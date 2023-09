Pour réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail

", a déclaré la CGT Apple Retail dans un communiqué publié mercredi sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter. Elle ajoute que les représentants de la division entreprise d'Apple France et de l'équipe d'Apple à Barcelone en Espagne ont également appelé à la grève. Les syndicats ont appelé les travailleurs à manifester vendredi matin à l'Opéra Garnier, à côté du magasin phare d'Apple à Paris.Un responsable du syndicat CGT Apple Retail a déclaré que l'appel à la grève avait été envoyé aux 20 magasins français d'Apple. Apple possède neuf magasins en région parisienne, dont trois dans le centre de Paris, et deux à Lyon. Les autres villes où se trouvent des magasins Apple sont Marseille, Lille et Strasbourg. "'", a déclaré le responsable de la CGT.La semaine dernière, Apple a été ébranlée par la décision du gouvernement français de suspendre les ventes de combinés iPhone 12 après des tests qui, selon elle, ont révélé des violations des limites d'exposition aux radiations. Vendredi, Apple s'est engagé à mettre à jour le logiciel des iPhone 12 en France pour régler le différend, mais des préoccupations dans d'autres pays européens ont signalé qu'elle pourrait devoir prendre des mesures similaires dans d'autres pays.Source : CGT Apple RetailQuel est votre avis sur le sujet ?