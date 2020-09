Facebook remporte une petite bataille dans la guerre qui l’oppose aux frais de l’App Store d'Apple. Le géant de Cupertino permettra aux utilisateurs de la nouvelle fonctionnalité d'événements en ligne de Facebook d'utiliser la méthode de paiement propre au réseau social jusqu'à la fin de l'année, contournant temporairement la réduction de 30 % habituelle du fabricant d'iPhone. La demande pour ce type d'événements en ligne a grimpé en flèche pendant la période du covid-19. Le sursis est accordé pendant les trois derniers mois de l'année pour aider certaines entreprises à passer la pandémie, selon Bloomberg.Apple affirme qu'elle a une politique de longue date selon laquelle les produits numériques doivent être achetés en utilisant le système de paiement intégré d'Apple - et donc payer la taxe de 30 % de la société. En revanche, les entreprises qui vendent des biens et des services physiques sont non seulement autorisées, mais aussi tenues d'utiliser d'autres méthodes de paiement (Apple Pay, par exemple, qui ne prend pas une si grosse part).Par exemple, un cours de cuisine en personne n'est pas un produit numérique, donc une entreprise qui vend des billets de cours de cuisine via une application iPhone n'aurait pas à payer 30 % de réduction à Apple. Mais si la même entreprise propose un cours de cuisine virtuel, Apple considère qu'il s'agit d'un produit numérique et exige une réduction de 30 % - du moins si le client paie le cours à l'aide d'un appareil iOS. Cependant, depuis que la pandémie a frappé, de plus en plus d'entreprises ont commencé à vendre des événements virtuels et presque toutes les classes sont devenues virtuelles. Par conséquent, elles n'ont plus été exemptées de la réduction de 30 % imposée par Apple.En août, Facebook a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux petites entreprises de créer des événements payants en ligne. L'entreprise a présenté cette fonctionnalité comme un moyen d'aider les organisations qui se débattent avec des pertes de revenus pendant la pandémie, et a déclaré qu'en raison des circonstances exceptionnelles, elle ne percevrait pas de frais sur les achats effectués pour ces événements avant août 2021.Mais le réseau social a également souligné que tout paiement effectué sur iOS serait soumis aux frais standard de 30 % de la plateforme d'Apple, notant que cela signifiait moins d'argent pour les petites entreprises. « Nous avons demandé à Apple de réduire sa taxe de 30 % sur l'App Store ou de nous permettre de proposer Facebook Pay afin que nous puissions absorber tous les coûts pour les entreprises en difficulté pendant le covid-19. Malheureusement, ils ont rejeté nos deux demandes et [les petites entreprises] ne recevront que 70 % de leurs revenus durement gagnés ».A l’époque, Apple a interdit à Facebook d’afficher une notification qui informait les entreprises du prélèvement sous prétexte que ce n’était pas pertinent. Le réseau social dit maintenant qu'Apple va lui permettre de traiter les paiements pour les événements en ligne en utilisant Facebook Pay. Cela signifie qu'il n'y aura pas de frais de 30 % pour Apple et plus d'argent pour les entreprises, du moins à court terme. Apple a déclaré qu'après le sursis jusqu'à la fin de 2020, Facebook devra mettre en place le système d'achat in-app. Le fabricant d'iPhone a également fait remarquer qu'il avait accordé la même exemption à Airbnb Inc. et à ClassPass.Cependant, malgré le sursis dans la collecte des frais, Facebook a continué à attaquer Apple vendredi, selon Bloomberg. « Apple a accepté de fournir un bref répit de trois mois après lequel les entreprises en difficulté devront, une fois de plus, payer à Apple la totalité de la taxe de 30 % sur l'App Store », a déclaré Joe Osborne, un porte-parole de Facebook, dans un communiqué.Un peu plus tôt ce mois, Apple a assoupli les restrictions pour les développeurs d'App Store, en disant qu'il n'imposera plus l'obligation d'achat in-app pour les applications de cours en ligne, telles que le tutorat, la télésanté et les offres d'entraînement, si l'interaction se fait entre deux personnes seulement. Le changement temporaire de vendredi pour Facebook ne se limite pas aux interactions de personne à personne, et s’étend à certaines entreprises dont les activités ont été durement touchées par le covid-19, a l’exception des créateurs de jeux.Apple continuera à percevoir sa taxe de 30 % sur les achats de jeux, arguant que ces développeurs n'exploitent pas une entreprise physique qui a été touchée par la pandémie du coronavirus. Facebook a critiqué Apple pour avoir exclu ces créateurs.« La décision d'Apple de ne pas percevoir ses 30 % de taxe sur les événements payants en ligne est accompagnée d'un piège : les créateurs de jeux sont exclus de l'utilisation de Facebook Pay dans les événements en ligne payants sur iOS », a déclaré Vivek Sharma, vice-président de Facebook Gaming. « Nous avons malheureusement dû faire cette concession pour obtenir le sursis temporaire pour les autres entreprises », a-t-il ajouté, d’après Bloomberg.La relation entre Facebook et Apple est devenue plus controversée ces dernières années. Apple et son PDG, Tim Cook, critiquent régulièrement Facebook pour ses manquements en matière de confidentialité. Facebook, quant à lui, a accusé à plusieurs reprises Apple de nuire aux développeurs qui créent des applications pour l'iPhone, en particulier pendant la pandémie. Le problème a atteint son paroxysme en août, lorsque Facebook a révélé qu'Apple n'autoriserait même pas Facebook à informer les utilisateurs de sa collecte de 30 %.En fin août, le PDG de Facebook, Mark zuckerberg, a utilisé une réunion comme un moyen de critiquer le contrôle qu'Apple exerce sur l'iPhone et l'App Store . Il a qualifié l'App Store du fabricant d'iPhone de monopolistique et de nuisible aux clients, alors qu’il répondait aux questions lors de la réunion, en évoquant la « mainmise » de l'entreprise sur la boutique en ligne et en déclarant qu’Apple fait payer des « loyers de monopole ». Facebook a déclaré publiquement ces derniers mois que les règles d'Apple ont restreint ce que ses applications de jeux peuvent faire sur les iPhone et iPad.Facebook s’est aussi plaint d’une politique de confidentialité d’Apple qui pourrait avoir un impact négatif sur le marché publicitaire dans l'écosystème d'Apple. Une nouvelle fonctionnalité d’iOS 14, annoncée par Apple en juin, obligerait les développeurs d'applications à informer un utilisateur de l'intention d'une application de suivre l'IDFA (ID for Advertisers) de l'utilisateur. En début septembre, Apple a reporté l'application complète de sa politique de confidentialité , donnant un peu de temps aux développeurs d'applications avant de les obliger à mettre en place cette demande d'autorisation.Au moins pour l'instant, les tactiques de Facebook semblent fonctionner. Epic Games tente de faire de même avec sa campagne #FreeFortnite et ses publicités satiriques. D’autres développeurs se font de plus en plus entendre sur le modèle économique d'Apple. Microsoft a rejeté catégoriquement les nouvelles directives d'Apple publiées ce mois. Un porte-parole de la société a déclaré dans un communiqué que « Cela reste une mauvaise expérience pour les clients ».Cette semaine a vu le lancement de la "Coalition for App Fairness", formée par plusieurs entreprises qui ont des différends de longue date avec Apple, notamment Spotify, Epic Games, Match Group, Deezer et Tile. Ce combat est une question particulièrement brûlante pour Epic, créateur du jeu populaire Fortnite, qui est actuellement engagé dans un litige avec Apple au sujet de la commission et du refus d'Apple de permettre à Epic d'offrir son propre mécanisme de paiement.Source : BloombergQue pensez-vous du sursis accordé par Apple à Facebook ?Ce sursis ne concerne pas les créateurs de jeux. Quels commentaires en faites-vous ?Pensez-vous que ces mouvements de ces derniers mois, notamment la "Coalition for App Fairness", feront plier Apple ?