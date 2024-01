Nice thing to wake up to on a Saturday morning — especially after 3.5 years of waiting! https://t.co/efqqgca8NG pic.twitter.com/hqfBV25M6s — Michael Burkhardt (@mbrkhrdt) January 6, 2024

Les plaignants recevront une partie du règlement de 500 millions de dollars (394 millions de livres sterling), ce qui correspond à environ 92 dollars (72 livres sterling) par réclamation.Apple a accepté de régler le litige en 2020, déclarant à l'époque qu'elle n'avait pas commis de faute, mais qu'elle était préoccupée par le coût de la poursuite du procès.Une affaire similaire en cours au Royaume-Uni réclame 1,6 milliard de livres sterling de dédommagement.L'affaire américaine remonte à décembre 2017, lorsqu'Apple a confirmé un soupçon de longue date chez les propriétaires de téléphones en admettant qu'elle avait délibérément ralenti certains iPhones au fur et à mesure qu'ils vieillissaient.L'entreprise a expliqué qu'à mesure que les batteries vieillissaient, leurs performances diminuaient et que le "ralentissement" permettait donc d'allonger la durée de vie des téléphones.Mais elle a été accusée d'avoir ralenti les performances de certains iPhones sans en informer ses clients, et le tollé a conduit Apple à proposer un remplacement de batterie à prix réduit pour résoudre le problème.C'est ce qui a conduit à l'action en justice intentée aux États-Unis. Au moment de l'accord, on estimait que chaque personne pourrait recevoir seulement 25 dollars, mais le montant réel s'élève à près de quatre fois cette somme.Au Royaume-Uni, Apple a perdu une tentative de blocage d'une action en justice de masse similaire en novembre dernier.L'action, intentée pour la première fois par Justin Gutmann en juin 2022, représente environ 24 millions d'utilisateurs d'iPhone.Apple a précédemment qualifié l'action en justice de "" et a déclaré que "".M. Gutmann a déclaré qu'il était heureux d'apprendre que des paiements avaient été effectués aux États-Unis, mais il a averti que cela n'avait aucune incidence sur l'affaire britannique.", a-t-il déclaré.".Il a déclaré qu'Apple "" contre l'action collective britannique, qui passera ensuite devant la Cour d'appel, qui examinera une demande de l'entreprise visant à mettre fin à l'affaire.Il a déclaré qu'il était difficile d'établir un calendrier pour la suite des événements, mais qu'il espérait que le procès aurait lieu fin 2024 ou début 2025.Quel est votre avis sur le sujet ?