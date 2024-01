Apple a annoncé qu'elle autoriserait les développeurs d'applications à vendre leurs produits ailleurs que dans sa propre boutique, mais seulement s'ils payaient une commission. Spotify a qualifié cette décision de "" et a accusé Apple de "" pour protéger ses profits. Spotify demande instamment au gouvernement britannique d'empêcher que des frais similaires soient prélevés au Royaume-Uni.L'entreprise a introduit ces frais aux États-Unis à la suite d'une longue bataille juridique avec le développeur de Fortnite, Epic Games. Le tribunal a tranché en faveur d'Apple sur de nombreux points, mais il a enfreint une loi en n'autorisant pas les développeurs d'applications à indiquer aux utilisateurs d'autres moyens de paiement, y compris par des liens qui contournent le système de paiement de l'App Store d'Apple. Apple facture aux plus gros développeurs une redevance de 30 % pour l'utilisation de ce système, tandis que les petits développeurs paient environ 15 % et que 85 % des développeurs ne paient pas de redevance du tout.À la suite de cette décision, Apple a introduit un nouvel ensemble de règles aux États-Unis qui permettra aux utilisateurs de s'abonner à des services sans passer par son système, mais en facturant aux développeurs une commission pouvant aller jusqu'à 27 %. Selon les documents judiciaires déposés par l'entreprise, cette commission est conforme à la décision de justice, ajoutant que les développeurs de l'App Store bénéficient des services d'Apple.", a déclaré l'entreprise dans les documents déposés. Elle a également énuméré d'autres avantages dont bénéficient les développeurs, notamment : "".Spotify a réagi avec fureur, déclarant que cette politique "" de la tentative du tribunal américain de favoriser une plus grande concurrence. "", a déclaré la société dans un communiqué.Spotify a l'habitude d'attaquer Apple au sujet de ses tarifs. En octobre 2023, elle l'a accusé d'exercer un contrôle "" sur l'internet. Aujourd'hui, Spotify estime que le gouvernement britannique devrait intervenir.L'année dernière, le gouvernement a présenté son projet de loi sur les marchés numériques, qui vise à réduire le pouvoir des géants de la technologie. Ce projet de loi permettrait aux autorités "" concernant les transactions des magasins d'applications afin de maintenir des marchés numériques ouverts et compétitifs, a déclaré un porte-parole du gouvernement. Toutefois, le porte-parole a refusé de dire si les autorités interviendraient dans le cas d'Apple après l'adoption du projet de loi. "", a-t-il déclaré.Source : Déclaration de Spotify lors d'une interview avec le Financial TimesPensez-vous que cette déclaration de Spotify est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?