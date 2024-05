0 0

C'est peut-être un épi phénomène autour de moi mais je vois pleins de monde commencer à se fatiguer/s'agacer des iphones.Moi même j'ai migré sur android cette année.Marre des mises à jour qui rendent un téléphone aussi utile qu'une brique si on en rachète pas un assez puissant. J'achetais des iphones d'occasion jusque la et systématiquement je le bazardeJe pense que de plus en plus de gens vont décider qu'on s'est assez foutu d'eux.Jusque la j'aimais bien le principe du compte Icloud : possible de migrer d'un iphone à l'autre TOUTE ses données comme si on avait le même téléphone.Cet avantage ne suffit plus à contrebalancer le fait qu'ils se foutent de leurs utilisateurs.D'ailleurs j'ai jamais supporté les changements de taille qui en ont fait une sorte de tablette pour fashionistas :(les meilleures générations, j'ai eu la chance de tous les avoirs)5/5s/5c/SE1 : 4 pouces. -> commence à faire mal aux mains6/6s/7/8/SE2/SE3 : 4,7 pouces.6Plus/6S Plus/7 Plus/8 Plus: 5,5 pouces.X/XS/11 Pro : 5,8 pouces.-> la c'est de la torture à l'utilisationdu coup je pense pas qu'en empilant CHATGPT la dessus ça suffira a vendre des Iphone qui valent le prix de mon Kangoo d'occasion (qui cela dit m'emmène en vacance, LUI).Après j'ai l'impression que les gens achètent ce dont ils ont le moins besoin tant que dans leur tête ça donne du "crédit social".