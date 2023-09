L’iPhone 15 Pro en titane naturel devient extrêmement chaud, à tel point qu’il devient difficile à tenir. De plus, il chauffe après seulement un appel FaceTime de 2 minutes ou lors du défilement des Reels pendant 8 à 10 minutes. C'est un nouveau problème pour moi, car je n'ai jamais rencontré cela avec aucun téléphone précédent. @Apple #iOS17 #iPhone15Pro #chauffage L’iPhone 15 Pro en titane naturel devient extrêmement chaud, à tel point qu’il devient difficile à tenir. De plus, il chauffe après seulement un appel FaceTime de 2 minutes ou lors du défilement des Reels pendant 8 à 10 minutes. C'est un nouveau problème pour moi, car je n'ai jamais rencontré cela avec aucun téléphone précédent. @Apple #iOS17 #iPhone15Pro #chauffage

The natural titanium iPhone 15 Pro gets extremely hot, so much so that it becomes difficult to hold. Furthermore, it heats up after just a 2-minute FaceTime call or when scrolling through reels for 8-10 minutes. This is a new issue for me, as I've never encountered this with any… pic.twitter.com/Qu0QK1xGLd — Mohit Verma (@itz_mohitverma) September 25, 2023

Envoyé par WSJ Envoyé par Thomas Galvin, un jeune de 23 ans originaire de Cleveland, affirme que son iPhone 15 Pro Max a été « super chaud » et qu'il envisage de le rendre. Le service client d'Apple lui a dit que la chaleur était due à la configuration du nouveau téléphone, mais même quelques jours plus tard, il est toujours « bien pire que l'iPhone 13 Pro Max », a-t-il déclaré.

Il se peut que votre appareil chauffe



Vous pouvez constater que votre appareil devient plus chaud lors des opérations suivantes :

Configuration initiale de l’appareil

Restauration à partir d’une sauvegarde

Recharge sans fil de l’appareil

Utilisation d’apps, de jeux ou de fonctionnalités sollicitant de manière intensive le processeur ou la carte graphique, dont les apps de réalité augmentée

Streaming de vidéos de haute qualité

Cette élévation de la température est normale. Votre appareil reviendra à une température normale une fois l’opération ou l’activité terminée. Si aucune alerte de température ne s’affiche, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil. Vous pouvez constater que votre appareil devient plus chaud lors des opérations suivantes :Cette élévation de la température est normale. Votre appareil reviendra à une température normale une fois l’opération ou l’activité terminée. Si aucune alerte de température ne s’affiche, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil.

Si votre appareil devient trop chaud



Les appareils iOS et iPadOS intègrent des systèmes de protection pour éviter une surchauffe. Si la température intérieure dépasse la plage de fonctionnement normale, l’appareil protège alors ses composants internes en tentant de réguler sa température.



Évitez les situations et activités suivantes, car elles peuvent modifier les performances de votre appareil :

Évitez de laisser votre appareil dans un véhicule lorsqu’il fait chaud.

Évitez d’exposer votre appareil à la lumière directe du soleil pendant une durée prolongée.

Vous avez utilisé certaines fonctionnalités dans des conditions de température élevée ou d’exposition à la lumière du soleil pendant une période prolongée (par exemple, vous avez utilisé la fonctionnalité de suivi ou de navigation GPS en voiture, joué à un jeu riche en graphismes, ou utilisé des apps de réalité augmentée).

Si la température intérieure de votre appareil dépasse la plage de fonctionnement normale, vous pouvez remarquer les changements suivants :

La recharge, dont la recharge sans fil, ralentit ou s’arrête.

L’écran s’estompe ou devient noir.

Les ondes radio passent en mode faible consommation. Le signal peut s’affaiblir à ce moment-là.

Le flash de l’appareil photo est temporairement désactivé.

Les performances diminuent lorsque vous utilisez des apps ou des fonctionnalités de réalité augmentée ou riches en graphismes.

En outre, si vous êtes en cours de navigation, votre appareil peut afficher le message d’alerte « Température : l’iPhone a besoin de refroidir » et désactiver l’écran. La navigation continuera à fournir des indications audibles. À l’approche d’un virage, l’écran s’illuminera pour vous guider. Les appareils iOS et iPadOS intègrent des systèmes de protection pour éviter une surchauffe. Si la température intérieure dépasse la plage de fonctionnement normale, l’appareil protège alors ses composants internes en tentant de réguler sa température.Évitez les situations et activités suivantes, car elles peuvent modifier les performances de votre appareil :Si la température intérieure de votre appareil dépasse la plage de fonctionnement normale, vous pouvez remarquer les changements suivants :En outre, si vous êtes en cours de navigation, votre appareil peut afficher le message d’alerte « Température : l’iPhone a besoin de refroidir » et désactiver l’écran. La navigation continuera à fournir des indications audibles. À l’approche d’un virage, l’écran s’illuminera pour vous guider.

Mon enquête indique que les problèmes de surchauffe de la série iPhone 15 Pro ne sont pas liés au nœud avancé 3 nm de TSMC. La cause principale est plus probablement les compromis faits dans la conception du système thermique pour obtenir un poids plus léger, tels que la zone de dissipation thermique réduite et l'utilisation d'un cadre en titane, qui ont un impact négatif sur l'efficacité thermique. Il est prévu qu'Apple résolve ce problème via des mises à jour logicielles, mais les améliorations pourraient être limitées à moins qu'Apple ne réduise les performances du processeur. Si Apple ne résout pas correctement ce problème, cela pourrait avoir un impact négatif sur les expéditions tout au long du cycle de vie des produits de la série iPhone 15 Pro. Mon enquête indique que les problèmes de surchauffe de la série iPhone 15 Pro ne sont pas liés au nœud avancé 3 nm de TSMC. La cause principale est plus probablement les compromis faits dans la conception du système thermique pour obtenir un poids plus léger, tels que la zone de dissipation thermique réduite et l'utilisation d'un cadre en titane, qui ont un impact négatif sur l'efficacité thermique. Il est prévu qu'Apple résolve ce problème via des mises à jour logicielles, mais les améliorations pourraient être limitées à moins qu'Apple ne réduise les performances du processeur. Si Apple ne résout pas correctement ce problème, cela pourrait avoir un impact négatif sur les expéditions tout au long du cycle de vie des produits de la série iPhone 15 Pro.

Après seulement une semaine de vente, les forums de discussion regorgent d'affirmations selon lesquelles les modèles d'iPhone 15 sont trop chauds pour être tenus ou sont au moins plus chauds que la plage de températures de l'air – 0à 35C (32à 95F) – qu'Apple recommande pour l'utilisation de l'iPhone.Mohit Verma, qui s'identifie comme « influenceur des médias sociaux », a publié une vidéo qui prétend montrer son iPhone fonctionnant à une température pouvant atteindre 42C (107,6F).D'autres ont effectué leurs propres tests montrant que les iPhone fonctionnaient à environ 40°C, voire moins, et affirment que ce n'est pas trop chaud.Dans un forum de discussion sur le site Web d'Apple, un utilisateur s'est plaint que son iPhone 15 Pro devenait suffisamment chaud pour qu'il soit inconfortable de le tenir après seulement 10 minutes de diffusion de vidéos en wifi avec l'écran à 30 % de luminosité, notant que la batterie avait également chuté de 15 %. dans le même laps de temps.Bloomberg et le Wall Street Journal ont eux aussi fait des rapports à ce sujet. Les deux rapports documentent des plaintes anecdotiques de clients et soulignent les causes potentielles, mais on ne sait pas exactement combien d'appareils sont réellement concernés. Bloomberg a déclaré que la surchauffe pourrait être causée ou aggravée par le processus de configuration de l'iPhone, suggérant que les températures plus élevées pourraient parfois être une condition temporaire.Le Wall Street Journal a cité un client qui a estimé que son iPhone 15 Pro Max restait plus chaud que son iPhone 13 Pro Max quelques jours après avoir configuré l'appareil :Joanna Stern du Wall Street Journal a déclaré que son iPhone 15 Pro Max chauffait pendant le chargement et l'exécution de tâches gourmandes en ressources processeur, telles que les jeux, mais elle a déclaré que son iPhone 14 Pro Max avait atteint des températures similaires lors du même test. Lors d'une utilisation quotidienne typique, Stern a déclaré que la température des deux appareils se situait dans une plage normale. De nombreux clients sur les réseaux sociaux ont également déclaré que leur iPhone 15 Pro ne connaissait aucune surchauffe, et le manque de données concrètes ne permet pas de savoir s'il existe un problème généralisé.Pour sa part, Bloomberg a rapporté que les agents d'assistance technique d'Apple ont reçu des plaintes concernant les modèles d'iPhone 15 Pro devenant trop chauds et ont dirigé les clients vers une page d'assistance existante pour savoir quoi faire si votre iPhone ou iPad devient trop chaud ou trop froid. Sur la page d'assistance, Apple indique :Apple propose une conduite à tenir pour éviter que votre appareil ne devienne trop chaud :Mercredi, l'analyste de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré que le cadre en titane des modèles d'iPhone 15 Pro avait un impact négatif sur l'efficacité thermique. Kuo pense qu'Apple résoudra probablement le problème via des mises à jour logicielles, mais il a déclaré que les améliorations pourraient être limitées à moins qu'Apple ne réduise les performances de la puce A17 Pro :Mais la cause et l’étendue de tout problème de surchauffe ne sont pas claires pour le moment, et il est important de noter que le problème ne semble pas affecter tous ceux qui possèdent un iPhone 15 Pro.Apple pourrait, s'il le souhaitait, mettre fin à cette tempête en rejetant les affirmations concernant son dernier iPhone comme étant anecdotiques et statistiquement insignifiantes. Mais l'entreprise ne l'a toujours pas fait, peut-être par crainte de dire quelque chose qui pourrait revenir hanter l'entreprise lors de la vague de recours collectifs qui suivent invariablement les allégations d'appareils défectueux.Sources : forum de discussion Apple Pensez-vous que le problème de surchauffe de l’iPhone 15 Pro est un défaut de conception ou un cas isolé ?Quelles sont les conséquences possibles de la surchauffe du téléphone sur la sécurité et la santé des utilisateurs ?Comment Apple devrait-il réagir face aux plaintes des utilisateurs ? Doit-il proposer une mise à jour logicielle, un rappel de produit ou une compensation financière ?Avez-vous déjà rencontré des problèmes de surchauffe avec d’autres modèles d’iPhone ou d’autres marques de smartphones ?La surchauffe du téléphone vous dissuade-t-elle d’acheter ou de recommander l’iPhone 15 Pro ?