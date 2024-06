Apple Inc. conçoit, développe et vend des produits électroniques grand public, des logiciels informatiques et des services en ligne. De 2011 à 2023, Apple est la plus grande entreprise du monde en termes de capitalisation boursière. L'iPhone, une gamme de smartphones produits par Apple qui utilise son propre système d'exploitation mobile iOS, a généré d'importants bénéfices pour Apple.Depuis 2007, Apple sort chaque année de nouveaux modèles d'iPhone et des mises à jour d'iOS. Avec l'iPhone X, les modèles d'iPhone sont passés à un design d'écran frontal presque sans cadre, avec la reconnaissance faciale Face ID, et la commutation d'apps activée par des gestes. L'iPhone a été crédité de la popularisation du facteur de forme smartphone et ardoise, et de la création d'un vaste marché pour les applications smartphone, ou "économie des applications".Un nouveau rapport publié par The Information détaille les efforts d'Apple pour automatiser une plus grande partie du processus de production de l'iPhone. Le rapport explique qu'Apple a demandé à ses responsables de "". Cette décision a été prise par Sabih Khan, vice-président senior des opérations d'Apple. La décision aurait été prise peu après les violents affrontements entre les travailleurs de l'iPhone et la police à l'extérieur de la principale usine d'assemblage de Foxconn en novembre 2022.Afin de réduire ses effectifs, Apple va de l'avant avec des projets d'automatisation de la chaîne d'approvisionnement et de la production qu'elle "". Les machines nécessaires à l'automatisation de la production de l'iPhone peuvent parfois coûter des centaines de millions de dollars chaque année. Dans certains cas, Apple a fait pression sur ses partenaires de fabrication pour qu'ils réalisent cet investissement initial, avec plus ou moins de succès.Selon les données publiées par Apple dans les rapports annuels sur la chaîne d'approvisionnement, "" a chuté de 1,6 million en 2022 à 1,4 million en 2023. Le rapport indique que l'assemblage final de l'iPhone 15 fait l'objet d'une "". Une grande partie de ce travail est dirigée par Peter Thompson, vice-président des opérations chez Apple.Au cours de l'année écoulée, l'équipe de Thompson aurait réussi à automatiser certaines parties de l'assemblage de l'iPhone, en étroite collaboration avec des partenaires de fabrication tels que Foxconn, Luxshare Precision et Pegatron. Ces succès incluent des machines qui installent des supports métalliques et des circuits imprimés flexibles sur des composants sans aide humaine.Ces efforts et d'autres similaires ont permis à Apple et à ses partenaires de supprimer des postes pour des milliers de travailleurs en Chine, selon des personnes travaillant dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Pour certains processus, ils ont réduit les effectifs de 30 %, selon un employé d'un partenaire de fabrication de l'iPhone.The Information mentionne également deux acquisitions qui ont contribué aux efforts d'automatisation de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, notamment DarwinAI. Apple aurait également acquis l'année dernière une société appelée Drishti, qui analyse les séquences vidéo des chaînes de montage pour "".Pour l'iPhone 16 de cette année, Apple avait initialement prévu d'automatiser le processus d'installation des boutons de l'iPhone et d'autres composants. Toutefois, ces plans ont été annulés "". Même si elle se heurte à des obstacles en cours de route, l'objectif final d'Apple est de réduire jusqu'à 50 % le nombre de travailleurs sur les chaînes d'assemblage final de l'iPhone.: The InformationQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que remplacer 50 % de la main d'oeuvre par l'automatisation est crédible ou pertinente ?