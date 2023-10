Apple publie une mise à jour logicielle pour résoudre le problème de surchauffe de l'iPhone 15

La série iPhone 15, enveloppée dans une coque en titane, a été lancée le mois dernier avec sa puce A17 pro personnalisée qui alimente les téléphones Pro et Pro Max. Le matériel de la gamme Pro permet d'utiliser les appareils pour les jeux mobiles haut de gamme.Peu après le lancement des modèles iPhone 15, les consommateurs se sont plaints de la mauvaise durée de vie de la batterie et de la surchauffe. La dernière mise à jour du logiciel iOS 17 comprend "", a déclaré mercredi un porte-parole d'Apple.Suite à des plaintes selon lesquelles les nouveaux téléphones chauffent beaucoup, Apple avait déclaré en début de semaine que l'appareil pouvait être plus chaud les premiers jours "".Les récentes mises à jour de certaines applications tierces, notamment Instagram de Meta et Uber, surchargeaient le système, a expliqué la société, ajoutant que les modèles Pro ne souffraient pas de surchauffe en raison de leur conception, mais que les nouvelles coques en titane permettaient d'améliorer la dissipation de la chaleur.Source : AppleQuel est votre avis sur ce problème de surchauffe ?Selon vous, cette mise à jour réglera définitivement ce problème ?