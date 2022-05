Il est techniquement possible d'installer d'autres navigateurs sur les appareils Apple, et il se peut que l’utilisateur ait l'impression d'utiliser ce navigateur alternatif. Toutefois, cette différence est entièrement superficielle. Le navigateur doit utiliser les rouages du moteur de rendu web d'Apple (WebKit), ce qui fait que tous les navigateurs iOS alternatifs n'ont de Safari que le nom.Apple fera valoir que cela lui permet de garantir que l'expérience de navigation reste cohérente pour tous les utilisateurs. Si tous les utilisateurs de vos appareils utilisent le même navigateur et que vous êtes directement propriétaire du code sous-jacent à ce navigateur, vous pouvez vous assurer que tout fonctionne correctement lorsque des mises à jour sont appliquées au navigateur ou au téléphone, et prendre en charge la résolution des problèmes éventuels.C'est certainement une position valable. Cependant, c'est aussi celle que Microsoft a essayé d'adopter avec son navigateur sur Windows et, comme tous les utilisateurs de Windows le savent, ils sont maintenant obligés par la législation européenne (et d'autres lois similaires dans le monde) d'offrir proactivement un choix de navigateur sur Windows. Et dans leur cas, les utilisateurs ont toujours eu la possibilité d'installer d'autres navigateurs, même avant les changements.Il a cependant été décidé que Microsoft abusait de sa position en fournissant un navigateur avec son système d'exploitation et en ne faisant pas de publicité proactive sur le fait que d'autres navigateurs sont disponibles et en proposant à l'utilisateur de les installer s'il le souhaite. Dans ce contexte, il semble quelque peu étrange qu'Apple ait pu s'en tirer aussi longtemps. Le marché d'iOS est beaucoup plus petit que le nombre d'utilisateurs de Windows, bien sûr. Cependant, pour les personnes qui utilisent des iPhones et des iPads, la domination est totale.« Honnêtement, cela pourrait être une bonne chose pour l'équipe Safari afin qu'elle ne se repose pas sur ses lauriers et ne laisse pas Safari devenir le prochain IE avec des fonctionnalités ES obsolètes et manquantes qui obligent les gens à créer davantage de polyfills pour s'assurer que tout fonctionne sur tous les navigateurs », déclare un internaute. Pour certains analystes, Safari serait déjà le nouvel IE6 en raison de son retard considérable en termes de fonctionnalités. « C'est assez triste, j'avais l'habitude de l'utiliser sous Windows parce qu'il était bien meilleur qu'IE », déclare cet autre internaute à ce sujet.Un monopole de cette nature étouffe l'innovation. Bien que l'utilisation forcée de Safari soit beaucoup plus faible en termes de pourcentage que les personnes qui choisissent d'utiliser Chrome sur d'autres appareils, le résultat final est le même. Parce qu'Apple sait qu'elle détient une part du marché qui ne peut littéralement pas aller ailleurs, même si elle le souhaite, pourquoi se donner la peine d'améliorer son navigateur ? Les développeurs Web savent que des millions de personnes possèdent un iPhone, leur site Web doit donc fonctionner sur un iPhone.En début du mois de mars, un groupe d'ingénieurs en logiciels a annoncé vouloir lancer un groupe appelé Open Web Advocacy (OWA) pour aider les applications en ligne à concurrencer les applications natives et pour encourager ou contraindre Apple à assouplir ses restrictions en matière de navigateur iOS. Le groupe OWA vise à promouvoir un web plus ouvert en expliquant aux législateurs des détails techniques subtils et à les aider à comprendre les aspects anticoncurrentiels de la technologie web. Au cours des derniers mois, les membres du groupe ont communiqué avec l'autorité britannique chargée de la concurrence et des marchés (CMA) pour convaincre l'agence que la politique d'Apple en matière de navigateur iOS nuit à la concurrence.En même temps que le lancement du site web du groupe, l'OWA prévoit de publier un document technique intitulé Bringing Competition to Walled Gardens, qui résume la position du groupe et vise à aider les régulateurs à comprendre les conséquences des restrictions de la technologie web. Le groupe recherche des développeurs partageant les mêmes idées pour défendre sa cause.« Nous sommes pour la plupart des ingénieurs logiciels, nous sommes tous des individus », a expliqué Langridge dans une interview. « Donc ce n'est pas seulement au nom des fournisseurs de navigateurs ou des employeurs ou quoi que ce soit de ce genre. Nous nous sommes réunis pour améliorer le web, vraiment, et aucune grande entreprise n'a fait pression pour des changements. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour améliorer le web, spécifiquement sur les appareils Apple et plus généralement. »La raison d'être du groupe est d'essayer de persuader Apple qu'ils doivent autoriser d'autres moteurs de navigateur sur iOS, afin que iOS puisse être une meilleure plateforme pour développer des choses pour le web moderne, explique Lawson, membre du groupe. « Parce qu'à l'heure actuelle, chaque navigateur sur iOS, qu'il soit badgé Chrome, Firefox ou Edge, n'est en fait qu'une peau de marque de Safari, qui est à la traîne [des autres navigateurs] parce qu'il n'a pas de concurrence sur iOS. »« Safari est une vraie poubelle. Tant de normes non respectées, des années de retard en termes d'implémentation de l'ES et des API web, un développement d'extension horrible (besoin de xcode et donc d'un Mac)... La liste est longue. J'espère sincèrement qu'il va suivre le chemin d'IE et mourir. » Et si d'autres navigateurs offraint des fonctionnalités qui permettent aux développeurs de faire quelque chose de nouveau ou d'amélioré.De l’avis de certains observateurs, la situation reste mitigée. Il est à peu près certain que l'affaire ne s'arrêtera pas là. Il est probable qu'Apple exerce un lobbying assez fort contre cette mesure, et il reste à voir exactement où elle sera mise en œuvre géographiquement si, et quand elle sera adoptée. La loi est actuellement prévue pour entrer en vigueur en 2024.Quel est votre avis sur la proposition de loi européenne ?Partagez-vous l'idée selon laquelle la politique d'Apple en matière de navigateur iOS nuit à la concurrence ?