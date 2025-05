Apple va renommer tous ses systèmes d'exploitation en les identifiant désormais par année, au lieu de simplement augmenter le numéro de version

Apple Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Cupertino, en Californie, dans la Silicon Valley. Fondée en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, Apple est surtout connue pour ses produits électroniques grand public, ses logiciels et ses services. Apple est la plus grande entreprise technologique en termes de chiffre d'affaires, avec 391,04 milliards de dollars américains pour l'exercice 2024.D'après le récent de Bloomberg, à partir de cette année 2025, le système d'exploitation d'Apple devrait changer de nom, ce qui signifie que le prochain système d'exploitation de l'iPhone ne s'appellera plus iOS 19, après la sortie précédente d'iOS 18. La raison pour laquelle Apple opterait pour ce changement de nom n'a pas été révélée, mais la société est connue pour avoir bouleversé les choses au fil des ans.Un nouveau rapport de Bloomberg indique qu'Apple prévoit un changement radical dans la façon dont elle nomme ses systèmes d'exploitation, et qu'elle ne suivra plus le nom chronologique actuel des versions.Au fil des ans, le système d'exploitation de l'iPhone s'est appuyé sur son numéro de version comme nom principal, et en 2024, il a été baptisé iOS 18 car il s'agit de la 18e version principale du système d'exploitation.Il en va de même pour ses autres systèmes d'exploitation, à savoir iPadOS, macOS, watchOS, tvOS et visionOS. Il est également important de noter qu'Apple n'a inclus un nom spécial que pour son système d'exploitation Mac, en plus de son numéro de version, le macOS 15 de 2024 étant également connu sous le nom de « Sequoia ».Au lieu d'utiliser les numéros de version habituels, Apple utilisera le numéro de l'année suivante, selon le rapport. Cela signifie qu'au lieu d'iOS 19, il sera appelé iOS 26 et non iOS 25, car il portera le numéro de l'année suivante. Ce système est similaire à celui utilisé pour les numéros de modèle des voitures (par exemple, Toyota RAV4 2026).Il sera ensuite adopté par d'autres systèmes d'exploitation, notamment iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26, qui devraient tous être dévoilés lors de la WWDC 2025, le 9 juin.Au fil des ans, les systèmes d'exploitation d'Apple ont connu des changements importants, la plupart d'entre eux portant sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités, la refonte de l'interface utilisateur et de son apparence, et bien d'autres encore. On sait que la transition de l'iOS 15 à l'iOS 16 a vu l'apparition de l'écran de verrouillage personnalisable, cette mise à jour apportant également des widgets pour iOS.L'une des plus importantes mises à jour depuis des années est la sortie d'iOS 18 l'année dernière, d'autant plus que la société a fait ses premiers pas dans l'IA générative avec Apple Intelligence et Siri avec les expériences ChatGPT. Les utilisateurs ont eu la possibilité d'accéder à des outils d'écriture pour le contenu, de demander l'aide de Siri grâce à des capacités améliorées, des outils de retouche photo et d'autres fonctionnalités prévues pour les futures mises à jour.Cela dit, depuis que les rapports ont commencé à s'accumuler pour iOS 19, de nombreuses sources ont affirmé que cette version serait celle qui apporterait la refonte future, avec l'interface utilisateur visionOS comme design phare.BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'Apple crédible ou pertinente ?