Rappelons que l'USB-C officiellement connu sous le nom d'USB Type-C est un système de connecteur USB à 24 broches avec un connecteur à symétrie de rotation. La spécification USB Type-C 1.0 a été publiée par l'USB Implementers Forum (USB-IF) et a été finalisée en août 2014. Elle a été développée à peu près en même temps que la spécification USB 3.1. Un appareil doté d'un connecteur Type-C ne met pas nécessairement en œuvre l'USB, l'USB Power Delivery ou tout autre mode alternatif : le connecteur Type-C est commun à plusieurs technologies tout en n'en imposant que quelques-unes.La version 2.0 de l'USB4 est en cours de préparation et l'équipe chargée de son développement a annoncé qu'une fois lancée, elle permettra de doubler les vitesses de la spécification USB4 actuelle avec les câbles USB-C existants. La mise à jour permettra un fonctionnement jusqu'à 80 Gb/s. Elle est basée sur une nouvelle architecture de couche physique et utilise les câbles passifs USB Type-C 40 Gb/s existants et les câbles actifs USB Type-C 80 Gb/s nouvellement définis.Le groupe n'a pas fourni tous les détails sur la nouvelle norme, mais a précisé qu'elle sera rétrocompatible avec les normes USB4 1.0, USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3. Selon les explications de l'USB Promotor Group, qui compte Apple dans ses rangs, les spécifications de l'USB-C et de l'USB Power Delivery seront mises à jour pour permettre le niveau supérieur de performance des données.A ce jour, Apple est le plus grand fabricant de smartphones à avoir résisté à l'adoption de l'USB-C, au moins sur certains de ses appareils - la génération actuelle d'iPads a abandonné le Lightning pour l'USB-C. Lorsque la question d'une norme de charge unique prévue dans l'Union européenne a été soulevée à nouveau fin 2021, Apple s'est, comme on pouvait s'y attendre, opposée à cette initiative. Apple a déclaré qu'il craignait qu'une norme de charge unique n'étouffe l'innovation et ne nuise aux consommateurs. Lorsque la loi sur l'USB-C a été signée , Apple a déclaré qu'il avait l'intention de se conformer aux exigences de l'UE Suivant l'exemple de l'Union européenne qui impose l'utilisation de chargeurs USB-C pour tous les appareils électroniques, le gouvernement indien se dirige également vers une démarche similaire . L'Inde envisage d'introduire deux ports de charge standardisés pour les dispositifs électroniques mobiles et portables afin de bénéficier aux consommateurs et de réduire les déchets électroniques. Le Bureau of Indian Standards (BIS) a émis des normes de qualité pour le port de charge USB Type-C, qui sera adopté pour les téléphones portables, smartphones et tablettes. Actuellement, le ministère de la Consommation consulte les parties prenantes de l'industrie pour déterminer la meilleure solution pour un port de charge commun pour les appareils électroniques portables.Selon un rapport, Rohit Kumar Singh, le secrétaire à la Consommation, a indiqué que les parties prenantes étaient largement favorables à l'adoption de l'USB Type-C comme port de charge pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. La BIS a déjà établi des normes pour le chargeur de type C. De plus, l'Institut indien de technologie (IIT) de Kanpur explore la possibilité d'un port de charge unique pour les appareils électroniques portables tels que les montres, et les résultats de cette étude seront discutés avec l'industrie une fois finalisés.L'Union européenne a convenu d'une norme de port de charge unique pour les téléphones, tablettes et appareils photo, obligeant Apple à modifier le connecteur des iPhones vendus en Europe d'ici 2024. Cette mesure vise à simplifier la vie des consommateurs et à réduire les déchets électroniques. Bien qu'Apple ait exprimé des préoccupations quant à l'impact sur l'innovation, ses actions ont légèrement augmenté à la suite de cette annonce.Les analystes estiment que cette norme pourrait stimuler les ventes d'Apple en encourageant les Européens à opter pour les derniers modèles équipés de l'USB-C. Toutefois, cela pourrait également entraîner des défis si la vente des anciens modèles est interdite, suscitant des inquiétudes quant à la satisfaction des consommateurs et aux coûts supplémentaires. L'accord couvre également d'autres appareils électroniques, impactant des fabricants tels que Samsung et Huawei.Margrethe Vestager, qui a momentanément quitté sa fonction de commissaire à la Concurrence pour briguer la présidence de la Banque européenne d'investissement, souligne le mécontentement persistant des consommateurs européens face à l'accumulation de chargeurs incompatibles dans leurs tiroirs. Elle estime que le secteur a eu suffisamment de temps pour trouver des solutions, mais il est désormais impératif de légiférer en faveur d'un chargeur universel. Pour comprendre cette frustration, il est important de noter que, en moyenne, les consommateurs possèdent environ trois chargeurs pour téléphone mobile et en utilisent deux régulièrement.Malgré cela, 38 % des consommateurs déclarent avoir rencontré au moins une fois le problème de ne pas pouvoir recharger leur mobile parce que les chargeurs disponibles étaient incompatibles. La situation est non seulement peu pratique, mais aussi coûteuse pour les consommateurs, qui dépensent environ 2,4 milliards d’euros par an pour des chargeurs indépendants qui ne sont pas vendus avec leurs appareils électroniques. La Commission veut en finir avec ce problème qui, en plus de causer d’énormes désagréments aux utilisateurs, est fortement préjudiciable à l’environnement en raison du grand nombre de déchets électroniques favorisés par les chargeurs inutiles accumulés par les utilisateurs.La société fondée par Steve Jobs a informé les autorités indiennes qu'elle pourrait atteindre ses objectifs de production locale si New Delhi adoptait la politique de l'Union européenne, exigeant des ports de charge universels sur les iPhones existants. Ces informations proviennent d'un document gouvernemental, soulignant les efforts du géant américain de la technologie pour obtenir une exemption ou un délai dans ce contexte.Comme dit précédemment, l'Inde envisage d'adopter la règle de l'Union européenne exigeant que les smartphones soient munis d'un port de charge universel USB-C. Des discussions ont été entamées avec les fabricants en vue de mettre en œuvre cette exigence dans le pays d'ici juin 2025, soit six mois après la date limite de l'Union européenne. Bien que tous les fabricants, dont Samsung, aient accepté le plan proposé par l'Inde, Apple s'y oppose.Depuis des années, Apple propose un port de connexion Lightning unique sur ses iPhones. L'Union européenne estime toutefois qu'un chargeur unique permettrait aux consommateurs d'économiser environ 271 millions de dollars, et l'Inde a déclaré que cette mesure réduirait les déchets électroniques et aiderait les utilisateurs. Lors d'une réunion à huis clos présidée par le ministère indien des technologies de l'information, le 28 novembre, Apple a demandé aux fonctionnaires d'exempter les modèles d'iPhone existants de ces règles, avertissant qu'elle aurait du mal à atteindre les objectifs de production fixés dans le cadre du programme indien d'incitations liées à la production (PLI), selon le compte rendu de la réunion consulté par Reuters.Le PLI est un projet clé du Premier ministre Narendra Modi et offre aux fabricants d'électronique en Inde des incitations fiscales pour les nouveaux investissements et l'augmentation des ventes de téléphones chaque année. Il a été largement utilisé par les fournisseurs d'Apple tels que Foxconn (2317.TW) pour développer la fabrication de l'iPhone dans le pays. « Si la réglementation est appliquée aux modèles antérieurs de téléphones mobiles, Apple ne sera pas en mesure d'atteindre les objectifs de la PLI », ont déclaré les responsables de la réglementation et de la conformité des produits d'Apple, cités dans le procès-verbal, tout en s'opposant à la réglementation.Apple n'a pas quantifié l'impact sur la production lors de la réunion, et le ministère des technologies de l'information a décidé d'examiner sa demande et de prendre une décision plus tard, ont déclaré deux personnes au fait des discussions. Apple, dont les efforts de lobbying en Inde sont rapportés pour la première fois, et le ministère indien des technologies de l'information n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.L'Inde est considérée comme la prochaine frontière de croissance d'Apple après la Chine. Ming-Chi Kuo, analyste renommé d'Apple, a estimé que 12 à 14 % de la production d'iPhone en 2023 proviendrait de l'Inde, et que ce chiffre pourrait atteindre 25 % l'année prochaine. En termes de parts de marché, Apple représente 6 % du marché en plein essor des smartphones en Inde, contre seulement 2 % il y a quatre ans. Les fournisseurs d'Apple ont agrandi leurs installations et fabriquent la plupart des modèles d'iPhone 12, 13, 14 et 15 en Inde pour les ventes locales et les exportations, selon les estimations de Counterpoint Research. Seul l'iPhone 15 est équipé du nouveau port de charge universel. Lors de la réunion, Apple a déclaré aux fonctionnaires indiens que « le design des produits précédents ne peut pas être modifié ». La revendication d'Apple selon laquelle le port USB-C n'est pas une option pour ses modèles antérieurs à l'iPhone 15 semble manquer de justification technique solide, surtout au vu de l'adoption généralisée de cette norme par d'autres fabricants.Les utilisateurs indiens, sensibles au prix, préfèrent acheter d'anciens modèles d'iPhones qui deviennent généralement moins chers avec les nouveaux lancements, et la pression de l'Inde en faveur du chargeur commun sur les anciens modèles pourrait atteindre les objectifs d'Apple, a déclaré Prabhu Ram, responsable du groupe Industry Intelligence chez CyberMedia Research.« La fortune d'Apple en Inde est principalement liée aux iPhones d'ancienne génération », a-t-il déclaré. Les règles de l'UE relatives aux ports de charge entreront en vigueur en décembre 2024, et l'Inde souhaite s'y conformer d'ici à juin 2025. Apple a déclaré aux autorités qu'elle pouvait respecter ce délai si les modèles existants étaient exemptés des règles, mais qu'elle aurait besoin de 18 mois au-delà de 2024 s'ils ne l'étaient pas. Ce délai de 18 mois demandé pour se conformer à la réglementation soulève des questions sur la sincérité de l'engagement d'Apple envers une transition rapide et efficace.L'attitude d'Apple face aux règles indiennes imposant l'utilisation du port USB-C sur les smartphones soulève des questions légitimes quant à ses priorités et à sa volonté de s'aligner sur des normes industrielles émergentes. Alors que d'autres fabricants, y compris des concurrents directs tels que Samsung, acceptent la transition vers l'USB-C, la résistance d'Apple semble motivée par des préoccupations liées à ses anciens modèles.L'argument avancé par Apple, selon lequel la modification du design des anciens iPhones pour inclure un port USB-C serait difficile, suscite des interrogations sur la flexibilité et l'adaptabilité de l'entreprise aux évolutions technologiques. La demande d'une exemption pour les modèles antérieurs à l'iPhone 15 soulève des inquiétudes quant à la volonté réelle d'Apple de favoriser la transition vers des standards plus universels, au détriment de son propre intérêt financier à court terme.En fin de compte, la position d'Apple semble refléter une résistance au changement et un attachement à ses propres normes propriétaires, même au détriment de l'harmonisation mondiale et de l'intérêt des consommateurs. Cela souligne la nécessité d'un équilibre entre les intérêts des entreprises et ceux des consommateurs, ainsi que la responsabilité des géants technologiques de contribuer de manière proactive aux progrès de l'industrie.Source : ReutersQuels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation du port de charge USB-C pour les consommateurs, les fabricants et l’environnement ?Quels sont les risques potentiels pour Apple si elle se conforme ou non à cette règle ?Quels sont les principes, les normes et les valeurs en jeu dans ce débat ?Quelles sont les similitudes et les différences entre l'approche de l'UE et celle de l’Inde ?