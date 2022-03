Inverser l'interdiction faite par Apple aux navigateurs et moteurs de navigation concurrents ; Obliger l'intégration complète et la fonctionnalité des applications construites avec la technologie web ouverte, y compris sur les navigateurs concurrents.

En même temps que le lancement du site web du groupe, l'OWA prévoit de publier un document technique intitulé, qui résume la position du groupe et vise à aider les régulateurs à comprendre les conséquences des restrictions de la technologie web. Le groupe recherche des développeurs partageant les mêmes idées pour défendre sa cause.Rappelons qu’une application Web ou Progressive Web App (PWA) est une application développée à l'aide de technologies Web telles que HTML, CSS, JavaScript et WebAssembly. Les applications Web utilisent les navigateurs Web comme "moteur" pour exécuter l'application Web. Les capacités d'une application Web dépendent du niveau d'avancement du navigateur Web sur lequel elles sont exécutées.PWA (Progressive Web App) peut être utilisé de manière interchangeable avec l'application Web, bien que PWA soit utilisé pour décrire les applications Web modernes avec des fonctionnalités qui sont typiquement associées à des applications natives : l'installation sur un appareil, le stockage hors ligne, l'accès à l'API de l'appareil, etc. Selon OWA, les applications Web et les PWA seront traitées de manière identique.« Nous sommes pour la plupart des ingénieurs logiciels, nous sommes tous des individus », a expliqué Langridge dans une interview. « Donc ce n'est pas seulement au nom des fournisseurs de navigateurs ou des employeurs ou quoi que ce soit de ce genre. Nous nous sommes réunis pour améliorer le web, vraiment, et aucune grande entreprise n'a fait pression pour des changements. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour améliorer le web, spécifiquement sur les appareils Apple et plus généralement. »La raison d'être du groupe est d'essayer de persuader Apple qu'ils doivent autoriser d'autres moteurs de navigateur sur iOS, afin que iOS puisse être une meilleure plateforme pour développer des choses pour le web moderne, explique Lawson, membre du groupe. « Parce qu'à l'heure actuelle, chaque navigateur sur iOS, qu'il soit badgé Chrome, Firefox ou Edge, n'est en fait qu'une peau de marque de Safari, qui est à la traîne [des autres navigateurs] parce qu'il n'a pas de concurrence sur iOS. »La principale préoccupation soulevée par Langridge et Lawson est que les directives de l'iOS App Store d'Apple exigent que chaque navigateur fonctionnant sur les iPhones et les iPads soit basé sur WebKit, le projet open source supervisé par Apple qui sert de moteur de rendu pour le navigateur Safari de la société. La monoculture des moteurs de navigation d'Apple a longtemps été un point sensible pour les développeurs web et les défenseurs des technologies web comme Alex Russell, anciennement chez Google et actuellement chez Microsoft.Mais la question du choix du moteur de navigation a été éclipsée par les récents efforts juridiques et législatifs, menés par Epic Games, pour ouvrir l'App Store iOS d'Apple aux systèmes de paiement tiers. Si le procès antitrust intenté par Epic Games à Apple a suscité des débats et donné lieu à une proposition de solution législative, la question des moteurs web dans l'écosystème d'Apple n'a pas été abordée.Cependant, Apple a braqué les projecteurs sur ses règles WebKit lorsqu'elle a défendu son hégémonie sur l'App Store en affirmant que les applications web représentent une concurrence viable aux applications natives d'iOS dans son App Store. Russell et d'autres ont répliqué en affirmant que l'une des diapositives présentées par Apple lors du procès Epic contre Apple déformait la réalité en affirmant que les applications web et natives avaient les mêmes capacités sur les appareils iOS.Un manque de pression du marché, combiné à un sous-financement systémique présumé depuis de nombreuses années, empêche le web de devenir une plateforme d'application viable. La seule façon pour les développeurs de créer des applications stables et performantes est d'investir dans la plateforme propriétaire d'Apple, qu'elle taxe et conserve un contrôle exclusif sur celle-ci. Les entreprises individuelles profitent grandement de l'enfermement des utilisateurs et de l'exclusion de leurs concurrents. Apple se cache derrière des revendications de sécurité et de confidentialité supplémentaire alors qu'en fait, ses restrictions privent le consommateur de choix et verrouillent sesLes applications Web ajoutent une couche supplémentaire de sécurité et de contrôle de la vie privée aux plateformes d'applications natives. Elles améliorent les contrôles intégrés du système d'exploitation, ce qui renforce la sécurité des utilisateurs. Si elles sont autorisées, les applications Web peuvent offrir des fonctionnalités équivalentes avec une confidentialité et une sécurité accrues pour les cas d'utilisation exigeants qui sont traditionnellement le domaine des applications natives moins fiables.« Une plateforme de développement et de distribution gratuite et universelle de développement et de distribution est ce qui mène à la concurrence et à un cycle d'investissement dans les logiciels libres et ouverts qui profite à tous », indique OWA. Selon l’organisation, deux remèdes clés de la réglementation peuvent servir à rétablir une concurrence significative :« Les entreprises confrontées à une concurrence effective n'osent pas augmenter leurs prix, ni réduire leurs normes de qualité, de peur de perdre des clients au profit de leurs concurrents (et donc de perdre de l'argent) », déclare le Dr Michael Grenfell. « Dans un avenir prévisible, iOS sera la voie d'accès dominante, le passeport, de monétisation et de plateforme pour la vie numérique, mais aussi pour la vie virtuelle. Apple tient ce rôle parce qu'elle fabrique le meilleur matériel de sa catégorie, offre les meilleures applications et gère la boutique d'applications la plus lucrative », souligne Matthew Ball, Capital-risqueur et écrivain.Source : OWA Trouvez-vous fondées les réclamations de l'OWA ?Partagez-vous l'idée selon laquelle la politique d'Apple en matière de navigateur iOS nuit à la concurrence ?