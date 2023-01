L'absence d'autres options de paiement est depuis longtemps un point sensible pour les développeurs du monde entier, et la Russie n'est que le dernier d'une longue série de pays qui ont pénalisé Apple pour cette pratique.Cette amende intervient également alors qu'Apple tente de se retirer de la Russie. Le géant de la technologie a déjà cessé de vendre son matériel en Russie, et cette sanction pourrait le pousser à se désengager du marché russe.L'Ukraine a exhorté Apple à ne plus proposer de services aux consommateurs russes. S'il est peu probable qu'Apple aille aussi loin, l'entreprise a déjà pris des mesures pour limiter son exposition au marché russe.Apple a tenté de limiter l'influence des applications russes en interdisant celles qui ont été réalisées par des entreprises sanctionnées. Le groupe technologique a également suspendu Apply Pay à l'intérieur des frontières russes.Cette amende pourrait être une tentative de riposte de la part de la Russie, mais il pourrait également s'agir d'un véritable litige antitrust similaire à ce que l'on a vu aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, il est peu probable qu'Apple paie l'amende sans se défendre.Source : Service fédéral anti-monopole russe (FAS)Pensez-vous que cette sanction pourrait être uniquement une riposte de la part de la Russie ?Apple va-t-il définitivement quitter la Russie suite à cette sanction, à votre avis ?