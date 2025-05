Epic Games annonce un nouveau moyen pour les développeurs de contourner complètement la taxe d'Apple, afin d'éviter la commission illégale de 27 % d'Apple sur les achats effectués en dehors de l'App Store

Nouvelles boutiques en ligne de l'Epic Games Store et mise à jour du partage des revenus



À partir du mois de juin, nous apportons des mises à jour passionnantes à l'Epic Games Store afin de proposer une offre encore plus intéressante aux développeurs.



0 % de frais de boutique pour le premier 1 000 000 $ de revenus par application et par an

À partir de juin 2025, pour tous les paiements de l'Epic Games Store que nous traitons, les développeurs paieront une part de revenus de 0 % sur leur premier 1 000 000 $ de revenus par application et par an, avant que notre partage de revenus habituel de 88 %/12 % n'entre en vigueur lorsqu'ils dépasseront cette somme.



Boutiques en ligne de l'Epic Games Store

En juin 2025, nous lancerons une nouvelle fonctionnalité permettant aux développeurs de lancer leurs propres boutiques en ligne hébergées par l'Epic Games Store. Ces boutiques en ligne peuvent proposer aux joueurs des achats hors application, qui constituent une alternative plus rentable aux achats intégrés, pour lesquels Apple, Google et d'autres facturent des frais exorbitants. Grâce aux nouvelles dispositions légales, les développeurs pourront rediriger les joueurs pour leur proposer d'effectuer des achats numériques sur les boutiques en ligne sur toutes les plateformes qui l'autorisent, y compris iOS dans l'Union européenne et aux États-Unis.



En prime, les joueurs qui dépensent dans les boutiques en ligne Epic accumuleront 5 % de Récompenses Epic sur tous leurs achats.