La nouvelle a vraiment fait sourciller, car non seulement le développement a coûté une fortune, mais il a aussi pris beaucoup de temps. Par conséquent, pourquoi la puce est-elle absente ? C'est ce que se demande un nouveau rapport publié aujourd'hui par le Wall Street Journal.L'article indique que la course contre la montre et l'utilisation de toutes les ressources disponibles avaient pour but de se mettre sur la bonne voie et de garantir l'inclusion de la puce dans la dernière gamme d'iPhone 15. On apprend aujourd'hui que l'entreprise n'a pas été facile, sans parler des nombreux obstacles qui ont jalonné le processus de production.Le fameux événement Wonderlust pour le nouveau lancement s'est déroulé avec un succès absolu la semaine dernière. Il s'agissait sans aucun doute d'un événement très attendu. Cependant, l'appareil et ses dernières fonctionnalités n'ont pas impressionné tout le monde, c'est certain.La firme de Cupertino avait envisagé l'inclusion de la puce de manière à réduire l'importance que son fournisseur Qualcomm avait pour elle, a ajouté le média.Il y a près de quatre ans, les deux géants de la technologie ont mis en place un contrat de licence qui a donné lieu à un débat juridique entre les deux entreprises, mais qui s'est terminé avec succès.Dans le même temps, un autre rapport du FT évoquait la possibilité que Qualcomm propose un accord qui aboutirait à la production de modems 5G dont le fabricant de l'iPhone et ses appareils pourraient bénéficier.Mais Apple avait bel et bien l'intention de produire ses propres modems. Ce dernier est le nom réservé à la technologie qui relie l'appareil iPhone à plusieurs opérateurs sans fil. Et ce, juste à temps pour la production des derniers téléphones.En effet, une série d'essais menés l'année dernière a démontré que la puce en question était susceptible de surchauffer et de causer des dommages, sans parler de sa lenteur, qui constituait un autre obstacle majeur.The Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces informations pertinentes et utiles ?