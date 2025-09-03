Apple a supprimé le client torrent pour iPhone, iTorrent, de la boutique alternative iOS AltStore PAL dans l'UE, démontrant ainsi son contrôle en dehors de l'App Store officiel.

En vertu de la législation européenne, Apple est tenu d'accorder à ses utilisateurs une plus grande liberté pour installer des applications qui ne sont pas répertoriées dans l'App Store officiel. Cela permet d'accéder plus facilement à des logiciels généralement interdits par Apple, notamment le célèbre client BitTorrent iTorrent. Le client iTorrent s'était constitué une base d'utilisateurs stable au cours de l'année écoulée, mais celle-ci a pris fin brutalement lorsque Apple a décidé de révoquer les droits de distribution alternatifs du développeur.
Janvier 2024, Apple a été contraint de faire quelque chose qui aurait semblé impensable il y a quelques années : il a ouvert son App Store. Le fabricant de liPhone a modifié la façon dont la distribution des applications fonctionne sur les iPhones pour se conformer à une nouvelle loi de lUnion européenne. Une loi qui devrait être une victoire pour les développeurs, mais qui a rendu Apple très mécontent. Dans un communiqué annonçant les changements, Apple a déclaré que ce nouveau système sous le régime de la DMA « ouvre de nouvelles voies aux logiciels malveillants, à la fraude et aux escroqueries », ainsi quà dautres contenus nuisibles.
Puis dans l'affaire Epic Games, Apple a fait face à une décision de justice qui l'interdit de prélever une commission sur les achats effectués en dehors de l'App Store en raison de son comportement anticoncurrentiel permanent. La juge a déclaré qu'Apple était en "violation délibérée" de l'injonction qu'elle avait émise pour interdire les comportements et les prix anticoncurrentiels. Même si Apple a demandé à un tribunal américain de suspendre les modifications apportées aux règles de son App Store pendant qu'elle faisait appel, sa demande a été rejetée.
Historiquement, Apple a toujours interdit les clients torrent sur ses appareils iOS. Dans l'UE, cependant, ce type d'applications est disponible depuis plus d'un an via des boutiques d'applications tierces. Cette avancée est le résultat direct de la loi européenne sur les marchés numériques (DMA) entrée en vigueur l'année dernière, qui oblige Apple à autoriser l'installation d'applications via des boutiques tierces.
AltStore Pal est l'un des magasins alternatifs les plus populaires de l'UE. Peu après son lancement, deux clients torrent ont été mis à disposition : iTorrent et qBitControl. Il s'agissait d'une étape importante qu'AltStore a activement promue sur les réseaux sociaux. AltStore PAL a assuré à ses utilisateurs que ces applications avaient été soumises à un processus de vérification afin de garantir leur sécurité. Et en effet, au cours des mois qui ont suivi, de nombreuses personnes ont installé et utilisé les clients torrent sans problème.
Bien que les boutiques d'applications alternatives fonctionnent de manière indépendante et soient requises par la législation européenne, Apple est toujours en mesure d'exercer un certain contrôle. Cela est devenu évident il y a quelques semaines, lorsque les utilisateurs d'iTorrent ont soudainement rencontré des difficultés lors de l'installation de l'application. En juillet, plusieurs utilisateurs se sont plaints de ne pas pouvoir télécharger iTorrent depuis AltStore PAL. Au départ, la cause du problème n'était pas claire, mais le développeur de l'application, XITRIX, a ensuite confirmé qu'Apple était intervenu.
Apparemment, Apple avait révoqué le droit de « distribution alternative » du développeur, qui est nécessaire pour publier des applications dans des boutiques alternatives, y compris AltStore PAL. Compte tenu de la longue histoire d'Apple en matière d'interdiction des applications torrent dans sa propre boutique, il est tentant de conclure que la société est intervenue pour la même raison dans ce cas. Pour l'instant, cependant, rien ne permet de confirmer que c'est bien le cas.
Cependant, le développeur d'iTorrent, Daniil Vinogradov (XITRIX), affirme qu'Apple ne l'a pas contacté au sujet de la révocation de ses droits de distribution alternative dans l'UE. Peu après l'apparition des problèmes, Vinogradov a envoyé une demande d'assistance à Apple pour obtenir des éclaircissements, mais cela n'a pas été utile non plus. Apple a plutôt répondu par un message générique lié aux problèmes de l'App Store.
Après un nouveau suivi la semaine dernière, Apple a informé le développeur que son équipe d'escalade examinait la question, mais sans plus. « Je ne sais toujours pas si c'était ma faute ou celle d'Apple, et leurs réponses n'ont aucun sens », déclare Vinogradov.
AltStore PAL n'est pas responsable des problèmes, mais il s'est également mobilisé. Le cofondateur Shane Gill informe TorrentFreak qu'ils ont demandé des éclaircissements à Apple, mais qu'ils ignorent toujours les raisons qui ont poussé l'entreprise à intervenir. « Je peux confirmer que nous sommes en communication avec Apple à ce sujet. Nous leur avons expliqué le problème, et ils ont dit qu'ils examinaient la question, mais nous n'avons pas encore reçu d'autres informations », déclare Gill.
Pour l'instant, rien ne prouve que le lien « BitTorrent » soit à l'origine du problème. Selon Gill, Apple n'a jamais fourni à AltStore de directives ou d'avertissements concernant des catégories d'applications spécifiques.
Récemment, Apple a informé que les droits de distribution (notarisation) avaient été révoqués en raison de règles liées aux sanctions. « La certification de cette application a été supprimée afin de se conformer aux règles gouvernementales relatives aux sanctions dans diverses juridictions. Nous en avons informé le développeur », nous a déclaré Apple. Aucun autre contexte n'a été fourni, mais le développeur aurait eu un compte développeur russe, bien qu'il réside à Malte.
Cette annonce intervient alors que plusieurs applications iOS distribuées via l'Apple Store, qui s'adressent à la communauté LGBTQ+ et aux adeptes du sugar dating et du BDSM, ont fait l'objet de fuites de contenus très sensibles à grande échelle. Au total, près de 1,5 million de photos privées d'utilisateurs des applications BDSM People, Chica, Translove, Pink et Brish ont été compromises, rapporte l'équipe de recherche du portail lituanien Cybernews.
Sources : iTorrent developer Daniil Vinogradov (XITRIX), Apple
