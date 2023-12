Apple travaille avec la société chinoise BYD, un assembleur clé de l'iPad, pour transférer des ressources pour l'introduction de nouveaux produits (NPI) au Vietnam, selon le rapport, ajoutant que c'est la première fois que la société transfère des ressources NPI au Vietnam pour un appareil aussi important.La vérification technique pour la production d'essai d'un modèle d'iPad commencera vers mi-février et le modèle sera disponible au cours du second semestre de l'année prochaine, selon le rapport.Les fournisseurs d'Apple, dont Luxshare et Foxconn, ont également investi dans le pays d'Asie du Sud-Est au début de l'année afin de diversifier davantage la production par rapport à la Chine.Source : NikkeiQuel est votre avis sur le sujet ?