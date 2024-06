AirTag est un dispositif de suivi développé par Apple. L'AirTag est conçu pour agir comme un dispositif de recherche de clés, qui aide les personnes à retrouver des objets personnels (par exemple, des clés, des sacs, des vêtements, de petits appareils électroniques, des véhicules). Pour localiser les objets perdus, les AirTags utilisent le réseau Find My d'Apple, estimé début 2021 à environ un milliard d'appareils dans le monde qui détectent et signalent anonymement les signaux Bluetooth émis. Les AirTags sont compatibles avec tout appareil iPhone, iPad ou iPod Touch fonctionnant sous iOS/iPadOS 14.5 ou une version ultérieure, y compris l'iPhone 6S ou une version ultérieure (y compris l'iPhone SE 1, 2 et 3). Grâce à la puce U1 intégrée dans l'iPhone 11 ou les versions ultérieures (à l'exception des modèles iPhone SE), les utilisateurs peuvent localiser les objets avec plus de précision en utilisant la technologie UWB (ultra-wideband). AirTag a été annoncé le 20 avril 2021, mis en pré-commande le 23 avril et commercialisé le 30 avril.Le chef de la police du comté de Howard, Gregory Der, a annoncé les résultats préliminaires de l'enquête. Il s'agit de « l'une des plus grandes affaires de vol, non seulement dans le comté d'Howard, mais aussi dans la région ». Les outils volés ont eu un impact considérable sur de nombreuses victimes, notamment des entrepreneurs individuels « qui ont perdu du travail à cause de leurs outils ».L'enquête a débuté fin janvier lorsqu'un dispositif de repérage AirTag placé dans un outil volé a conduit les agents à une unité de stockage à Elkridge, dans le Maryland. La victime qui a conduit les détectives à la première cache d'outils volés était originaire de Virginie.« Cette affaire envoie un message clair : nous ne tolérerons pas que des entreprises criminelles opèrent dans le comté d'Howard », a déclaré M. Der. « Je tiens à remercier les inspecteurs de notre division des enquêtes spéciales et tous les agents qui ont participé à cette affaire énorme et sans précédent. Ils ont travaillé des milliers d'heures et ont encore beaucoup de pain sur la planche. Ils iront jusqu'au bout ».Après la découverte initiale, les enquêteurs ont effectué des perquisitions dans 12 lieux, dont 11 dans le comté d'Howard. Ils ont retrouvé environ 15 000 outils volés, dont un quart étaient encore neufs dans leur boîte. On pense que les biens ont été volés à des victimes du Maryland, de Virginie et de Pennsylvanie.La valeur totale des outils volés est estimée entre 3 et 5 millions de dollars. Le département a déjà identifié plus de 80 victimes, mais l'équipe d'enquêteurs pense qu'il pourrait y en avoir des centaines d'autres, voire des milliers. Le département de police du comté d'Howard a mis en place un formulaire en ligne que les victimes potentielles peuvent utiliser pour récupérer leurs biens.L'exécutif du comté de Howard, Calvin Ball, a déclaré lors de la conférence de presse que l'enquête démontrait « la ténacité de notre service de police » dans la lutte contre la criminalité et la protection des habitants du comté.Leest présenté ci-après :La police du comté de Howard a retrouvé environ 15 000 outils de construction volés dans ce qui est considéré comme l'une des affaires de vol les plus importantes et les plus étendues de la région ces dernières années.Le chef de la police du comté d'Howard, Gregory Der, a été rejoint par l'exécutif du comté d'Howard, Calvin Ball, et le procureur du comté d'Howard, Rich Gibson, pour annoncer l'affaire lors d'une conférence de presse le 23 mai. L'enquête est en cours ; aucune charge n'a encore été retenue.La police estime que la valeur totale des outils volés se situe entre 3 et 5 millions de dollars. Au cours de l'enquête, qui a débuté fin janvier lorsque le dispositif de repérage d'un outil volé a conduit les policiers à une unité de stockage à Elkridge, les inspecteurs ont effectué des perquisitions dans 12 lieux, dont 11 dans le comté d'Howard, où ils ont récupéré les outils.Les détectives pensent que les outils ont été volés dans des magasins de détail, des entreprises, des véhicules, des propriétés résidentielles et des chantiers de construction, principalement dans le Maryland, en Virginie et en Pennsylvanie. Les outils volés étaient principalement conservés dans des unités de stockage dans le comté de Howard et les détectives pensent qu'ils ont été vendus à différents endroits et par différents moyens.Plus de 80 victimes ont été identifiées et les détectives pensent qu'il y en a des centaines, voire des milliers d'autres. Les victimes qui se sont fait voler des outils et qui pensent qu'ils ont pu être retrouvés dans le cadre de cette affaire peuvent soumettre un formulaire en ligne.« Le comté d'Howard est une communauté où tous les habitants doivent être en sécurité et se sentir en sécurité, et nous venons de faire un nouveau pas de géant vers la réalisation de cet objectif », a déclaré l'exécutif du comté, M. Ball. « Cette affaire montre la ténacité de notre service de police dans ses enquêtes et dans sa quête de justice.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous cette utilisation des traceurs AirTag d'Apple judicieuse ou pertinente ?