PDG d'Apple : Tim Cook assure que les droits de douane de Donald Trump vont augmenter de 1,1 milliard $ les coûts de l'entreprise, qui devrait s'en sortir grâce à son chiffre d'affaires de 94 milliards $

Tim Cook, PDG d'Apple, affirme que les droits de douane imposés par Donald Trump vont augmenter les coûts de l'entreprise de 1,1 milliard de $, mais avec son chiffre d'affaires, celle-ci devrait s'en sortir.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 490 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Apple prévoyait de s'approvisionner en Inde pour la totalité des quelque 60 millions d'iPhone vendus annuellement aux États-Unis d'ici la fin de l'année prochaine. Mais ce plan pourrait tomber à l'eau. En mai, Donald Trump a affirmé lors d'une interview avoir dit à Tim Cook qu'il ne veut pas qu'Apple fabrique ses produits en Inde. Donald Trump exige qu'Apple relocalise toute sa production aux États-Unis, mais de nombreux analystes affirment que cette idée relève d'une « utopie ». Le cas échéant, un iPhone entièrement américain coûterait trois fois plus cher.Dans ce contexte, Tim Cook, PDG d'Apple, a récemment déclaré qu'Apple s'attend à devoir faire face à 1,1 milliard de dollars de coûts liés aux droits de douane au cours du prochain trimestre, en plus des 800 millions de dollars enregistrés au cours des trois mois précédents. "", a déclaré Cook, faisant référence à la hausse de 10 % des ventes au cours du dernier trimestre.Le fabricant de l'iPhone, qui a été particulièrement touché par la politique tarifaire du président Trump, a néanmoins enregistré de solides résultats trimestriels, avec un chiffre d'affaires de 94 milliards de dollars et un bénéfice net de 23,4 milliards de dollars pour la période comprise entre avril et juin. Apple a vendu pour 44,5 milliards de dollars d'iPhone au cours du dernier trimestre, soit une hausse de 13 % par rapport à la même période de trois mois l'année dernière, que la société attribue en partie aux consommateurs qui ont cherché à anticiper les droits de douane.La société se trouve dans une position délicate concernant les droits de douane sous le second mandat de Donald Trump. Elle fabrique depuis longtemps la plupart de ses produits en Chine, mais cherche de plus en plus à diversifier sa chaîne d'approvisionnement en délocalisant une partie de sa production en Inde et au Vietnam. Cette stratégie s'est avérée peu avantageuse compte tenu de l'approche très large adoptée cette fois-ci par le président en matière de droits de douane. Trump a d'abord imposé à ces trois pays des droits de douane « réciproques » très élevés, avant de suspendre la plupart d'entre eux.Les droits de douane sur les produits chinois sont restés en vigueur, Washington et Pékin se livrant à une guerre commerciale, augmentant leurs taxes respectives à 145 % et 125 %. Les deux parties ont finalement conclu un accord visant à réduire leurs droits de douane à 30 % et 10 %, une trêve qu'elles ont accepté de prolonger mardi pour une durée supplémentaire de 90 jours.Dans le même temps, Apple a transféré une plus grande partie de sa production en Inde, ce qui a permis à ce pays de dépasser la Chine en tant que premier exportateur de smartphones vers les États-Unis au cours du dernier trimestre. L'Inde a enregistré une augmentation massive de 240 % des expéditions de smartphones américains par rapport à la même période l'année dernière.Cependant, la situation tarifaire continue d'évoluer. Alors que la suspension des droits de douane « réciproques » décrétée par Trump devait expirer, il a annoncé plusieurs nouveaux accords commerciaux et taux de droits de douane pour des dizaines de pays. Début juillet, Trump a déclaré avoir conclu un accord avec le Vietnam, selon lequel les marchandises américaines entreraient dans le pays en franchise de droits, tandis que les importations vietnamiennes seraient soumises à un droit de douane de 20 % et les expéditions transitant par le Vietnam à un taux plus élevé de 40 %. Il a annoncé que l'Inde serait soumise à un droit de douane de 25 %, en plus d'une pénalité pour avoir acheté du matériel militaire et de l'énergie à la Russie.Pourtant, une récente analyse de l'équipe de politique publique américaine de Morgan Stanley a révélé que même si le président Donald Trump mettait à exécution sa menace d'imposer des droits de douane de 25 % sur les iPhone fabriqués à l'étranger, il serait toujours moins cher pour Apple de produire son téléphone emblématique à l'étranger qu'aux États-Unis. Selon l'analyse, des droits de douane de 25 % sur quelque 450 dollars de matériaux représentent 110 dollars par appareil. Apple pourrait donc augmenter ses prix de moins de 5 % au niveau mondial pour compenser entièrement les droits de douane.Une autre analyse avait averti que le prix d'un iPhone pourrait grimper jusqu'à environ 3 500 $ s'il était fabriqué aux États-Unis , car il serait nécessaire de reproduire l'écosystème de production très complexe qui existe actuellement en Asie. Un iPhone coûte actuellement environ 1 000 $. Cette hausse considérable des prix serait due au coût élevé de la construction et de l'entretien d'usines de pointe aux États-Unis, ainsi que la complexité de la chaîne d'approvisionnement d'Apple.Alors qu'Apple est confrontée à un environnement tarifaire en constante évolution, elle tente également de rivaliser avec d'autres géants de la technologie dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), un domaine dans lequel elle semble avoir pris du retard. Cook a déclaré que le fabricant de l'iPhone prévoyait d'augmenter "" ses investissements dans cette technologie, tout en soulignant que l'entreprise était "" aux fusions et acquisitions qui "".", a-t-il déclaré lors de la conférence sur les résultats financiers. ": Tim Cook, PDG d'ApplePensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?