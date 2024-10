Apple présente l'iPad mini conçu pour l'Apple Intelligence, avec de nouvelles fonctions d'IA visant à stimuler la productivité et à simplifier les flux de travail

Apple présente un nouvel iPad mini puissant conçu pour l'intelligence d'Apple

Avec les Outils d'écriture , les utilisateurs peuvent affiner leurs mots en réécrivant, relisant et résumant du texte presque partout où ils écrivent, y compris dans Mail, Notes, Pages et des applications tierces.





, les utilisateurs peuvent affiner leurs mots en réécrivant, relisant et résumant du texte presque partout où ils écrivent, y compris dans Mail, Notes, Pages et des applications tierces. Siri s'intègre plus profondément dans l'expérience du système et bénéficie d'un nouveau design avec une élégante lumière qui s'enroule autour du bord de l'écran lorsqu'il est actif sur l'iPad. Grâce à des capacités de compréhension linguistique plus riches, la communication avec Siri est plus naturelle et plus souple. Siri peut suivre les utilisateurs lorsqu'ils trébuchent sur leurs mots, maintenir le contexte d'une demande à l'autre et, désormais, les utilisateurs peuvent taper sur Siri. Siri dispose également d'une connaissance approfondie des produits pour répondre aux questions sur les fonctionnalités de l'iPad et des autres appareils Apple.





s'intègre plus profondément dans l'expérience du système et bénéficie d'un nouveau design avec une élégante lumière qui s'enroule autour du bord de l'écran lorsqu'il est actif sur l'iPad. Grâce à des capacités de compréhension linguistique plus riches, la communication avec Siri est plus naturelle et plus souple. Siri peut suivre les utilisateurs lorsqu'ils trébuchent sur leurs mots, maintenir le contexte d'une demande à l'autre et, désormais, les utilisateurs peuvent taper sur Siri. Siri dispose également d'une connaissance approfondie des produits pour répondre aux questions sur les fonctionnalités de l'iPad et des autres appareils Apple. Dans Photos, la fonction Mémoires permet désormais aux utilisateurs de créer les films qu'ils souhaitent voir en tapant simplement une description, et avec le nouvel outil Nettoyer, ils peuvent identifier et supprimer les objets gênants à l'arrière-plan d'une photo - sans modifier accidentellement le sujet.

Image Playground permet aux utilisateurs de créer des images ludiques en quelques instants.





permet aux utilisateurs de créer des images ludiques en quelques instants. Image Wand est un nouvel outil de la palette d'outils Apple Pencil qui permet de transformer un croquis brut en une image soignée.





est un nouvel outil de la palette d'outils Apple Pencil qui permet de transformer un croquis brut en une image soignée. Les Emoji seront portés à un niveau différent avec la possibilité de créer des Genmoji originaux en tapant simplement une description, ou en sélectionnant la photo d'un ami ou d'un membre de la famille.





originaux en tapant simplement une description, ou en sélectionnant la photo d'un ami ou d'un membre de la famille. Siri pourra s'appuyer sur le contexte personnel de l'utilisateur pour lui fournir des informations sur mesure. Il sera également capable de comprendre le contenu de l'utilisateur et d'agir en conséquence, ainsi que d'effectuer des centaines de nouvelles actions dans et à travers les applications d'Apple et de tiers.





pourra s'appuyer sur le contexte personnel de l'utilisateur pour lui fournir des informations sur mesure. Il sera également capable de comprendre le contenu de l'utilisateur et d'agir en conséquence, ainsi que d'effectuer des centaines de nouvelles actions dans et à travers les applications d'Apple et de tiers. Grâce à l'intégration de ChatGPT dans les expériences de l'iPadOS 18, les utilisateurs ont la possibilité d'accéder à son expertise, ainsi qu'à ses capacités de compréhension des images et des documents, dans Siri et les outils d'écriture, sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Des mesures de protection de la vie privée ont été intégrées, de sorte que l'adresse IP de l'utilisateur est masquée et qu'OpenAI ne stocke pas les requêtes. Les utilisateurs peuvent accéder gratuitement à ChatGPT sans créer de compte, et les politiques d'utilisation des données de ChatGPT s'appliquent à ceux qui choisissent de connecter leur compte.

Conçue pour les capacités uniques de l'iPad, Calculator offre une toute nouvelle façon d'utiliser l'Apple Pencil pour résoudre des expressions, ainsi que des calculatrices basiques et scientifiques avec une nouvelle fonction d'historique et des conversions d'unités.



Avec Math Notes , les utilisateurs peuvent désormais taper des expressions mathématiques ou les écrire pour les voir instantanément résolues dans une écriture semblable à la leur. Ils peuvent également créer et utiliser des variables, et ajouter une équation pour insérer un graphique. Les utilisateurs peuvent également accéder à leurs notes mathématiques dans l'application Notes et utiliser toutes les fonctionnalités mathématiques de leurs autres notes.





offre une toute nouvelle façon d'utiliser l'Apple Pencil pour résoudre des expressions, ainsi que des calculatrices basiques et scientifiques avec une nouvelle fonction d'historique et des conversions d'unités. Avec , les utilisateurs peuvent désormais taper des expressions mathématiques ou les écrire pour les voir instantanément résolues dans une écriture semblable à la leur. Ils peuvent également créer et utiliser des variables, et ajouter une équation pour insérer un graphique. Les utilisateurs peuvent également accéder à leurs notes mathématiques dans l'application Notes et utiliser toutes les fonctionnalités mathématiques de leurs autres notes. Dans l'app Notes , les notes manuscrites deviennent plus fluides, plus souples et plus faciles à lire grâce à Smart Script et à la puissance de l'Apple Pencil. Smart Script offre de nouvelles fonctionnalités puissantes aux utilisateurs qui modifient du texte manuscrit, en leur permettant d'ajouter facilement des espaces ou même de coller du texte dactylographié dans leur propre écriture. Et lorsque les utilisateurs écrivent avec l'Apple Pencil, leur écriture est automatiquement affinée en temps réel pour être plus lisse, plus droite et plus lisible.





, les notes manuscrites deviennent plus fluides, plus souples et plus faciles à lire grâce à et à la puissance de l'Apple Pencil. Smart Script offre de nouvelles fonctionnalités puissantes aux utilisateurs qui modifient du texte manuscrit, en leur permettant d'ajouter facilement des espaces ou même de coller du texte dactylographié dans leur propre écriture. Et lorsque les utilisateurs écrivent avec l'Apple Pencil, leur écriture est automatiquement affinée en temps réel pour être plus lisse, plus droite et plus lisible. Avec les nouvelles fonctions d' enregistrement et de transcription audio , l'iPad peut enregistrer un cours ou une conversation, et les transcriptions sont synchronisées avec l'audio, de sorte que les utilisateurs peuvent rechercher un moment précis dans l'enregistrement.





et de , l'iPad peut enregistrer un cours ou une conversation, et les transcriptions sont synchronisées avec l'audio, de sorte que les utilisateurs peuvent rechercher un moment précis dans l'enregistrement. L'iPad offre de nouveaux niveaux de personnalisation et les utilisateurs disposent d'encore plus d'options pour s'exprimer sur l' écran d'accueil , avec des icônes d'applications et des widgets qui peuvent être placés dans n'importe quelle position ouverte. Les icônes d'applications et les widgets peuvent prendre un nouvel aspect avec un effet sombre ou teinté, et les utilisateurs peuvent les faire apparaître plus grands pour créer l'expérience qui leur convient le mieux.



Le Centre de contrôle a été remanié pour faciliter l'accès à de nombreuses tâches quotidiennes, en offrant un accès rapide à de nouveaux groupes de commandes les plus utilisées par l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent même organiser de nouvelles commandes provenant d'applications tierces dans le Centre de contrôle remanié.





, avec des icônes d'applications et des widgets qui peuvent être placés dans n'importe quelle position ouverte. Les icônes d'applications et les widgets peuvent prendre un nouvel aspect avec un effet sombre ou teinté, et les utilisateurs peuvent les faire apparaître plus grands pour créer l'expérience qui leur convient le mieux. Le a été remanié pour faciliter l'accès à de nombreuses tâches quotidiennes, en offrant un accès rapide à de nouveaux groupes de commandes les plus utilisées par l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent même organiser de nouvelles commandes provenant d'applications tierces dans le Centre de contrôle remanié. L'application Photos bénéficie de la plus grande mise à jour, apportant aux utilisateurs de nouveaux outils puissants qui leur permettent de trouver plus facilement ce qu'ils recherchent grâce à une présentation simplifiée et personnalisable de l'application qui tire parti de l'écran plus grand de l'iPad et aide les utilisateurs à naviguer par thèmes sans avoir à organiser le contenu dans des albums.





bénéficie de la plus grande mise à jour, apportant aux utilisateurs de nouveaux outils puissants qui leur permettent de trouver plus facilement ce qu'ils recherchent grâce à une présentation simplifiée et personnalisable de l'application qui tire parti de l'écran plus grand de l'iPad et aide les utilisateurs à naviguer par thèmes sans avoir à organiser le contenu dans des albums. Les utilisateurs disposent de nouveaux moyens de rester connectés et de s'exprimer dans Messages, avec de tout nouveaux effets de texte animés, des Tapbacks redessinés et la possibilité de programmer l'envoi de messages à un moment ultérieur.

L'iPad est une marque de tablettes électroniques basées sur iOS et iPadOS, développées et commercialisées par Apple. L'iPad de première génération a été lancé le 27 janvier 2010. Depuis, la gamme de produits iPad s'est élargie pour inclure le petit iPad Mini, l'iPad Air, plus léger et plus fin, et les modèles phares iPad Pro. En 2022, plus de 670 millions d'iPads ont été vendus, ce qui fait d'Apple le plus grand vendeur de tablettes électroniques.Le 15 octobre, Apple a dévoilé la nouvelle génération d'iPad Mini, dotée de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle destinées à améliorer la productivité et à simplifier les flux de travail. Doté de la puce avancée A17 Pro, le nouvel iPad Mini est le premier de sa série à prendre en charge la future suite Apple Intelligence d'Apple.Introduite à l'origine dans l'iPhone 15 Pro, la puce A17 Pro apporte une amélioration significative des performances à l'iPad Mini, offrant des vitesses de traitement plus rapides, des performances graphiques améliorées et une plus grande efficacité dans la gestion des applications exigeantes. Apple a déclaré que les processeurs avancés sont essentiels pour faire fonctionner Apple Intelligence. La première série de fonctionnalités Apple Intelligence sera disponible dans le courant du mois avec la version américaine de l'iPadOS 18.1, pour les iPad équipés de la puce A17 Pro, M1 ou de modèles plus récents.Selon l'entreprise, Apple Intelligence fournit des suggestions adaptées au contexte tout en garantissant la confidentialité de l'utilisateur. Ce système d'intelligence personnalisé offre une variété de fonctionnalités, notamment des outils d'écriture, une version améliorée de Siri, les mémoires améliorées pour créer facilement des souvenirs de films personnalisés. Apple prévoit de déployer d'autres fonctionnalités basées sur l'IA dans les mois à venir.Avec un processeur 30 % plus rapide et un GPU 25 % plus rapide que son prédécesseur, le nouvel iPad Mini devrait permettre d'accélérer les retouches photo, les jeux et les cas d'utilisation de la réalité augmentée. Il est également doté d'une connectivité Wi-Fi 6E et 5G plus rapide, pour des téléchargements et un streaming plus rapides. Enfin, son port USB-C amélioré prend en charge les transferts de données jusqu'à 10 Gbps.L'appareil photo arrière large de 12MP capture des photos avec Smart HDR 4, tandis que les fonctionnalités alimentées par l'IA détectent et numérisent automatiquement les documents dans l'appli Appareil photo. Pour les appels vidéo, il y a une caméra frontale ultra-large de 12 Mpx et la fonction de suivi Center Stage. L'Apple Pencil Pro est doté d'une sensibilité à la pression et de gestes de roulement pour un contrôle précis.Pour plus de détails, voici la présentation d'Apple du produit :Apple a présenté aujourd'hui le nouvel iPad mini avec la puce A17 Pro et Apple Intelligence, le système d'intelligence personnelle qui devrait comprendre le contexte personnel pour fournir des informations utiles et pertinentes et protéger la vie privée de l'utilisateur. Doté d'un design portable, le nouvel iPad mini est disponible en quatre finitions, dont un nouveau bleu et un violet, et dispose d'un brillant écran Liquid Retina de 8,3 pouces.L'A17 Pro offre un énorme gain de performances, même pour les tâches les plus exigeantes, avec un processeur et un GPU plus rapides, un moteur neuronal deux fois plus rapide que celui de l'iPad mini de génération précédente, et la prise en charge de l'Apple Intelligence. La polyvalence et les capacités avancées du nouvel iPad mini sont portées à un tout autre niveau avec la prise en charge de l'Apple Pencil Pro, ce qui ouvre de toutes nouvelles voies pour être encore plus productif et créatif.L'appareil photo arrière de 12 mégapixels prend en charge Smart HDR 4 pour des photos d'aspect naturel avec une plage dynamique accrue, et utilise l'apprentissage automatique pour détecter et numériser des documents directement dans l'app Appareil photo.Le nouvel iPad mini offre une autonomie d'une journée et de toutes nouvelles expériences avec iPadOS 18. À partir de 499 $ avec 128 Go, soit le double de la capacité de stockage de la génération précédente, le nouvel iPad mini offre une valeur incroyable et toute l'expérience de l'iPad dans un design ultraportable. Les clients peuvent précommander le nouvel iPad mini dès aujourd'hui, et il sera disponible à partir du mercredi 23 octobre.", a déclaré Bob Borchers, vice-président du Worldwide Product Marketing d'Apple. "Le nouvel iPad mini bénéficie d'une mise à jour majeure avec l'A17 Pro, qui offre des performances et une efficacité énergétique dans un design ultraportable. L'A17 Pro est une puce puissante qui apporte un certain nombre d'améliorations par rapport à l'A15 Bionic de l'iPad mini de la génération précédente.Avec un processeur à 6 cœurs - deux cœurs de performance et quatre cœurs d'efficacité - l'A17 Pro améliore de 30 % les performances du processeur. L'A17 Pro améliore également les performances graphiques avec un GPU à 5 cœurs, soit un bond de 25 % par rapport à la génération précédente.L'A17 Pro offre de toutes nouvelles expériences - notamment des applications professionnelles utilisées par les designers, les pilotes, les médecins et d'autres - et permet aux utilisateurs de retoucher des photos plus rapidement que jamais, de plonger dans des applications AR plus immersives, et bien plus encore.Le nouvel iPad mini offre des jeux plus vrais que nature grâce au ray tracing accéléré au niveau matériel (4 fois plus rapide que le ray tracing logiciel), à la prise en charge de la mise en cache dynamique et à l'ombrage des maillages accéléré au niveau matériel. Qu'il s'agisse de créer des contenus attrayants plus rapidement que jamais dans Affinity Designer ou de jouer à des jeux AAA exigeants et gourmands en ressources graphiques comme Zenless Zone Zero, les utilisateurs peuvent emporter partout les puissantes performances et l'ultraportabilité de l'iPad mini.Grâce à la puissance de la puce A17 Pro, le nouvel iPad mini prend en charge l'Apple Intelligence. Profondément intégrée à l'iPadOS 18, l'Apple Intelligence exploite la puissance du silicium Apple et des modèles génératifs conçus par Apple pour comprendre et créer du langage et des images, agir dans les apps et puiser dans le contexte personnel pour simplifier et accélérer les tâches quotidiennes.De nombreux modèles qui alimentent Apple Intelligence s'exécutent entièrement sur l'appareil, et Private Cloud Compute offre la possibilité d'adapter et de faire évoluer la capacité de calcul entre le traitement sur l'appareil et des modèles plus importants, basés sur des serveurs, qui s'exécutent sur des serveurs de silicium Apple dédiés.Le premier ensemble de fonctionnalités d'Apple Intelligence sera disponible en anglais ce mois-ci via une mise à jour logicielle gratuite avec iPadOS 18.1, et disponible pour les iPad dotés d'un A17 Pro ou M1 ou d'une version ultérieure. Apple Intelligence offre des expériences agréables, intuitives, faciles à utiliser et spécialement conçues pour aider les utilisateurs à faire ce qui compte le plus pour eux.D'autres fonctionnalités d'Apple Intelligence seront déployées au cours des prochains mois :Grâce à une connectivité sans fil et filaire plus rapide, les utilisateurs peuvent faire encore plus de choses sur l'iPad mini lorsqu'ils sont en déplacement. Le nouvel iPad mini prend en charge le Wi-Fi 6E, qui offre des performances jusqu'à deux fois supérieures à celles de la génération précédente, de sorte que les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers, jouer à des jeux en ligne et regarder des films en streaming encore plus rapidement. Les modèles Wi-Fi + Cellulaire avec 5G permettent aux utilisateurs d'accéder à leurs fichiers, de communiquer avec leurs pairs et de sauvegarder leurs données lorsqu'ils sont en déplacement.Les modèles cellulaires du nouvel iPad mini sont activés avec eSIM, une alternative plus sûre à la carte SIM physique, qui permet aux utilisateurs de se connecter rapidement et de transférer leurs forfaits existants numériquement, et de stocker plusieurs forfaits cellulaires sur un seul appareil. Les clients peuvent facilement se connecter à des plans de données sans fil sur le nouvel iPad mini dans plus de 190 pays et régions du monde sans avoir besoin d'obtenir une carte SIM physique auprès d'un opérateur local.Le port USB-C est désormais jusqu'à 2 fois plus rapide que la génération précédente, avec des transferts de données jusqu'à 10 Gbps, de sorte que l'importation de photos et de vidéos volumineuses est encore plus rapide.D'excellents appareils photo, associés au format incroyablement portable de l'iPad mini, permettent de réaliser de puissants flux de travail mobiles. L'appareil photo arrière de 12 mégapixels produit des photos magnifiques, et avec Smart HDR 4, elles seront encore plus détaillées et éclatantes.Grâce au puissant moteur neuronal à 16 cœurs, le nouvel iPad mini utilise l'intelligence artificielle (IA) pour identifier automatiquement les documents directement dans l'application Appareil photo et peut utiliser le nouveau flash True Tone pour supprimer les ombres du document.L'appareil photo frontal ultra-large de 12 mégapixels en orientation portrait, avec prise en charge de Center Stage, est idéal pour toutes les façons dont les clients utilisent l'iPad mini.L'Apple Pencil Pro débloque des capacités magiques et des interactions puissantes, transformant l'iPad mini en un carnet de croquis que les utilisateurs peuvent emporter partout. L'Apple Pencil Pro détecte la pression exercée par l'utilisateur et fait apparaître une palette d'outils permettant de passer rapidement d'un outil à l'autre, d'une épaisseur de trait à l'autre et d'une couleur à l'autre, le tout sans interrompre le processus de création.Un moteur haptique personnalisé émet une légère pression qui confirme la pression, la double pression ou l'accrochage à une forme intelligente, pour une expérience remarquablement intuitive. Les utilisateurs peuvent faire rouler l'Apple Pencil Pro pour un contrôle précis de l'outil qu'ils utilisent. La rotation du barillet modifie l'orientation des outils stylo et pinceau façonnés, comme avec un stylo et du papier, et avec le survol de l'Apple Pencil, les utilisateurs peuvent visualiser l'orientation exacte d'un outil avant d'effectuer un tracé.L'Apple Pencil Pro prend en charge la fonction Find My, s'associe, se charge et se stocke via une nouvelle interface magnétique sur le nouvel iPad mini. L'iPad mini prend également en charge l'Apple Pencil (USB-C), idéal pour la prise de notes, les croquis, les annotations, la rédaction d'un journal et bien plus encore.Outre les capacités d'Apple Intelligence, iPadOS 18 apporte de puissantes fonctionnalités qui améliorent l'expérience iPad, la rendant plus polyvalente et plus intelligente que jamais. iPadOS dispose également de frameworks avancés tels que Core ML qui permettent aux développeurs d'exploiter facilement le moteur neuronal pour offrir de puissantes fonctionnalités d'IA directement sur l'appareil.Le nouvel iPad mini est conçu dans le respect de l'environnement, avec notamment un boîtier en aluminium 100 % recyclé, des aimants contenant des terres rares 100 % recyclées, ainsi qu'un placage or et une soudure à l'étain 100 % recyclés pour plusieurs cartes de circuits imprimés.Le nouvel iPad mini répond aux normes élevées d'Apple en matière d'efficacité énergétique et est exempt de mercure, de retardateurs de flamme bromés et de PVC. L'emballage est composé à 100 % de fibres, ce qui rapproche Apple de son objectif d'éliminer le plastique de tous les emballages d'ici 2025.Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités ?Pensez-vous que ces informations en provenance d'Apple sont crédibles ou pertinentes ?