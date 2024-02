"Liquide détecté dans le connecteur Lightning" : Cette alerte apparaît si vous connectez à votre iPhone un accessoire Lightning qui ne recharge pas votre iPhone et qu'un liquide est détecté."





"Liquide détecté" : Cette alerte apparaît si vous connectez un accessoire USB-C à votre iPhone et qu'un liquide est détecté.

Tapotez doucement votre iPhone contre votre main, le connecteur vers le bas, pour éliminer l'excès de liquide. Laissez votre iPhone dans un endroit sec et aéré.



Après au moins 30 minutes, essayez de le recharger avec un câble Lightning ou USB-C ou de connecter un accessoire.



Si l'alerte s'affiche à nouveau, c'est qu'il y a encore du liquide dans le connecteur ou sous les broches de votre câble. Laissez votre iPhone dans un endroit sec et aéré pendant une journée maximum. Vous pouvez réessayer de le recharger ou de connecter un accessoire pendant cette période. Le séchage complet peut prendre jusqu'à 24 heures.



Si votre téléphone a séché mais ne se recharge toujours pas, débranchez le câble de l'adaptateur et débranchez l'adaptateur du mur (si possible), puis rebranchez-les.

Ne séchez pas votre iPhone à l'aide d'une source de chaleur externe ou d'air comprimé.





N'insérez pas de corps étranger, tel qu'un coton-tige ou une serviette en papier, dans le connecteur.





Ne mettez pas votre iPhone dans un sac de riz. De petites particules de riz pourraient endommager votre iPhone.

Pendant des années, le remède classique pour sauver un iPhone gorgé d'eau consistait à l'immerger dans un sac de riz. Bien qu'Apple n'ait jamais officiellement approuvé cette méthode, elle apparaissait souvent comme le principal conseil dans les recherches en ligne, en particulier pour ceux qui réagissaient frénétiquement à l'alerte de détection de liquide qui s'affichait sur leur écran.Mais aujourd'hui, le géant de la technologie de la Bay Area déconseille officiellement cette méthode. "", prévient le document d'Apple. "".Le remède du riz a gagné en popularité presque dès l'introduction des iPhones - le premier smartphone au monde - en 2007, offrant un réconfort aux utilisateurs qui avaient par inadvertance soumis leurs appareils à des mésaventures liquides dans des éviers, des toilettes et de l'eau bouillante. La méthode consistait à enfermer le téléphone gorgé d'eau dans un sac de riz non cuit et à attendre patiemment 1 à 2 jours, avec l'espoir optimiste que le riz desséché extrairait l'humidité, ressuscitant ainsi l'appareil.Bien que des experts aient déjà démenti le mythe du séchage du riz, en soulignant les dommages potentiels causés par les particules de riz, la récente déclaration d'Apple marque la première désapprobation officielle de cette prétendue solution. Le document d'assistance introduit également une nouvelle alerte concernant la recharge d'un téléphone mouillé. Même si les iPhones sont dotés de fonctions de résistance à l'eau depuis 2016, ils restent susceptibles d'être endommagés par des liquides.Lorsque vous connectez un câble Lightning ou USB-C ou un accessoire à votre iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ou ultérieur, votre iPhone peut vous avertir de la présence de liquide dans le connecteur.Si vous voyez l'une de ces alertes, votre iPhone a détecté du liquide dans le connecteur Lightning ou USB-C ou sur le câble ou l'accessoire. Pour protéger votre iPhone et l'accessoire, la recharge et la connexion de l'accessoire sont indisponibles tant que le connecteur, les extrémités du câble et l'accessoire ne sont pas secs.Il se peut que l'un des messages suivants s'affiche à la place :Si vous chargez votre iPhone alors que le connecteur Lightning ou USB-C est mouillé, les broches du connecteur ou du câble peuvent se corroder et causer des dommages permanents ou cesser de fonctionner, entraînant des problèmes de connectivité pour votre iPhone ou votre accessoire.Bien que vous ne deviez pas recharger votre iPhone lorsqu'il est mouillé, vous pourriez en avoir besoin en cas d'urgence. Si vous reconnectez votre iPhone au câble ou à l'accessoire, vous avez la possibilité, en cas d'urgence, de passer outre la détection de liquide et de recharger votre iPhone.Si vous disposez d'un chargeur sans fil, vous pouvez toujours l'utiliser pour recharger votre iPhone. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que l'arrière de votre iPhone est sec avant de le placer sur votre chargeur certifié Qi.Débranchez le câble de votre iPhone et débranchez l'autre extrémité du câble de l'adaptateur secteur ou de l'accessoire.Ne rebranchez pas le câble avant que votre iPhone et le câble ne soient complètement secs.Séchez votre iPhone :Voici quelques précautions :Si cette alerte s'affiche à chaque fois que vous connectez un câble ou un accessoire donné, il se peut que ce câble ou cet accessoire soit endommagé. Contactez le fabricant.Si cette alerte s'affiche à chaque fois que vous connectez un câble ou un accessoire Apple Lightning ou USB-C, contactez l'assistance Apple.Quel est votre avis sur cette déclaration d'Apple ?Pensez-vous que la méthode du sac de riz ait été crédible ou pertinente ?