Selon une plainte déposée auprès du tribunal fédéral de San Francisco, Apple "contraint" les consommateurs qui utilisent ses smartphones, ses montres intelligentes et ses tablettes à utiliser son propre portefeuille pour les paiements sans contact, contrairement aux fabricants d'appareils sous Android qui laissent les consommateurs choisir des portefeuilles tels que Google Pay et Samsung Pay.Le plaignant, l'Affinity Credit Union de l'Iowa, a déclaré que le comportement anticoncurrentiel d'Apple obligeait les plus de 4 000 banques et coopératives de crédit qui utilisent Apple Pay à payer au moins 1 milliard de dollars de frais supplémentaires par an pour ce privilège.L'association a également déclaré que le comportement d'Apple n'incite pas l'entreprise de Cupertino, en Californie, à améliorer le fonctionnement d'Apple Pay et à le rendre plus résistant aux failles de sécurité.", indique la plainte.L'action en justice vise à obtenir un triple dédommagement non spécifié et à faire cesser le comportement anticoncurrentiel présumé d'Apple.Apple n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.La société risque déjà une lourde amende après que les régulateurs de l'Union européenne aient déclaré, le 2 mai, qu'elle avait abusé de sa position dominante sur les appareils iOS et les portefeuilles mobiles en refusant d'accorder à ses rivaux l'accès à sa technologie.Selon la plainte, Apple facture aux émetteurs une commission de 0,15 % sur les transactions de crédit et une commission fixe de 0,5 centime sur les transactions de débit utilisant Apple Pay, alors que ses rivaux sous Android ne facturent rien.Le plaignant est représenté par les cabinets d'avocats Hagens Berman Sobol Shapiro et Sperling & Slater.En août dernier, ils ont contribué à l'obtention d'un règlement de 100 millions de dollars pour de petits développeurs iOS qui affirmaient qu'Apple leur avait facturé des commissions excessives.Source : Affinity Credit Union v Apple Inc, U.S. District Court, Northern District of California, No. 22-04174.Qu'en pensez-vous ?