Telegram dépose une plainte contre l'App Store d'Apple auprès des autorités antitrust de L'UE, Se joignant aux premiers développeurs pour faire pression sur les pratiques de la société 0PARTAGES 5 0 Telegram, une application de messagerie sécurisée, a déposé une plainte antitrust officielle auprès de l'Union européenne concernant les pratiques de l'App Store d'Apple, a rapporté la semaine dernière le quotidien Financial Times. Cette plainte vient s’ajouter à celles d’autres grands développeurs d'applications qui s’unissent pour lutter contre les règles de l'App Store du fabricant d’iPhone. Dans la plainte adressée à la chef de la concurrence de l'UE, Margrethe Vestager, Telegram soutient qu'Apple doit « permettre aux utilisateurs d'avoir la possibilité de télécharger des logiciels en dehors de l'App Store ».



Alors que le PDG d’Apple vient de défendre son magasin d’application en ligne lors d’une audition de la sous-commission antitrust de la Chambre des Représentants des États-Unis le mercredi, le nombre de plaintes antitrust contre l’App Store de la société dans l’Union européenne s’est augmenté de celle de Telegram, l’application populaire qui compte plus de 400 millions d'utilisateurs dans le monde. Comme l’a souligné le Financial Times, c'est le troisième grand nom, après Spotify et Rakuten, qui a fait pression sur l'UE pour qu'elle fasse quelque chose au sujet des pratiques anticoncurrentielles de l'App Store et de la commission de 30 %.





Dans cette nouvelle plainte, comme dans les premières, le sentiment général est que la commission est trop élevée, et que le fait de ne pas permettre aux utilisateurs de télécharger des applications d'autres sources nuit à la concurrence. En juin, Spotify et Rakuten se sont tous deux plaints à l'UE que l'App Store représente un pouvoir monopolistique, étant donné que les développeurs doivent accepter les conditions d'Apple, notamment cette commission sur les achats effectués sur l'App Store, pour pouvoir atteindre les centaines de millions de personnes qui utilisent les iPhone.



Dans un billet publié mardi dernier, le cofondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, a exposé sept raisons pour lesquelles il pense que les utilisateurs d'iPhone devraient s'inquiéter du comportement de l'entreprise. Ces raisons vont de l'affirmation que les 30 % de frais qu'Apple impose aux développeurs d'applications entraînent une hausse des prix pour les utilisateurs d'iPhone.



« La commission de 30 % d'Apple rend toutes les applications et les produits numériques plus chers pour vous. Elle s'ajoute au prix que vous payez aux développeurs pour tous les services et jeux que vous achetez sur votre téléphone. Vous payez plus cher pour chaque application, même si Apple vous a déjà facturé quelques centaines de dollars de plus pour votre iPhone qu'il en a coûté pour le fabriquer. En bref, vous continuez à payer même après avoir payé », a-t-il écrit.



Les politiques d'Apple poussent les développeurs à vendre des données utilisateur



D’autres raisons évoquées par Durov sont des préoccupations de censure, étant donné qu'Apple contrôle ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas sur son magasin en ligne ; il critique également des retards dans les mises à jour des applications qui découlent du processus d'examen des applications d'Apple ; il affirme aussi que la structure de l'App Store est hostile à la vie privée des utilisateurs : « Les politiques d'Apple poussent l'ensemble du secteur à vendre des données utilisateur au lieu de les laisser adopter des modèles commerciaux plus respectueux de la vie privée, comme la vente de services supplémentaires à leurs utilisateurs ».



Lundi d’avant, Durov a également publié un article de blog dans lequel il s'en prend à un certain nombre de "mythes" qu'Apple utilise, selon lui, pour tenter de justifier les 30 % de frais d'utilisation de son magasin d’applications - comme l'affirmation selon laquelle la commission de l'App Store fait fonctionner l'entreprise. Il s'est inscrit en faux contre cet argument et a déclaré :



« Chaque trimestre, Apple reçoit des milliards de dollars des applications tierces. Pendant ce temps, les dépenses nécessaires pour héberger et réviser ces applications se chiffrent en dizaines de millions, et non en milliards de dollars. Nous le savons parce que nous, au Telegram, nous hébergeons et révisons plus de contenu public que l'App Store ne le fera jamais ».



Selon un autre argument réfute par le PDG de Telegram, iOS fait face à une concurrence importante des développeurs, ou que les développeurs peuvent choisir de ne pas développer pour iOS et de ne publier que des applications pour Android.





« Essayez d'imaginer Telegram ou TikTok comme des applications uniquement pour Android et vous comprendrez rapidement pourquoi il est impossible d'éviter Apple », écrit-il. « Vous ne pouvez pas simplement exclure les utilisateurs d'iPhone. Quant aux utilisateurs d'iPhone, le coût pour les consommateurs de passer d'un iPhone à un Android est si élevé qu'il peut être considéré comme un verrouillage monopolistique », a-t-il écrit en citant une étude réalisée par l'Université Yale pour étayer cette affirmation.



En juin, la chef de la concurrence de l’UE, Margrethe Vestager, a annoncé



C’est aux « consommateurs et créateurs de défendre nos droits et d'empêcher les monopoles »



L'argument principal d’Apple contre les plaintes relatives aux « taxes sur les applications » reste l'affirmation selon laquelle Apple ne peut pas avoir un pouvoir de monopole, étant donné sa part de marché relativement faible pour les systèmes d'exploitation mobiles (par rapport à Android). Apple dit également que la taxe sur les App Store est équitable parce qu'elle est fondamentalement la même que celle facturée chez tous les autres.



En effet, une récente étude d'IDC a montré que l'iOS avait une part de marché d’environ 15 % contre 85 % pour Android. Apple s’appuie également sur un rapport publié par Analysis Group, qui examine les taux de commission facturés par les magasins et les marchés d'applications et de contenu numérique - suggérant que cela montre que les taux facturés pour des types de magasins similaires sont généralement aussi autour de 30 %. Sur ce dernier point, il est vrai que Google prend également une réduction de 30 % via le Play Store. Cependant, la plateforme Android permet aux utilisateurs de charger des applications en parallèle, alors que sur iOS, les utilisateurs devraient jailbreaker leur appareil pour obtenir le même niveau de liberté pour installer librement les applications de leur choix.



Les arguments d'Apple sont maintenant activement examinés par les régulateurs européens. En ce qui concerne plus particulièrement l'App Store, la Commission a déclaré qu'elle examinait l'obligation imposée par Apple aux développeurs d'utiliser son système d'achat intégré à l'application, ainsi que les restrictions qu'elle applique à la capacité des développeurs d'informer les utilisateurs d'iPhone et d'iPad des possibilités d'achat alternatives moins coûteuses en dehors de l'App Store.



« Maintenant que les enquêtes anti-monopole contre Apple ont commencé dans l'UE et aux États-Unis, je m'attends à ce qu'Apple double la diffusion de ces mythes », a écrit Durov dans son article. « Nous ne devrions pas rester les bras croisés et laisser les lobbyistes et les agents de relations publiques d'Apple faire leur travail. Au bout du compte, c'est à nous - consommateurs et créateurs - de défendre nos droits et d'empêcher les monopoles de nous voler notre argent. Ils peuvent penser qu'ils nous ont piégés dans une impasse, parce que nous avons déjà acheté une masse critique de leurs appareils et créé une masse critique d'applications pour eux. Mais nous ne devrions plus leur donner carte blanche ».



L'enquête des régulateurs européens n'est que la dernière d'une série de grandes enquêtes antitrust menées par Mme Vestager, qui a également enquêté sur les pratiques commerciales d'Amazon et de Facebook ces dernières années, et a infligé à Google une série d'amendes record. Aux États-Unis, les législateurs sont également aux prises avec des problèmes de concurrence qui sont depuis longtemps liés à un certain nombre de géants technologiques et qui sont exacerbés par la pandémie qui concentre le pouvoir de ces plateformes.



Lors de l’audition de la semaine dernière, Tim Cook, PDG d’Apple, a été confronté à un certain nombre de questions sur la manière dont la société gère l'App Store, notamment sur la commission qu'elle facture aux développeurs et sur la raison pour laquelle elle a supprimé les applications concurrentes. A la question de savoir si Apple pourrait un jour augmenter ses 30 % d'abonnements sur les applications, M. Cook a tenté d'éluder la question, affirmant que la commission était restée inchangée depuis le lancement de l'App Store.



