Versions des iPhone compatibles avec iOS 16

il est désormais possible de modifier un message et le marquer comme non lu si vous ne pouvez pas répondre sur le moment et souhaitez y revenir plus tard ;

regardez le dernier épisode de votre émission préférée ou écoutez une nouvelle chanson avec vos amis tout en discutant avec eux dans Messages. Les commandes de lecture partagée vous permettent d'être toujours synchronisé ;

partagez des notes, des présentations, des rappels, des groupes d'onglets Safari et bien plus encore dans Messages pour commencer à collaborer instantanément. Consultez les mises à jour des projets partagés dans le fil de discussion et entrez facilement en contact avec les collaborateurs à partir de l'application dans laquelle vous travaillez.

Le plus grand changement dans iOS 16 est sans doute une refonte totale de l'écran de verrouillage, qui est maintenant beaucoup plus personnalisable qu'il ne l'était dans iOS 15 et avant. Les utilisateurs pourront ajouter des fonds d'écran animés et des widgets interactifs personnalisés à plusieurs écrans de verrouillage interchangeables et personnalisés. Les écrans de verrouillage pourront également changer en fonction du mode Focus actuel de l'iPhone, ce qui s'inspire d'une autre fonctionnalité récente d'iOS.Il est désormais possible de créer différents écrans de verrouillage, chacun avec une toile de fond et un style uniques, et passer facilement de l'un à l'autre. Parcourir une galerie de fonds d'écran avec des photos suggérées. En outre, l'écran de verrouillage bénéficiera d'une nouvelle fonction appelée « Live Activities », qui permettra de voir les mises à jour des événements en cours, comme les matchs sportifs ou les actualités, sans avoir à passer l'écran de verrouillage pour interagir avec les applications ou les widgets.En-dehors des améliorations apportées à l'écran de verrouillage, la plupart des ajouts majeurs d'iOS 16 concernent des applications intégrées individuelles comme Messages et Mail. Par exemple, Messages permettra désormais de modifier ou de supprimer un message texte envoyé - mais le destinataire verra toujours qu'un message a été modifié ou supprimé, même s'il ne saura pas de quoi il s'agit. Dans Mail, il sera possible de programmer l'envoi d'e-mails et définir des rappels de suivi :Apple a également révélé les nouveaux téléphones, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Les tailles d'écran des nouveaux iPhone restent inchangées (6,1 et 6,7 pouces), mais ils présentent quelques nouvelles fonctionnalités (en plus de celles déjà existantes, comme la fonction Pro Motion à 120 Hz).« Nos clients comptent sur leur iPhone tous les jours, et avec l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, nous apportons plus d'avancées que n'importe quel autre iPhone. L'iPhone 14 Pro présente un système d'appareil photo qui permet à chaque utilisateur - de l'utilisateur occasionnel au professionnel - de prendre ses meilleures photos et vidéos, et de nouvelles technologies innovantes comme l'écran Always-On et l'île dynamique, qui offre de nouvelles interactions pour les notifications et les activités », a déclaré Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d'Apple.« Des capacités de sécurité révolutionnaires apportent aux utilisateurs encore plus de sécurité, en leur offrant de l'aide quand ils en ont le plus besoin. Et avec la puce A16 Bionic, incroyablement puissante et efficace, et l'autonomie de la batterie pendant toute une journée, c'est le meilleur iPhone à ce jour. »Les iPhone 14 Pro et Pro Max sont disponibles en quatre couleurs : violet profond, argent, or et noir spatial et seront proposés à partir de 999 dollars pour le Pro de 6,1 pouces et de 1 099 dollars pour le Pro Max de 6,7 pouces, soit les mêmes prix que l'année dernière. Les deux modèles seront mis en précommande le 9 septembre et seront disponibles le 16 septembre.Sources : Apple (1, Que pensez-vous des améliorations apportées par iOS 16 et la sortie des iPhone 14 Pro et Pro Max ?Au vu des caractéristiques et du travail abattu par les ingénieurs Apple, les prix appliqués sur le marché sont-ils raisonnables ?Quelles améliorations attendez-vous le plus chez Apple ?