, mais pas à tous, il doit être divulgué dans App Store Connect. Apple a rendu disponibles plusieurs autres détails sur la confidentialité des applications alors que la société continue ses efforts pour améliorer le respect de la vie privée des utilisateurs.



Mozilla n’est pas le premier à encourager Apple à aller de l’avant avec sa fonctionnalité iOS 14 qui rend la vie difficile aux entreprises de publicité en ligne. Huit organisations de la société civile - dont Amnesty International, Human Rights Watch et l'Electronic Frontier Foundation – ont récemment envoyé une lettre à la société pour le soutenir dans ses efforts et lui demander de ne pas trop retarder la mise en œuvre de la réforme. Les critiques ne manquent pas aussi, qui accusent Apple de distraire les clients avec sa rhétorique de vie privée et d’agir dans ses propres intérêts.



Sources : Apple



Et vous ?



Quel commentaire faites-vous de l’appel de Mozilla au soutien d’Apple dans la mise en œuvre de sa reforme de confidentialité ?

Que pensez-vous de l’initiative d’Apple de rendre disponible une étiquette de confidentialité pour chaque application dans l'App Store ?



Voir aussi :



Apple va de l'avant avec son plan visant à limiter le suivi « effrayant » des utilisateurs sur iOS, mais la rhétorique de vie privée d'Apple est en réalité « une question de profit », selon Facebook

Apple va retarder l'application d'un élément de sa politique de confidentialité sur iOS 14, qui menace Facebook et le marché de la publicité mobile sur son écosystème

L'iOS 14, le nouveau système d'exploitation mobile d'Apple, rend le suivi des personnes plus difficile pour Facebook, qui déclare que cela va décimer une partie de ses revenus publicitaires

Les critiques ne manquent pas aussi, qui accusent Apple de distraire les clients avec sa rhétorique de vie privée et d'agir dans ses propres intérêts.Sources : Mozilla Quel commentaire faites-vous de l'appel de Mozilla au soutien d'Apple dans la mise en œuvre de sa reforme de confidentialité ?Que pensez-vous de l'initiative d'Apple de rendre disponible une étiquette de confidentialité pour chaque application dans l'App Store ?