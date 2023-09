Mon iPhone 15 Pro Max est presque trop chaud au toucher pendant une charge rapide en ce moment. Je pensais que les gens exagéraient, mais non, ce n’est pas génial. Fait intéressant, quand je l'ai en main, le rail latéral gauche mais aussi l'arrière sur le côté gauche sont de loin ce qui est le plus chaud… ce qui s'aligne parfaitement avec la carte mère. Au-delà des 70 % de batterie, il semble avoir considérablement refroidi (encore chaud mais confortable en main). [À] 25 à 60 % [de charge], [l'état de chaleur] était de loin le pire. Mon iPhone 15 Pro Max est presque trop chaud au toucher pendant une charge rapide en ce moment. Je pensais que les gens exagéraient, mais non, ce n’est pas génial. Fait intéressant, quand je l'ai en main, le rail latéral gauche mais aussi l'arrière sur le côté gauche sont de loin ce qui est le plus chaud… ce qui s'aligne parfaitement avec la carte mère. Au-delà des 70 % de batterie, il semble avoir considérablement refroidi (encore chaud mais confortable en main). [À] 25 à 60 % [de charge], [l'état de chaleur] était de loin le pire.

Lorsque nous avons reçu nos téléphones pour la première fois, ma femme a signalé que son 15 Pro Max était extrêmement chaud. J'avais suggéré que cela était probablement dû aux tâches en arrière-plan post-migration et que cela devrait s'améliorer d'ici le lendemain.



Cela semble avoir été prouvé. Lorsque nous avons reçu nos téléphones pour la première fois, ma femme a signalé que son 15 Pro Max était extrêmement chaud. J'avais suggéré que cela était probablement dû aux tâches en arrière-plan post-migration et que cela devrait s'améliorer d'ici le lendemain.Cela semble avoir été prouvé.

Quelles sont les causes de la surchauffe de l’iPhone 15 ?

Utiliser le câble USB-C fourni avec l’iPhone 15 ou un câble de qualité, certifié et compatible avec l’appareil.

Éviter d’exposer l’iPhone 15 à des sources de chaleur directes, comme le soleil ou un radiateur.

Fermer les applications inutilisées et réduire la luminosité de l’écran.

Désactiver les fonctionnalités non essentielles, comme le Bluetooth, le Wi-Fi ou la 5G.

Retirer la coque de protection si elle est trop épaisse ou isolante.

Un problème qui n'est pas nouveau

Lors de longues sessions d'utilisation, souvent lors du passage d'une application de chat à l'autre et du visionnage de reels sur Instagram. Le téléphone chauffe dans l’espace situé sur le côté droit, au bas de Dynamic Island de la caméra. [Le téléphone chauffe] sans jeu lancé, sans être branché moyennant une charge, et en Wi-Fi, donc la chaleur est inexplicable. Lors de longues sessions d'utilisation, souvent lors du passage d'une application de chat à l'autre et du visionnage de reels sur Instagram. Le téléphone chauffe dans l’espace situé sur le côté droit, au bas de Dynamic Island de la caméra. [Le téléphone chauffe] sans jeu lancé, sans être branché moyennant une charge, et en Wi-Fi, donc la chaleur est inexplicable.

L’iPhone 15 est-il un échec ?

De nombreux rapports circulent sur la surchauffe de l’iPhone 15, apparemment sur tous les modèles. Les mesures prises avec une caméra infrarouge montrent des températures qui vont jusqu'à 47C. Le problème semble affecter les quatre modèles d’iPhone 15, certains propriétaires signalant que leurs téléphones deviennent trop chauds, tellement chauds qu'ils ne peuvent même pas être tenus sans étui.Certains utilisateurs ont signalé le problème lors du chargement à l'aide d'une connexion filaire :D'autres, cependant, ont signalé le même problème sans charger leur appareil, notamment lorsqu'ils utilisent le téléphone pour des tâches relativement peu exigeantes comme la navigation sur les réseaux sociaux.Un utilisateur a indiqué :Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les problèmes de surchauffe de l’iPhone 15 Pro ne proviennent pas du processus de fabrication en 3 nanomètres de TSMC utilisé pour la puce A17 Pro, mais plutôt des décisions liées à la gestion thermique de l’appareil. Kuo explique que la réduction de la zone dédiée à la dissipation thermique et l’emploi du titane dans le châssis auraient impacté négativement l’efficacité thermique des modèles Pro. De plus, l’utilisation de câbles USB-C non officiels ou destinés à des appareils Android pourrait également dégrader le port de l’iPhone 15 et entraîner des risques de surchauffe.Apple n’a pas encore reconnu officiellement le problème de surchauffe de l’iPhone 15, mais il est possible qu’une mise à jour logicielle soit publiée prochainement pour le résoudre. Cela pourrait impliquer le recalibrage de certains composants internes, ce qui peut être réalisé via des mises à jour logicielles. En attendant, les utilisateurs peuvent prendre quelques précautions pour éviter que leur iPhone 15 ne chauffe trop, comme :Il convient de noter qu’il n’est pas rare que les iPhone chauffent au cours des 24 premières heures suivant l’installation. Surtout lors de la configuration à partir d'un ancien téléphone ou d'une sauvegarde iCloud, beaucoup de choses peuvent se passer en arrière-plan pendant cette période : réinstallation d'applications, réindexation, etc.Cependant, les rapports que nous lisons, y compris ceux émanant d’évaluateurs ayant eu un accès anticipé aux téléphones, vont bien au-delà de cette période de configuration initiale.Le YouTuber coréen BullsLab a effectué des tests avec une caméra infrarouge prospective (FLIR), également connue sous le nom de caméra thermique. Celles-ci fournissent une représentation visuelle des températures détectées, certains modèles (dont celui qu’il a utilisé) étant capables d’afficher les températures réelles mesurées (rendez-vous à 16 minutes 17 secondes).Cependant, beaucoup rencontrent des versions moins extrêmes du problème, même avec des tâches très peu exigeantes :L'iPhone 15 a été présenté le 12 septembre 2023 avec un port USB-C en lieu et place du connecteur Lightning d'Apple. Ce changement met les nouveaux iPhone en phase avec d'innombrables autres téléphones, tablettes, ordinateurs et autres appareils électroniques qui utilisent déjà le port USB-C pour l'alimentation électrique et la connectivité filaire.Outre le port USB-C, Apple a présenté d'autres améliorations apportées à l'iPhone 15, notamment un appareil photo plus performant et des bordures plus petites autour de l'écran. Les nouveaux téléphones haut de gamme d'Apple ont également la capacité d'enregistrer des vidéos en trois dimensions, qui pourront être visionnées dans le casque de réalité augmentée qu'Apple commercialisera l'année prochaine.Toutefois, il faut noter que les modèles de base reprennent de nombreuses caractéristiques des modèles Pro de l'année dernière, notamment Dynamic Island, une barre d'outils située en haut de l'écran. Dynamic Island a transformé l'encoche très décriée qui abrite l'équipement de la caméra TrueDepth pour Face ID en un élément crucial de l'interface de l'iPhone. La nouvelle zone en forme de pilule ne se contente pas d'accueillir l'appareil photo, elle change également de forme pour se transformer en centre dynamique de notifications de l'iPhone.De plus, l'iPhone 15 remplace le bouton de mise en sourdine des modèles précédents par un nouveau bouton sur lequel on peut appuyer pour utiliser l'appareil photo du téléphone ou lancer un enregistrement audio. Apple a complété sa nouvelle gamme d'iPhone par des mises à jour de son Apple Watch. Elle dotée d'un processeur mis à jour et d'une fonction de contrôle gestuel : en tapant deux doigts l'un contre l'autre sur la main où l'on porte l'appareil, l'utilisateur pourra répondre ou mettre fin à un appel. Apple a présenté la montre comme son premier produit neutre en carbone, affirmant qu'elle est fabriquée avec 100 % d'énergie propre.La montre serait fabriquée à partir de compensations carbone et des emballages plus petits pour réduire les émissions associées à l'expédition du produit. L'entreprise a également confirmé qu'elle n'utiliserait plus de cuir dans ses accessoires et s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030. Tim Cook, PDG d'Apple, a déclaré que la nouvelle gamme d'iPhone 15 comprenait "les meilleurs iPhone et les plus performants que l'entreprise ait jamais fabriqués". Mais certains experts se sont demandé si les consommateurs seraient prêts à payer le prix élevé de ces appareils, étant donné qu'ils ne sont pas très différents de leurs prédécesseurs.« C'est décevant. Mais pour l'utilisateur moyen d'un téléphone vieux de trois ou quatre ans, c'est suffisant pour le mettre à niveau », a déclaré Gene Munster, associé directeur de Deepwater Asset Management, une société d'investissement et de recherche basée à Minneapolis. D'autres experts pensent qu'Apple pourrait désormais avoir du mal à innover avec l'iPhone. « Ce n'est pas une surprise étant donné la maturité de l'iPhone. Cela reflète à quel point les appareils iPhone et Watch sont raffinés et à quel point il est devenu difficile de proposer des mises à jour véritablement révolutionnaires chaque année », a déclaré Ben Wood de CCS Insight.Paolo Pescatore, analyste et fondateur de PP Foresight, a déclaré : « Convaincre les utilisateurs d'acheter ces nouveaux appareils ne sera pas facile en période de crise du coût de la vie. Certains verront les nouvelles fonctionnalités comme des améliorations marginales, bien que collectivement, elles améliorent l'expérience globale, ce qui n'a pas de prix pour la base d'utilisateurs d'Apple ». Les actions d'Apple ont légèrement baissé mardi, ne parvenant pas à inverser la chute brutale enregistrée la semaine dernière à la suite d'informations selon lesquelles le gouvernement chinois avait interdit aux fonctionnaires d'utiliser des iPhone.L’iPhone 15 est le premier smartphone d'Apple à intégrer le port USB-C, rendu obligatoire par la Commission européenne, ce qui marque une étape significative dans l’évolution technologique d’Apple. Malgré les problèmes de surchauffe, il est peut-être trop tôt pour juger l’iPhone 15 comme un échec, d’autant plus qu’Apple pourrait corriger ce problème dans un avenir proche.Source : rapportsPensez-vous que le problème de surchauffe de l’iPhone 15 est un défaut de conception ou un problème logiciel ?Quelles sont les conséquences possibles de la surchauffe de l’iPhone 15 sur la santé des utilisateurs et sur l’environnement ?Êtes-vous satisfait du passage au port USB-C sur l’iPhone 15 ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce changement ?Quelles sont les fonctionnalités de l’iPhone 15 que vous appréciez le plus et le moins ? Pourquoi ?Quel est votre avis sur le design en titane de l’iPhone 15 ? Trouvez-vous qu’il est élégant, résistant ou trop lourd ?L’iPhone 15 est-il un échec ? Dans quelle mesure ?