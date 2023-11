Apple choisira d'assembler l'iPhone 17 standard en Inde parce qu'il présente une conception "moins difficile" qui minimisera les risques. Apple fabrique des iPhones plus anciens et d'autres appareils en Inde depuis plusieurs années, dans le but de délocaliser une plus grande partie de sa production hors de Chine. Apple a lentement commencé à donner plus de responsabilités aux usines indiennes et a commencé la production de l'iPhone 14 dans le pays quelques semaines seulement après le lancement de l'appareil en septembre 2022. La production de l'iPhone 15 a commencé encore plus tôt, avec des usines dans le pays assemblant le modèle de base de l'iPhone 15 avant le lancement, mais l'assemblage a toujours commencé en Chine d'abord.À l'heure actuelle, M. Kuo estime que 12 à 14 % des livraisons mondiales d'iPhone sont effectuées en Inde, et que cette proportion devrait atteindre 20 à 25 % d'ici à 2024. En plus de permettre à Apple d'abandonner la fabrication en Chine, l'augmentation de la production en Inde lui donne l'occasion de renforcer ses relations avec le gouvernement indien. L'Inde est un marché clé pour Apple en raison de la demande croissante de produits Apple dans le pays.Source : Ming-Chi Kuo, analyste chez AppleQu'en pensez-vous ?