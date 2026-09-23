Apple a intégré à iOS des publicités persistantes qui ne peuvent pas être masquées, pour iCloud+, Apple Music, Apple TV et AppleCare+, et cela rend les utilisateurs fous

iOS (anciennement iPhone OS) est un système d'exploitation mobile créé et développé par Apple pour sa gamme de smartphones iPhone. Il a été dévoilé en janvier 2007 en même temps que l'iPhone de première génération, puis commercialisé en juin 2007. Outre liPhone, iOS sert de base à trois autres systèmes dexploitation développés par Apple : iPadOS, tvOS et watchOS. iOS est basé sur macOS. À linstar de macOS, il intègre des composants du micro-noyau Mach et de FreeBSD. Il sagit dun système dexploitation de type Unix. Bien que certaines parties diOS soient open source sous la licence Apple Public Source License et dautres licences, iOS est un logiciel propriétaire.
Les versions majeures d'iOS sont publiées chaque année ; la version stable actuelle, iOS 27, a été mise à la disposition du public le 14 septembre 2026. La principale nouveauté est la nouvelle IA Siri tant attendue, une nouvelle version de Siri dotée d'un contexte personnel, d'une reconnaissance de ce qui s'affiche à l'écran, d'un accès au Web, d'actions plus étendues au sein des applications et de réponses plus conversationnelles. Cette nouvelle version de Siri est capable d'extraire et d'utiliser vos informations personnelles issues de vos messages, e-mails et photos. Ces mises à jour apportent également des améliorations plus générales en termes de performances et de fonctionnalités de la plateforme. Apple indique que le lancement des applications sur iPhone et iPad est jusquà 30 % plus rapide, que les transferts via AirDrop sont jusquà 80 % plus rapides et que les transferts de fichiers externes sur iPad sont jusquà cinq fois plus rapides.
Pourtant, des rapports récents font état de notifications iOS concernant iCloud+, Apple Music, Apple TV et AppleCare+ qui peuvent rester visibles sans option fiable permettant de les fermer. Certains propriétaires diPhone sopposent aux promotions des services Apple qui apparaissent en évidence dans lapplication « Réglages » diOS, selon un rapport répertoriant les plaintes publiées en ligne par les utilisateurs. Ces notifications font la promotion de produits tels que lespace de stockage payant iCloud+, les essais dApple Music et dApple TV, ainsi que la couverture AppleCare+.
La controverse porte moins sur lexistence même dune offre que sur son emplacement et sa persistance. Lapplication Réglages est un utilitaire système essentiel plutôt quune vitrine commerciale, et les promotions signalées peuvent safficher tout en haut de lécran. Certains utilisateurs voient également un badge de notification associé à lapplication Réglages, un signal visuel normalement associé à une action nécessitant leur attention. Une offre ne propose pas toujours de moyen efficace de la fermer définitivement. Dans certains cas, les seules solutions pratiques décrites consistaient à attendre lexpiration de la promotion ou à accepter le service.
Cette conception transforme un message commercial facultatif en quelque chose que les utilisateurs peuvent interpréter comme une tâche non terminée sur leur appareil. Cette distinction est importante, car les utilisateurs ouvrent régulièrement lapplication « Réglages » pour gérer les mises à jour de sécurité, les notifications de compte, les sauvegardes et dautres contrôles opérationnels. Un badge persistant peut rendre plus difficile de déterminer si le téléphone nécessite une intervention ou sil présente simplement un autre produit Apple.
Le rapport a recueilli des plaintes provenant des réseaux sociaux et a noté que certaines offres apparaissaient après lachat dun nouvel appareil Apple. Il indiquait également quau moins certains abonnés à iCloud+ avaient signalé avoir vu une promotion iCloud+ alors quils payaient déjà pour ce service. Cela laisse ouverte la possibilité quune partie de ce comportement soit due à un ciblage erroné ou à une erreur logicielle plutôt quà une expérience intentionnelle pour chaque utilisateur. Les preuves fournies ne comprennent pas dexplication de la part dApple ; la cause et lampleur du phénomène restent donc non confirmées.
Le portefeuille de services dApple couvre le stockage dans le cloud, les abonnements de divertissement et la protection des appareils, ce qui offre à lentreprise plusieurs produits quelle peut commercialiser auprès dune clientèle iPhone existante. La promotion de ces services au sein diOS offre un accès direct à une large base installée, mais lintégration de ces messages dans linterface de contrôle du système présente un compromis. Une campagne peut être très visible tout en frustrant les clients qui ont acheté du matériel haut de gamme et sattendent à ce que les commandes essentielles restent exemptes de messages commerciaux persistants.
Pour les utilisateurs concernés, le problème immédiat réside dans labsence dune option de désactivation cohérente, comme le souligne le rapport. Les éléments disponibles ne permettent pas de déterminer combien dappareils affichent ces messages, quelles versions diOS sont concernées, ni si Apple prévoit de modifier ce comportement. Tant quApple naura pas clarifié ces points, ces plaintes illustrent comment un simple choix dinterface peut déboucher sur un débat plus large quant à la place que doivent occuper les recommandations de produits au sein dun système dexploitation payant.
Ces rapports interviennent alors que les clients d'Apple pourraient percevoir jusqu'à 95 dollars dans le cadre d'un accord de règlement collectif issu d'un recours collectif alléguant que le géant technologique avait diffusé des publicités mensongères concernant les capacités d'IA sur des appareils qui n'intégraient pas pleinement cette technologie. Au printemps dernier, Apple a conclu un accord de 250 millions de dollars pour régler le recours collectif lié aux retards dans l'intégration des fonctionnalités d'IA et de Siri dans ses nouveaux appareils. Pour recevoir un versement, les clients éligibles doivent remplir et envoyer un formulaire de demande d'indemnisation valide avant le 21 décembre 2026. Une audience finale visant à approuver l'accord est prévue le 24 février 2027.
Malgré cela, en août, les publicités ont commencé à apparaître dans Apple Maps pour les utilisateurs aux USA et au Canada, ce qui signifie que tous les résultats affichés sur l'écran de recherche ne seront pas forcément naturels. Apple Maps affiche désormais des publicités dans la section « Lieux suggérés » de l'écran de recherche, avant même que vous ne saisissiez votre requête, ainsi que dans les résultats de recherche. Sans surprise, cette décision n'a pas été très bien accueillie par les fans d'Apple, de nombreux utilisateurs menaçant de passer à Google Maps.
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