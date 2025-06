Apple a présenté Liquid Glass, un nouveau langage de conception qui apporte des effets de transparence et de brillance du verre à macOS, iPadOS, iOS et ses autres plateformes logicielles.

Apple a présenté aujourd'hui un nouveau design logiciel magnifique qui rend les applications et les expériences système plus expressives et agréables, tout en restant immédiatement familier. Il est conçu à partir d'un nouveau matériau appelé Liquid Glass. Ce matériau translucide reflète et réfracte son environnement, tout en se transformant de manière dynamique pour aider à mettre davantage l'accent sur le contenu, offrant ainsi un nouveau niveau de vitalité aux commandes, à la navigation, aux icônes d'applications, aux widgets, etc. Pour la toute première fois, le nouveau design s'étend à toutes les plateformes — iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 et tvOS 261 — afin d'établir une harmonie encore plus grande tout en conservant les qualités distinctives qui rendent chacune d'entre elles unique.



« Chez Apple, nous avons toujours cru en l'intégration profonde du matériel et des logiciels qui rend l'interaction avec la technologie intuitive, belle et agréable », a déclaré Alan Dye, vice-président de la conception de l'interface humaine chez Apple. « Il s'agit de la mise à jour la plus importante jamais réalisée en matière de conception logicielle. Méticuleusement élaboré en repensant les éléments fondamentaux qui composent nos logiciels, le nouveau design intègre un matériau entièrement nouveau appelé Liquid Glass. Il combine les qualités optiques du verre avec une fluidité que seul Apple peut atteindre, car il se transforme en fonction de votre contenu ou de votre contexte. Il jette les bases de nouvelles expériences pour l'avenir et, en fin de compte, rend même les interactions les plus simples plus amusantes et magiques. »



L'évènement WWDC d'Apple bat son plein et l'une des premières grandes annonces de Cupertino concerne Liquid Glass, le nouveau langage de conception d'Apple. Apple décrit Liquid Glass comme un système qui se trouve au-dessus de l'interface utilisateur (UI) de votre téléphone. Ce système agit en fonction de la façon dont vous interagissez avec lui. Par exemple, si vous saisissez une fenêtre Liquid Glass et que vous la tirez, elle bougera et se déplacera avec votre doigt. Les éléments de l'interface utilisateur Liquid Glass réfractent également la lumière comme du verre et sont fortement influencés par ce qui se trouve en dessous sur l'écran.Liquid Glass ne représente pas un changement radical par rapport à ce qui existait déjà, mais ce n'est pas là la grande nouveauté. Ce nouveau langage de conception sera celui qu'Apple utilisera à l'avenir sur tous ses principaux systèmes d'exploitation, notamment macOS, iOS, iPadOS, etc. Il s'inspire de visionOS et sera présent sur tous les produits Apple à partir de la fin de l'année.En plus d'être esthétique, Apple affirme qu'il est également fonctionnel. Les éléments de l'interface utilisateur Liquid Glass pourront s'agrandir et se réduire avec de jolies animations pour s'adapter aux besoins de l'application. Il fonctionne également avec les modes clair et sombre, ainsi qu'avec le nouveau mode transparent d'Apple, qui donne à toutes vos icônes un aspect vitreux.Avec Liquid Glass, Apple vise à rendre tous ses systèmes d'exploitation plus vivants. Lors de la présentation à la WWDC, Apple a montré à quel point la nouvelle interface utilisateur serait réactive à tout, du toucher de l'utilisateur à l'arrière-plan de l'écran. Liquid Glass est la première refonte majeure du langage visuel d'iOS depuis l'introduction du design avec iOS 7 en 2013.Dans le cadre de cette refonte, Apple a également modifié d'autres éléments : l'écran de verrouillage, les notifications et le centre de contrôle. Les éléments de l'interface utilisateur ont également été modifiés pour s'aligner sur la courbure de l'écran afin de rendre l'ensemble plus symétrique. Les icônes des applications ont également été redessinées avec "plusieurs couches de Liquid Glass", selon Apple.Voici un extrait de l'annonce d'Apple :Inspiré de visionOS, le nouveau design tire parti des avancées d'Apple en matière de matériel, de silicium et de technologies graphiques. Le nouveau matériau, Liquid Glass, est translucide et se comporte comme le verre dans le monde réel. Sa couleur s'adapte au contenu environnant et s'ajuste intelligemment aux environnements clairs ou sombres. Fruit d'une étroite collaboration entre les équipes de conception et d'ingénierie, Liquid Glass utilise un rendu en temps réel et réagit dynamiquement aux mouvements avec des reflets spéculaires.Ce nouveau matériau s'étend des plus petits éléments avec lesquels les utilisateurs interagissent quotidiennement, tels que les boutons, les commutateurs, les curseurs, le texte et les commandes multimédia, aux éléments plus grands, notamment les barres d'onglets et les barres latérales pour naviguer dans les applications. Il brille également dans les expériences système, telles que l'écran de verrouillage, l'écran d'accueil, les notifications, le centre de contrôle, etc.Dans le but de mettre davantage l'accent sur un contenu immédiatement familier, l'équipe de conception d'Apple a examiné tous les aspects des plateformes Apple afin d'identifier les améliorations qui pouvaient être apportées à tous les niveaux.Les commandes, les barres d'outils et la navigation dans les applications ont été repensées. Auparavant configurées pour des écrans rectangulaires, elles s'adaptent désormais aux coins arrondis du matériel moderne et des fenêtres d'applications, créant ainsi une plus grande harmonie entre le matériel, les logiciels et le contenu. Les commandes sont conçues à partir de Liquid Glass et constituent une couche fonctionnelle distincte qui se trouve au-dessus des applications. Elles laissent place au contenu et se transforment de manière dynamique lorsque les utilisateurs ont besoin de plus d'options ou se déplacent entre différentes parties d'une application.Les barres d'onglets et les barres latérales ont été repensées selon la même approche. Dans iOS 26, lorsque les utilisateurs font défiler l'écran, les barres d'onglets se réduisent pour mettre l'accent sur le contenu tout en gardant la navigation instantanément accessible. Dès que les utilisateurs remontent, les barres d'onglets s'agrandissent de manière fluide. Dans iPadOS et macOS, les barres latérales mises à jour rendent les applications telles qu'Apple TV encore plus immersives. Elles réfractent le contenu derrière elles, tout en reflétant le contenu et le fond d'écran de l'utilisateur autour d'elles, ce qui permet aux utilisateurs de toujours avoir une idée du contexte.Ces éléments de conception mis à jour s'appliquent à de nouvelles expériences dans des applications telles que Appareil photo, Photos, Safari, FaceTime, Apple Music, Apple News et Apple Podcasts.Le nouveau design s'étend à iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS, avec des mises à jour des expériences système telles que l'écran de verrouillage, l'écran d'accueil, le bureau et le Dock. Afin de maintenir l'attention sur le sujet des fonds d'écran photo sur l'écran de verrouillage, l'heure est désormais réalisée en Liquid Glass et s'adapte de manière fluide pour s'intégrer élégamment derrière le sujet.Sur l'écran d'accueil et le bureau, le Dock, les icônes d'application et les widgets ont tous été conçus à partir de plusieurs couches de Liquid Glass. Par exemple, dans macOS Tahoe 26, les utilisateurs peuvent personnaliser le bureau et le Dock avec des widgets et des icônes d'application qui prennent vie dans des apparences claires ou sombres, de nouvelles teintes claires et sombres colorées, ainsi qu'un nouveau look élégant et clair. Et cela est encore amélioré grâce à une barre de menu entièrement transparente qui donne l'impression que l'écran du Mac est encore plus grand.Pour les développeurs utilisant SwiftUI, UIKit et AppKit, un ensemble d'API mis à jour facilite l'adoption du nouveau design. En utilisant les matériaux Liquid Glass et les nouveaux contrôles mis à jour, les développeurs ont la possibilité de rafraîchir le design de leurs applications afin de rendre chaque interaction utilisateur encore plus intuitive et agréable.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?