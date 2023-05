Le rapport provient de l'Analysis Group et montre comment les développeurs indépendants ont dépassé les plus grands studios en termes de croissance sur la période 2020 et 2022. Ce jugement s'appuie sur des chiffres de revenus qui ont augmenté de 71 % au cours de cette période.Il s'agit clairement d'une notion qui mérite d'être mentionnée, car la plupart des développeurs indépendants disposent de très peu de ressources, mais malgré cela, ils sont parvenus à surpasser les autres.L'étude a également défini les développeurs indépendants comme ceux qui ont réalisé des revenus inférieurs à 1 million de dollars par an et qui ont enregistré moins d'un million de téléchargements par an. Dans l'ensemble, cette cohorte a réussi à augmenter ses revenus de 71 % entre 2020 et 2022. En ce qui concerne les États-Unis, ce chiffre s'élève actuellement à 83 %.Parmi les autres indicateurs clés qui méritent d'être mentionnés, citons la publication par Apple de chiffres montrant que 90 % de tous les développeurs de l'App Store sont de petite taille et que 40 % des créateurs qui gagnent plus d'un million de dollars n'étaient pas autorisés à figurer sur l'App Store il y a cinq ans ou produisaient moins de 10 000 dollars.En 2022, des milliers de développeurs proposaient des applications sur l'App Store. Parmi eux, 25 % venaient d'Europe et 23 % de Chine. 14 % venaient des États-Unis et 4 % du Japon. Les 35 % restants proviennent de pays comme l'Inde, la Corée du Sud et le Brésil.Comme de plus en plus d'individus seront actifs en ligne au cours des prochaines années, nous verrons la base de ces clients pour les développeurs d'applications s'élargir avec le temps.Et selon les experts d'Exploding Topics, les appareils intelligents et les applications ont encore de beaux jours devant eux. Par exemple, dans des pays comme la Chine, près de 64 % des habitants possèdent un smartphone et ce chiffre diminue dans des pays comme l'Inde et le Nigeria. De plus en plus de personnes s'équipent d'appareils dans ces pays, de sorte que les revenus des développeurs d'applications augmenteront encore, et qu'y a-t-il de mieux qu'une croissance accrue ?En résumé, les développeurs indépendants d'applications d'Apple ont fait du bon travail en réalisant une performance exceptionnelle, malgré toutes les difficultés rencontrées.Source : Apple Quelle lecture en faites-vous ?Trouvez-vous que cette étude est pertinente ?Selon vous, quels sont les facteurs qui ont contribué à la hausse de la performance des petits développeurs sur l'App Store au cours de ces dernières années ?Au vu du nombre croissant de personnes qui utilisent des smartphones, quel impact pensez-vous que cela aura sur l'avenir du développement d'applications, et comment les développeurs peuvent-ils tirer parti de cette croissance ?