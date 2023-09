Cette semaine, la France a suspendu les ventes d'iPhone 12 à la suite de tests qui, selon elle, ont révélé des violations des limites d'exposition aux radiations.Apple a contesté ces résultats, affirmant que l'iPhone 12 était certifié par plusieurs organismes internationaux comme étant conforme aux normes mondiales, mais a déclaré vendredi qu'elle publierait une mise à jour logicielle pour tenir compte des méthodes de test utilisées en France.Au cours des deux dernières décennies, les chercheurs ont mené un grand nombre d'études afin d'évaluer les risques pour la santé liés aux téléphones portables. Selon l'Organisation mondiale de la santé, aucun effet néfaste sur la santé n'a été établi.Toutefois, l'avertissement concernant les radiations émis par la France, fondé sur des résultats de tests différents de ceux effectués dans d'autres pays, a suscité des inquiétudes dans toute l'Europe.La Belgique a déclaré qu'elle procéderait à son propre examen, tandis que l'Allemagne a indiqué qu'elle était en contact avec les autorités françaises pour trouver une solution à l'échelle de l'Union européenne. Il n'a pas été précisé immédiatement si cette solution pourrait inclure une mise à jour du logiciel dans l'ensemble de l'Union.L'Italie, quant à elle, s'apprête à demander à Apple de mettre à jour le logiciel des iPhone 12 dans ce pays, selon une source gouvernementale.L'Autorité néerlandaise pour l'infrastructure numérique a déclaré qu'elle menait également sa propre enquête, prévue dans deux semaines, et qu'elle était en contact avec Apple ainsi qu'avec les autorités allemandes et françaises. L'agence a indiqué qu'elle avait reçu des appels de consommateurs inquiets.Le gouvernement français a salué la mise à jour logicielle d'Apple, affirmant qu'elle serait rapidement testée et qu'elle devrait permettre la reprise des ventes du modèle relativement ancien de l'iPhone 12, lancé en 2020."Nous allons publier une mise à jour logicielle pour les utilisateurs en France afin de prendre en compte le protocole utilisé par les régulateurs français. Nous espérons que l'iPhone 12 continuera à être disponible en France", a déclaré Apple dans un communiqué."Cela est lié à un protocole de test spécifique utilisé par les régulateurs français et ne constitue pas un problème de sécurité", a-t-il ajouté.Apple fournit régulièrement des mises à jour logicielles pour ses téléphones et ses ordinateurs, le plus souvent pour résoudre un problème de sécurité. Ces mises à jour peuvent concerner un modèle particulier ou une région, et il arrive qu'Apple publie ces mises à jour plusieurs fois par mois.AppleQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces informations utiles et pertinentes ?Selon vous, la mesure corrective prise par Apple sur l'iPhone 12 arrive-t-elle à point nommé, ou est-elle tardive ?