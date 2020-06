WWDC 2020 : iOS 14 vous permettra de changer vos applications de messagerie et de navigation Web par défaut, Et vient avec plusieurs autres nouveautés telles que des widgets sur l'écran d'accueil 0PARTAGES 7 0 L'événement WWDC d'Apple se déroule cette année de manière virtuelle. Parmi les nombreuses annonces faites lundi figurait l'iOS 14 – ainsi que les changements et améliorations apportés au système d’exploitation. Dans un geste historique, Apple va permettre à des applications tierces de messagerie électronique et de navigation de devenir votre choix par défaut pour vos applications les plus importantes dans iOS 14. Apple annonce également d’autres changements sur iOS 14 tels que des widgets sur l'écran d'accueil. La société n’a pas oublié l’iPadOS 14. Elle a modifié plusieurs de ses applications préinstallées pour les rendre utilisables sur le grand écran d'un iPad.



Définir les applications tierces comme applications par défaut dans iOS 14



Après des années à forcer les utilisateurs à utiliser ses applications de messagerie et de navigation Web par défaut, Apple a discrètement annoncé qu'il allait laisser les applications tierces être définies par défaut dans iOS 14. Cette fonctionnalité est demandée depuis longtemps, car iOS 13 et les versions antérieures du système d'exploitation permettent toujours d'accéder directement aux liens vers Safari, et les nouveaux courriels sont envoyés dans Apple Mail. Apple n’a pas encore donné de détails, mais l'une des diapositives dans la présentation du WWDC comportait un bloc annonçant que les utilisateurs pourront changer leur navigateur et leur application de messagerie par défaut.



Joanna Stern du Wall Street Journal a tweeté sur ce changement important qu’Apple a caché dans un écran de nouvelles fonctionnalités : « Enfoui sur la diapositive des fonctionnalités iOS et iPadOS… »





Les options d'application par défaut arrivent alors qu'Apple fait face à une surveillance accrue des organismes antitrust concernant le contrôle monopolistique de l'App Store.



Il est probable que cette décision créera un précédent pour d'autres expériences, telles que l’application Maps, l’application de musique, etc. La pression exercée par les clients de l’App Store, de Spotify à Facebook et même Microsoft - qui a déclaré que



Apple a également annoncé des améliorations et des changements majeurs à l'écran d'accueil et au fonctionnement des pages d'application, et les widgets ont été profondément remaniés. Siri connaît un certain nombre d'améliorations, tout comme la messagerie. Il existe également un tout nouveau type d'applications appelé App Clips.



Des widgets mis à jour



Dans iOS 14, les widgets ont été repensés et Apple affirme qu'ils sont désormais « plus riches en données ». Les widgets peuvent désormais être placés de façon bien visible sur l'écran d'accueil et sont maintenant disponibles en différentes tailles. Par exemple, le widget météo occupe environ quatre espaces d'application. D'autres widgets, comme l'horloge, peuvent s'adapter à la largeur totale de l'écran d'accueil pour afficher encore plus d'informations.





Il existe une nouvelle fonctionnalité "Smart Stack" qui vous permet de voir plusieurs widgets au même endroit - soit en les parcourant manuellement, soit en les modifiant automatiquement en fonction du moment de la journée.



Nouvelle organisation de l’écran d’accueil



Grâce à une nouvelle application, App Library, un nouveau répertoire automatique qui classe les applications, le problème des pages multiples a été résolu. Dans iOS 14, au-delà du regroupement manuel que vous pouvez déjà faire avec les dossiers, toutes les applications que vous allez installer maintenant seront automatiquement organisées en différentes catégories pour les rendre plus faciles à trouver.



Il y a aussi des dossiers intelligents qui incluent des suggestions pour ce que vous pourriez vouloir lancer et qui répertorient vos applications les plus récemment installées. De plus, vous pouvez cacher les applications de l'écran d'accueil avec App Library. Il y a aussi un nouveau mode d'affichage des listes.





Mise à jour de l’application de messages



Apple apporte à l'application de messages quelques améliorations que les utilisateurs devraient apprécier, comme la possibilité de mentionner une personne dans un chat, de filtrer les messages dans un chat de groupe et de placer les conversations importantes en haut de l'application. Memoji a été mis à jour avec des options, des âges et des revêtements de visage supplémentaires. Comme avec Slack, il est également possible d'ajouter des mentions pour indiquer clairement à qui un message est destiné.



Siri bénéficie d’une nouvelle application traduction



L'activation de Siri ne vous fait plus quitter l'écran sur lequel vous êtes actuellement. Une nouvelle animation Siri apparaît au bas de l'écran lorsqu’il est activé, tandis que celle-ci est affichée en haut, lorsqu'il délivre des informations. Les capacités de traduction de Siri ont également été renforcées grâce à une nouvelle application de traduction Translate. L'application préinstallée d'iOS 14 prend en charge 11 langues : l’anglais, le chinois mandarin, le français, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le japonais, le coréen, l’arabe, le portugais et le russe. Mieux encore, l'application de traduction fonctionne hors ligne.



Il existe une fonction de conversation en mode paysage qui permet à Siri de détecter automatiquement la langue parlée par deux personnes, leur permettant de se parler dans leur langue maternelle et de la faire traduire automatiquement dans l'autre langue. Translate est en fait une version d'Apple de Google Translate.





La recherche universelle



Dans iOS 14, la recherche fonctionne désormais davantage comme Spotlight sur macOS et l'application de recherche de tiers Alfred, d’après les informations fournies par Apple lors du WWDC 2020. Il s'agit en fait d'une barre de recherche unique qui les régit toutes. En plus de pouvoir extraire des fichiers, la recherche d'iOS 14 vous donnera des informations plus pertinentes en fonction des termes de recherche et répondra également à vos questions.



Mise à jour de l’application Maps



Maps propose de nouvelles options et fonctionnalités, notamment des indications qui vous aideront à réduire votre empreinte carbone. Les cyclistes disposent de nouvelles options d'orientation, avec des conseils sur les collines, les escaliers et d'autres éléments à prendre en compte. Les propriétaires de voitures électriques peuvent bénéficier d’EV routing dans iOS 14, qui les tiendra courant des conditions météorologiques et autres, et s'assurera que votre itinéraire comporte des arrêts de charge avant qu'il ne soit trop tard.



App Clips



Pour l'App Store, Apple a introduit App Clips qui permet d'accéder aux fonctions essentielles d'une application. Dans Android P, Google a introduit une fonctionnalité appelée App Slices qui permet aux utilisateurs d'accéder à certaines fonctionnalités sans avoir besoin de télécharger l'application complète. Apple a cloné cette fonctionnalité et l'appelle maintenant App Clips.



Par exemple, vous pouvez lancer un App Clip pour payer un repas à emporter sans devoir installer l'application complète pour le restaurant où vous commandez. En utilisant des codes de type NFC et QR, App Clips est accessible en magasin, et il existe une prise en charge de l'Apple Pay et de "Sign in with Apple". App Clips a une capacité inférieure à 10 Mo, l'accent étant mis sur la rapidité et l'accès instantané aux fonctions dont vous avez besoin, d’après Apple.



Les changements dans l’iPadOS 14



L'année dernière, Apple a scindé l'iOS en iOS pour iPhone (et iPod touch) et iPadOS pour les iPads. Apple a donné à la version tablette des fonctionnalités plus spécifiques, mieux adaptées à leurs écrans plus grands, avec plus de possibilités de type portable pour le Magic Keyboard. Maintenant dans iPadOS 14, vous pourrez convertir un texte manuscrit en texte numérique, pratique pour saisir des informations dans des zones de texte avec un crayon Apple pour l’iPad. Le texte manuscrit converti peut également être copié et collé.





Pour l'instant, Apple n'a pas encore annoncé la date de sortie de l'iOS 14. Mais les développeurs peuvent télécharger la version bêta immédiatement avec leurs références de développeur. Une version bêta publique sera disponible en juillet. Selon de nombreux commentaires publiés suite à ces annonces, l’iOS 14 a simplement récupéré le meilleur d'Android et de MacOS. « Apple ne met jamais rien en œuvre en premier. Mais ils les implémentent toujours correctement », a écrit un commentateur. Et vous, que pensez-vous des changements dans l’iOS 14 ?



Source : WWDC 2020



Et vous ?



Que pensez-vous de l’iOS 14 et de ses nouvelles fonctionnalités ?

Dans iOS 14, les utilisateurs pourront définir par défaut certaines applications tierces. Quel commentaire en faites-vous ?



Lire aussi



WWDC 2020 : Apple annonce que les prochains Mac seront équipés de ses propres processeurs, à la place de ceux d'Intel, un moment « historique », selon Tim Cook

Les développeurs pourraient bientôt être en mesure d'écrire des logiciels sur l'iPad et l'iPhone avec Xcode, qui serait intégré dans la prochaine version d'iOS et iPadOS

Le code de l'iOS 14 révèle que l'Apple Watch pourra détecter le taux d'oxygène dans le sang, et alerter l'utilisateur en cas d'hypoxie

