dire non au suivi lorsque iOS 14.5 vous le demande ;

désactiver le partage de la localisation pour Facebook sur votre téléphone ;

pour Facebook lui-même, supprimez l'application et utilisez un navigateur à la place.

Depuis que la mise à jour a été prise en compte sur iOS 14.5, les propriétaires d'iPhone ont refusé en masse le suivi des données. Selon Flurry Analytics, 96 % des utilisateurs du monde entier ont cliqué sur « demander à l'application de ne pas suivre » lorsqu'ils y ont été invités.« Bien qu'il soit difficile de quantifier l'impact pour les éditeurs et les développeurs à ce stade avec autant d'inconnues, nous avons relevé, lors des tests, une baisse de plus de 50 % des revenus des éditeurs d'Audience Network lorsque nous avions retiré la fonction de personnalisation des campagnes d'installation des publicités mobiles », indique l’entreprise de Mark Zuckerberg. « En réalité, l'impact pour Audience Network sur iOS 14 pourrait être bien plus important, c'est pourquoi nous travaillons sur des stratégies à court et long terme pour soutenir les éditeurs dans ces changements ».« C'est un coup dur pour Facebook, déclare Jake Moore, spécialiste de la cybersécurité chez ESET UK. Ils ont de gros problèmes quand une autre énorme entreprise technologique comme Apple arrive et dit que la vie privée est importante. Lorsqu'Apple demande à ses utilisateurs de ne pas faire de suivi, cela revient à faire un doigt d'honneur à Facebook ».Comme contre-mesure, Facebook et Instagram menaceraient de faire payer l'accès sur iOS 14.5 si les utilisateurs ne leur communiquent pas leurs données. Il espère ainsi contraindre Apple à alléger les règles de confidentialité ajoutées à l'iOS 14.5. « Cette version d’iOS nous impose de demander votre permission pour récolter des informations liées à cet appareil pour améliorer vos publicités», souligne Facebook.Le samedi 22 mai, Zak Doffman a révélé que bien qu’il avait choisi de ne jamais autoriser Facebook à accéder à sa localisation, en désactivant l'option « historique des localisations pour les appareils mobiles », Facebook continue de collecter des informations comme la localisation des photos et les adresses IP.« J'ai pris une photo avec mon iPhone, puis je l'ai téléchargée sur mon compte Facebook. J'ai utilisé l'application de Facebook sur mon iPhone, la même application à laquelle on a demandé de ne jamais accéder à ma localisation, le même compte qui sait que je l'ai désactivé. Mais Facebook continue de collecter mes informations de localisation sur cette photo, ainsi que mon adresse IP », a révélé Zak Doffman.« Mon iPhone ajoute des balises GPS aux photos, ce qui est utile pour trier et trouver des images. Je peux utiliser la fonction de partage d'Apple Photos pour supprimer les données de localisation lors de l'envoi, et la plupart des messageries suppriment ces données, mais dans l'application Facebook, lorsque je télécharge une photo, les données sont également envoyées », a-t-il ajouté.Selon Zak Doffman, les utilisateurs qui pensent que Facebook a supprimé leurs données se trompent. Pour s’en rendre compte, il suffit de se rendre dans les paramètres de confidentialité Facebook et de sélectionner « vos informations Facebook ». Il est possible de télécharger une copie des données que détient Facebook. Voici ci-dessous, quelques recommandations pour améliorer sa vie privée :Avec iOS 14.5 et la vague croissante de défense de la vie privée, les prochaines années seront soit un point de pivot pour Facebook, qui sera contraint d'examiner son modèle économique. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'évolution de ses actions depuis que cette crise existentielle a fait la une des journaux pour s'en convaincre.« La protection de la vie privée des gens, dit Facebook, est au cœur de la conception de notre système publicitaire ». « Nous utilisons les données liées à votre activité sur d’autres applications et sites Web afin de vous montrer des publicités plus personnalisées, garder Facebook gratuit, aider les entreprises qui comptent sur la publicité pour toucher leurs clients », explique Facebook dans un message qui s’affiche à un utilisateur après l’installation de iOS 14.5. Selon des captures d'écran postées par les utilisateurs sur les réseaux sociaux, le message est répliqué à l’identique sur Instagram.David Wehner, directeur financier du géant des réseaux sociaux, a écrit dans le rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2020 de l'entreprise « qu'au fil du temps, nous espérons aider les entreprises en leur offrant davantage d'opportunités de conversion sur site grâce à des initiatives telles que les boutiques, et aussi les clics vers les annonces de messagerie ».Un message publié sur le blog de l'entreprise Facebook le mois dernier indique qu'il est « important de reconnaître que les façons dont la publicité numérique collecte et utilise les données vont évoluer » et que Facebook « investit dans de nouvelles approches de la technologie de renforcement de la confidentialité et dans la construction d'un écosystème publicitaire personnalisé qui repose sur moins de données ».Maintenant, il reste à espérer que Facebook allie l’acte à la parole.Quel est votre avis sur le sujet ?« La protection de la vie privée des gens, dit Facebook, est au cœur de la conception de notre système publicitaire », croyez vous en ces paroles ?